Siêu mẫu Võ Hoàng Yến cầu hôn bạn trai người Mỹ hơn 12 tuổi

Mới đây, siêu mẫu Võ Hoàng Yến khiến nhiều khán giả phấn khích khi chia sẻ đã cầu hôn thành công bạn trai người Mỹ. Trên trang cá nhân, người đẹp viết: “More than 5 years together. It’s time for me to ask this question: Will you be my husband for the rest of my life?”. Tạm dịch: Hơn 5 năm ở bên nhau rồi. Đã đến lúc để em hỏi anh câu này: "Anh có đồng ý làm chồng em đến hết đời này không”.

Cô còn hài hước nói rằng mình chốt được “deal hời” nhất trong 35 năm cuộc đời. Đồng thời tâm sự thêm rằng: “Khi phụ nữ tìm được người khiến bạn cảm thấy an toàn khi ở bên! Cứ mạnh dạn dẫn ảnh về làm chồng”.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến chủ động cầu hôn bạn trai.

Chia sẻ của Võ Hoàng Yến nhận được nhiều sự quan tâm và chúc phúc của khán giả. Nhiều sao Việt như Lý Nhã Kỳ, Bảo Thy, Văn Mai Hương, Minh Tú, Khả Như,... cũng gửi lời chúc mừng, hối thúc nữ siêu mẫu nhanh chốt ngày tổ chức hôn lễ.

Võ Hoàng Yến và bạn trai người Mỹ đã hẹn hò hơn 5 năm. Cả hai quen nhau trong một lần ăn tối cùng bạn bè. Người đẹp cho biết nửa kia hơn mình 12 tuổi, không phải là đại gia mà chỉ làm kinh doanh bình thường ở Mỹ. Đến nay, Võ Hoàng Yến vẫn giấu mặt bạn trai, cô chỉ tiết lộ anh là người nghiêm túc, trưởng thành và thích hành động chứ không nói suông.

Võ Hoàng Yến giấu kín mặt bạn trai hơn 12 tuổi.

Trong một chương trình, Võ Hoàng Yến từng cho biết thời gian đầu, mẹ cô không ủng hộ chuyện tình cảm. Người đẹp chia sẻ: “Ban đầu mẹ tôi không thích tôi yêu đương người đàn ông có rất nhiều hình xăm, lại ở Mỹ rất xa nhà. Mẹ nói bà không có cảm tình với anh vì nghĩ đây là người không đàng hoàng, con mình sẽ khổ.

Nhưng sau một lần anh về ra mắt gia đình, ba mẹ tôi từ không thích chuyển qua mê con rể luôn, anh như thôi miên gia đình tôi vậy. Chồng tôi rất biết cách lấy lòng người lớn, ở bên đây anh hay tâm sự với bố tôi lắm”.

Trước khi cầu hôn bạn trai, Võ Hoàng Yến đã chia sẻ cô đã sang Thái Lan để trữ đông trứng. Cô chia sẻ: "Thời điểm bây giờ tôi trữ đông trứng có thể tự chủ thời gian cho bản thân, tự quyết định khi nào muốn có em bé. Trữ đông trứng sẽ giúp sàng lọc, chọn những tế bào trứng tốt nhất và giảm thiểu những nguy cơ tiềm ẩn mà đôi khi bản thân mình cũng không biết".

Võ Hoàng Yến trữ đông trứng ở Thái Lan trước khi cầu hôn bạn trai.

