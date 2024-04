Thực trạng: Phim Việt giành giải quốc tế, doanh thu khi về nước không cao

Muôn vị nhân gian là tác phẩm đã giúp đạo diễn Trần Anh Hùng đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất Liên hoan phim Cannes 2023. Nhận nhiều lời khen "có cánh" là phim nghệ thuật chất lượng, Muôn vị nhân gian được nhiều khán giả trông chờ khi công chiếu tại Việt Nam từ cuối tháng 3.

Song, doanh thu của phim lại chỉ có hơn 2,7 tỷ đồng, theo thống kê từ trang Box Office.

"Muôn vị nhân gian" là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Trần Anh Hùng chiếu tại Việt Nam.

Đây là tình trạng đã được dự đoán từ trước, bởi dù là đạo diễn nổi tiếng thế giới nhưng các tác phẩm của Trần Anh Hùng đều kén khán giả và có doanh thu "khiêm tốn".

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi cách đây không lâu, đạo diễn Trần Anh Hùng khẳng định doanh thu không phải là thước đo cho sự thành công của một bộ phim.

"Khả năng của tôi chỉ đến đó thôi. Bây giờ mà muốn làm bộ phim ăn khách rất nhiều cũng không được, vì tôi cũng không biết làm như thế nào. Tôi muốn gửi lời đến thế hệ đi sau, các bạn cần cố gắng làm một bộ phim tốt nhất có thể. Nhưng trong đó phải chứa đầy chất điện ảnh và thể hiện khả năng của mình. Còn phim có ăn khách hay không, được giải thưởng hay không, không phải là chuyện của mình", nam đạo diễn chia sẻ.

Khó có thể phủ nhận có một vài thời điểm, bộ phim khiến người xem buồn ngủ, mất tập trung, thậm chí cảm thấy như mình đang xem phim tài liệu không có nhiều yếu tố giải trí.

Trên khắp các diễn đàn điện ảnh là những lời bình luận, như: "Tôi rời rạp sau khi phim chiếu được một nửa", "Tôi ngồi một mình giữa rạp", "Phim nhiều ý nghĩa nhưng cá nhân tôi ước phim có thể nhanh hơn một chút", "Phim đẹp nhưng quá chậm, tôi ngáp mấy lần"...

Tác phẩm đạt nhiều giải quốc tế nhưng không phù hợp với thị hiếu số đông khán giả Việt Nam.

Ngoài Muôn vị nhân gian, Bên trong vỏ kén vàng cũng rơi vào tình trạng tương tự, khi chỉ đạt doanh thu 1,46 tỷ đồng. Đây là bộ phim Việt duy nhất vượt nhiều đối thủ để thắng giải Caméra d'Or (Camera Vàng) – hạng mục dành cho những phim đầu tay xuất sắc. Nhiều khán giả khen cách kể chuyện của tác phẩm nhưng số khác chê "buồn ngủ".

Thời lượng 3 tiếng của phim khiến nhiều người cảm thấy quá dài. Ngoài ra, câu chuyện của nhân vật Thiện trong tác phẩm lại diễn ra với nhịp điệu chậm trong những cú máy dài, tạo cảm giác nặng nề.

Ở một diễn đàn điện ảnh gần 900.000 thành viên, tài khoản Đ.T viết: "Bên trong vỏ kén vàng là trường hợp hy hữu mà tôi gần như không tìm thấy điểm nào để khen. Các tác phẩm như Seven Samurai (1954), Schindler's List (1991), The Wolf of Wall Street (2013) hay Oppenheimer (2023) đều dài trên ba tiếng nhưng không ai cảm thấy chúng dài đến vậy... Phim này có nhiều cảnh không cần thiết".

"Tro tàn rực rỡ" không tạo nên cơn sốt vé như kỳ vọng.

Trước đó, phim Tro tàn rực rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, từng đoạt giải cao nhất - Montgolfière d'or (Golden Balloon) - tại Liên hoan phim Ba châu lục 2022 ở Pháp và nhiều giải thưởng kha1c, trong đó có "Phim truyện điện ảnh hay nhất" tại Cánh Diều Vàng 2023, khi ra rạp Việt vào tháng 12/2022 chỉ thu được 4,1 tỷ đồng.

Việc phân định phim hay - dở tùy vào quan điểm của mỗi người. Tuy nhiên, các tác phẩm này nhìn chung đều có nội dung mang đầy tính ẩn dụ, ước lệ tượng trưng, buộc người xem phải suy nghĩ nhiều hơn thay vì chỉ đơn thuần thưởng thức như một số bộ phim điện ảnh khác. Vì thế chúng gặp khó khăn trong việc tiếp cận số đông khán giả đại chúng xem phim.

Ngoài ra có thể thấy, công thức chung của các phim Việt đạt doanh thu trăm tỷ đồng như Bố Già, Mai, Nhà Bà Nữ, các phần Lật Mặt... đều chọn đề tài không quá mới mẻ về tình cảm gia đình, hài hước, tình yêu... Tuy nhiên, điều chinh phục được khán giả chính là đề tài gần gũi với người Việt Nam, biết nắm bắt tâm lý người xem và có thông điệp rõ ràng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]