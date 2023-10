Phim Hàn gây tranh cãi khi vượt mặt Beckham dẫn đầu top thịnh hành Netflix

Sau hai tập phát sóng trên Netflix, Strong girl Nam Soon (Cô gái mạnh mẽ Gang Nam Son - phần 2 của Cô gái mạnh mẽ Do Bong Soon) đã ghi nhận thành tích khả quan tại Việt Nam và toàn cầu. Dù đụng độ với nhiều sự kiện, tác phẩm nghệ thuật lớn nhưng bộ phim vấn đạt mức rating 6,062%, gần 1,6 triệu người theo dõi. Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon cũng giành được vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng các chương trình truyền hình hành đầu của Netflix toàn cầu.

Tại Việt Nam, Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon trở thành từ khóa "hot" trên mạng xã hội, nhanh chóng vượt mặt phim Beckham để đứng đầu series truyền hình được xem nhiều nhất.

Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon vượt mặt phim Beckham đứng đầu top thịnh hành Netflix tại Việt Nam.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện về Nam Soon (Lee Mi Eun đóng). Cô là một người phụ nữ Hàn Quốc có thể sử dụng siêu năng lực, bị lưu lạc Mông Cổ có cá tính mạnh mẽ, hài hước và phóng khoáng. Quyết định về Hàn Quốc để tìm gia đình và kiếm một chàng trai "thuần khiết nhất" để lấy làm chồng, từ đó Nam Soon mang đến hàng loạt tình huống hài hước.

Dù có thành tích tốt, những Cô gái mạnh mẽ Gang Nam Soon lại vướng nhiều tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng phần phim này đang bị "ảo quá sức tưởng tượng". Bên cạnh đó, nội dung phim đang thiếu yếu tố tình cảm, chưa có chiều sâu như phần 1. Diễn xuất của các diễn viên cũng dừng ở mức ổn, chưa thật sự gây được ấn tượng mạnh. Điểm nhấn lớn của phim là có sự xuất hiện của Ong Seong Wu - cựu thành viên Wanna One. Nam thần tượng đã thu hút một lượng lớn khán giả cho phim dù phong độ diễn xuất không ổn định.

Cô gái mạnh mẽ Gang Nam Soon gây tranh cãi về cốt truyện.

"Xàm xí quá", "phim kiểu hơi ảo quá tưởng tượng luôn", "phần 1 vẫn ổn hơn còn phần 2 thấy được buff (tăng ảo - PV) sức mạnh quá", "tôi vẫn chấp niệm với phần 1",... Đây là một số bình luận của khán giả khi nói về "Cô gái mạnh mẽ Gang Nam Soon".

