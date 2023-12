Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh (AMPAS) thẳng tay loại Ánh Đèn Leo Lắt vì Nhậm Đạt Hoa đã bỏ phiếu chọn phim trong khi anh là nam chính, gây nên sự tranh cãi về vấn đề thiên vị.

Sai lầm của nam diễn viên gạo cội khiến Hồng Kông (Trung Quốc) đánh dấu lần đầu tiên trong 2 thập kỷ qua vắng mặt tại giải thưởng danh giá này.

Sự "ngờ nghệch" của Nhậm Đạt Hoa khiến bộ phim đình đám của Hồng Kông (Trung Quốc) bị loại đầy đáng tiếc.

Nhậm Đạt Hoa sau đó lập tức đăng bài xin lỗi công khai vì cho rằng chính sai lầm nghiêm trọng của mình đã khiến bộ phim bị ảnh hưởng. "Tôi thành thật xin lỗi vì sai lầm trong quá trình bỏ phiếu cho Ánh Đèn Leo Lắt, khiến phim bi mất suất thi đấu tại hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài tại Oscar.

Ánh Đèn Leo Lắt là dự án tôi yêu thích, và tôi vô cùng hối hận vì hậu quả mình gây ra. Tôi xin lỗi cả các anh chị em ekip, đồng nghiệp, những người đã dốc sức vì tác phẩm. Tôi cũng xin lỗi Hiệp hội Sản xuất Phim ảnh Hồng Kông bị ảnh hưởng bởi hành động của tôi".

Diễn viên Người Trong Giang Hồ thực chất chỉ vừa được chọn vào hội đồng tuyển chọn của AMPAS trong năm nay vì quy định các thành viên không thể bỏ phiếu nếu họ đã ở trong hội đồng của Liên đoàn hơn 6 năm. Sau khi phát hiện vấn đề xung đột lợi ích, phía AMPAS đã yêu cầu Hồng Kông gửi phim mới, nhưng Hiệp hội Sản xuất Phim ảnh Hồng Kông đã từ chối lời đề nghị này.

Nhậm Đạt Hoa bị khán giả chỉ trích thiếu chuyên nghiệp vì việc tự bỏ phiếu cho phim của mình.

Cruchindo Hung - chủ tịch Hiệp hội Sản xuất Phim ảnh Hồng Kông - cho biết đây là "chuyện xui rủi". Theo ông, nếu bỏ luôn phiếu của Nhậm Đạt Hoa, Ánh Đèn Leo Lắt vẫn có số bình chọn cao nhất từ hội đồng tuyển chọn:

"Trong quá khứ, 19 thành viên thuộc hội đồng tuyển chọn đều trong ngành phim ảnh, có NSX, diễn viên, đạo diễn, quay phim... Một số người vẫn bỏ phiếu cho phim có mình tham gia sản xuất. Điều này trước giờ đâu có bị bác bỏ?", ông Hung nêu vấn đề.

Kyrgyzstan cũng từ chối yêu cầu gửi một bộ phim khác đại diện quốc gia tại Oscar 2024. Bộ phim This Is What I Remember của Aktan Arym Kubat, bị loại vì được phát hành trước thời hạn bắt buộc. Theo quy định, phim tham gia Oscar 2024 phải được phát hành trước thời hạn bắt buộc từ ngày 1/12/2022 đến ngày 31/10/2023.

This Is What I Remember là bộ phim chất lượng của Kyrgyzstan.

