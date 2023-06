Cảnh phim nhạy cảm của Song Hye Kyo bỗng gây “bão tìm kiếm”

Song Hye Kyo là nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc hội tụ đủ hai yếu tố tạo nên thành công là nhan sắc và tài năng. Bên cạnh đó, minh tinh 42 tuổi còn là cái tên bảo chứng rating, doanh thu cho phim truyền hình và điện ảnh. Sự nghiệp của cô gắn liền với các vai diễn thanh thuần, dịu dàng trong các bộ phim ăn khách như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời... Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ngọc nữ màn ảnh từng đóng khá nhiều cảnh nóng táo bạo.

Mới đây, một đoạn clip trong bộ phim Fetish của Song Hye Kyo bất ngờ hot trở lại trên mạng xã hội. Cụ thể đó là cảnh âu yếm trên giường giữa người đẹp 8X và một cô gái ngoại quốc. Những tương tác giữa cặp đôi khiến khán giả xuýt xoa. Đây cũng là tác phẩm điện ảnh đầu tiên mà Song Hye Kyo dũng cảm diễn những cảnh nóng đồng tính với đồng nghiệp nữ. Nữ diễn viên từng kỳ vọng bộ phim Hollywood đầu tay này sẽ phá bỏ cái nhìn quen thuộc của khán giả dành cho mình và giúp cô tiếp cận thị trường Mỹ. Tuy nhiên, cũng chính vì quá "nóng" nên Fetish đã bị cấm phát hành ở Hàn Quốc.

Trong phim, Song Hye Kyo vào vai Sook Hee - người phụ nữ Hàn Quốc kết hôn với Peter Kim - một người Mỹ gốc Hàn và quyết định chuyển đến Mỹ sống. Sau đó, Sook Hee phải lòng người hàng xóm John Waits và tìm mọi cách phá hoại gia đình hạnh phúc của anh... Vai diễn có tính cách phức tạp này không nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Sau đó, nữ diễn viên có nhiều cảnh gợi cảm trong Hwang Jin Yi, Now, we are breaking up, Worlds Within, The Queens... Cô tự thực hiện cảnh tắm khoả thân, cảnh giường chiếu, thân mật cùng bạn diễn mà không cần đóng thế.

Trong The Queens, Song Hye Kyo đóng cảnh 18+ với diễn viên Đậu Kiêu nhỏ hơn 7 tuổi. Khi chia sẻ tại họp báo, nữ diễn viên không ngần ngại nói rằng cảnh quay này là cần thiết để xây dựng tính cách cho vai diễn mà cô đóng.

Song Hye Kyo có nhiều cảnh cộp mác "cấm trẻ em" với Jang Ki Yong trong Now, we are breaking up.

Bộ phim giúp Song Hye Kyo thực sự thay đổi hình tượng chính là Glory - Vinh quang trong thù hận. Tại Hàn Quốc, hai phần phim tạo được tiếng vang lớn. Nhiều bình luận khen ngợi diễn xuất đỉnh cao của Song Hye Kyo khi vượt qua cái bóng của chính mình. Những phân cảnh diễn tả cảm xúc từ đau đớn, tuyệt vọng tới phẫn nộ, bi thương đều được nữ diễn viên thể hiện xuất sắc. Trong phim, cô có cảnh cởi đồ trước nam chính gây tranh cãi.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/canh-phim-nhay-cam-cua-song-hye-kyo-bong-gay-bao-tim-kiem-a611126.htm...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/canh-phim-nhay-cam-cua-song-hye-kyo-bong-gay-bao-tim-kiem-a611126.html