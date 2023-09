Phim mới của biên kịch "Penthouse" đầu tư 850 tỷ gây sốc với giá quảng cáo "trên trời"

Bộ phim truyền hình The Escape of the Seven (Cuộc chiến sinh tồn) của biên kịch Kim Soon Ok - người nổi tiếng với series Penthouse vừa lên sóng cách đây vài ngày đã nhanh chóng gây chú ý. Với sức hút từ bộ đôi biên kịch - đạo diễn Penthouse, tập 1 The Escape of the Seven ghi nhận rating 6,0% tại Hàn Quốc. Rating của tập thứ hai tăng nhẹ lên 6,1% trên toàn quốc.

Poster phim "The Escape of the Seven".

Theo HK01, The Escape of the Seven chi tới 46,2 tỷ won (tương đương gần 850 tỷ VND) để quay. Đặc biệt, phim còn có sự xuất hiện của ba gương mặt quen thuộc từ Penthouse là Um Ki Joon, Yoon Jong Hoon, Shin Eun Kyung và Jo Jae Yoo.

The Escape of the Seven kể về một nữ sinh mất tích bí ẩn đan xen với vô số lời dối trá của 7 người xung quanh cô. Trong lúc họ liên tục nói dối để biện minh cho bản thân mình cũng là lúc những sự thật trần trụi bị vạch trần và phải trả giá.

Hwang Jung Eum gây chú ý khi đóng vai phản diện.

Hai tập đầu của phim tập trung ở việc giới thiệu nhân vật và tính cách của từng diễn viên chính. Bang Da Mi (Jung Ra El đóng) là một nữ sinh trung học ngây thơ, có cuộc sống hạnh phúc bên bố mẹ nuôi. Bỗng một ngày, người mẹ ruột của cô Geum Ra Hee (Hwang Jung Eum đóng) bất ngờ xuất hiện sau 15 năm bỏ rơi cô. Geum Ra Hee dùng lời dối trá để đưa Da Mi về sống cạnh mình nhằm mục đích lấy tiền từ ông nội cô bé là Bang Chil Sung (Lee Deok Hwa).

Chuyển tới trường mới, Da Mi bị Han Mo Ne (Lee Yoo Bi) lợi dụng, giả vờ đối xử tốt với Da Mi nhưng thực chất muốn cô trở thành người thế tội. Khi bắt gặp Mo Ne sinh con tại phòng mỹ thuật, Da Mi đã ngây thơ giúp cô bạn che giấu vụ việc. Điều này khiến cô bị gia đình, nhà trường hiểu lầm là mẹ đứa trẻ. Những lời dối trá của bạn bè, giáo viên chủ nhiệm, vợ của ông nội đẩy Da Mi vào tình cảnh thê thảm. Đến cả người mẹ ruột cũng quay lưng lại chửi bới, đánh đập cô.

Um Ki Joon gây chú ý với vai diễn mới, là một nhân vật bí ẩn.

Lần này, nhà biên kịch Kim Soon Ok và đạo diễn Joo Dong Min đã mang tới bữa tiệc hoành tránh về sự trả thù trong phim mới tới khán giả. Với dàn diễn viên xuất sắc cùng tình tiết gay cấn, kịch tính ngay từ những tập đầu The Escape of the Seven được nhận xét là bộ phim đáng xem nhất nửa cuối năm 2023.

Bên cạnh những lời khen ngợi, bộ phim cũng gây tranh cãi về cảnh bạo lực của người mẹ với con gái ruột. Thậm chí, biên kịch Kim Soon Ok còn bị khán giả chỉ trích vì những cảnh phim tàn nhẫn, từ bạo lực học đường tới gia đình nhằm đẩy một nữ sinh vào con đường cùng.

Cảnh mẹ ruột đánh đập con gái gây ra nhiều tranh cãi.

Bấp chấp những tranh cãi, các nhà quảng cáo ở xứ sở kim chi rất lạc quan về thành công của The Escape of the Seven.

Thông tin trên tờ HK01 cho biết, các quảng cáo ở cuối phim đã bán hết "suất" từ rất lâu trước khi The Escape of the Seven lên sóng. Trong khi đó, giá quảng cáo ở giữa phim là 100 triệu won (1,8 tỷ VND). Đây được cho là mức giá cao trong thời điểm hiện tại.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]