Phim của đạo diễn gốc Việt vào top 15 đề cử cuối cùng của Oscar 2024

The Taste of Things có tên cũ The Pot-au-Feu là bộ phim do Gaumont đồng sản xuất và phát hành trên toàn thế giới. Phim đã từng giành giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Cannes cho đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng.

Trong danh sách đề cử rút gọn được công bố sáng 22/12, phim của Trần Anh Hùng sẽ đối đầu với những bộ phim nổi bật như The Teachers’ Lounge (Đức), Godland (Iceland), Io Capitano (Italy), Perfect Days (Nhật Bản), Totem (Mexico) hay 20 Days in Mariupol (Ukraine)

Khán giả dự đoán Trần Anh Hùng sẽ còn tiến sâu ở mùa giải Oscar năm 2024.

The Taste of Things từng nhận tràng pháo tay dài 7 phút của khán giả tại Cannes. Phim xoay quanh chuyện tình giữa một người sành ăn nổi tiếng và nữ đầu bếp tuyệt vời của ông. Hai người cùng nhau gắn bó trong công việc và dần nảy sinh tình cảm.

Họ tạo nên nhiều món ăn khiến các đầu bếp hàng đầu thế giới yêu thích. Phim được nhận xét dù mang vẻ đẹp rất Pháp nhưng vẫn thấp thoáng dấu ấn của Việt Nam. Món ăn The Pot Au Feu có cách nấu tương đồng với món phở Việt.

Trong tác phẩm, Trần Anh Hùng có cơ hội làm việc với “biểu tượng” của điện ảnh Pháp: Juliette Binoche – người từng thắng Nữ phụ xuất sắc tại Oscar 1997. Minh tinh đóng chính bên cạnh bạn diễn là Benoît Magimel.

Trần Anh Hùng từng có tác phẩm tranh giải tại một số liên hoan phim quốc tế lớn như Venice, Dubai, Sydney. Song, Cannes mới là nơi giúp tên tuổi của ông vang xa hơn trên bản đồ thế giới.

Cách đây ít lâu, The Taste of Things của đạo diễn Trần Anh Hùng được Viện phim Anh (British Film Institute) bình chọn vào top 50 bộ phim hay nhất năm 2023. Trước đó, IndieWire (trang tin về điện ảnh của Mỹ) xếp phim The Taste of Things của đạo diễn Trần Anh Hùng ở vị trí số 2 trong top 25 phim hay nhất năm 2023.

Trần Anh Hùng sinh ngày 23/12/1962 tại Mỹ Tho, Việt Nam, theo cha mẹ đến Pháp sống từ năm 12 tuổi. Phim đầu tay của ông - Mùi Đu Đủ Xanh thắng giải Golden Camera tại Cannes năm 1993, sau đó Xích Lô thắng giải Sư tử Vàng tại Venice 1995.

Trần Anh Hùng là cái tên quen thuộc với điện ảnh Việt và cũng không xa lạ với điện ảnh thế giới.

Trần Anh Hùng nổi danh nhờ phong cách làm phim đậm tính nghệ thuật, cùng những góc máy độc nhất vô nhị. Ông từng thể hiện quan điểm điện ảnh của mình qua câu nói: "Nghệ thuật là sự thật mang chiếc mặt nạ".

Trong cuộc phỏng vấn với Variety hồi tháng 5,Trần Anh Hùng cho biết muốn biến ẩm thực thành câu chuyện tình yêu và theo dõi quá trình hình thành sự đồng điệu của hai người yêu nhau.

Nói về những bộ phim của mình, đạo diễn Trần Anh Hùng không ngại chia sẻ nguồn cảm hứng đưa mình đến những nấc thang cao trong sự nghiệp, đó là gian bếp của mẹ.

