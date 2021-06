Phim cổ trang 18+ gây sốc với cảnh khỏa thân 100%

Thứ Năm, ngày 10/06/2021 17:20 PM (GMT+7)

Bộ phim dựa trên cuộc đời thật của danh kĩ đất Trường An thời Đường - Ngư Huyền Cơ.

Cách đây không lâu, tờ HK01 chia sẻ hình ảnh nóng bỏng trong phim cổ trang Đường triều hào phóng nữ (An Amorous Woman of Tang Dynasty) năm 1984.

Poster phim Đường triều hào phóng nữ.

Phim do Phương Lệnh Chánh làm đạo diễn, Hạ Văn Tịch, Vạn Tử Lương, Trương Quốc Trụ, Lâm Khải Linh, Phan Chấn Vỹ đóng chính. Hạ Văn Tịch (Patricia Ha) là diễn viên thành danh nhờ đóng phim cấp 3 ở Hong Kong.

Thập niên những năm 80, cô được coi như "nữ thần sắc dục", nổi tiếng không kém những cô đào chuyên trị phim 18+ như Diệp Tử My, Khâu Thục Trinh. Ngoài Đường triều hào phóng nữ, Hạ Văn Tịch còn đóng nhiều phim bị gán mác cấp ba như Liệt hỏa thanh xuân, My Name Ain't Suzie (Hoa nhai thời đại),...

Nhan sắc Hạ Văn Tịch thời trẻ.

Đường triều hào phóng nữ được dựa trên cuộc đời thật của danh kĩ nổi tiếng đất Trường An - Ngư Huyền Cơ. Đây cũng là bộ phim duy nhất miêu tả cuộc đời của nàng kĩ nữ tài sắc trứ danh.

Ngư Huyền Cơ vốn là một nữ thi nhân tài năng, từng là tiểu thiếp của một nhà quyền quý. Vì bị phụ bạc, Huyền Cơ xuất gia làm nữ đạo sĩ, giao du với nhiều nho sinh mặc khách, có cuộc sống phóng túng. Cuối cùng, do bị khép tội giết tỳ nữ, bà bị xử trảm khi tuổi đời còn chưa quá 30 tuổi.

Hạ Văn Tịch và Vạn Tử Lương có nhiều cảnh nóng táo bạo.

Phim kể về đại tài nữ tuyệt sắc Ngư Huyền Cơ (Hạ Văn Tịch). Không chỉ am hiểu thơ cơ, Ngư Huyền Cơ còn có nhan sắc diễm lệ. Một lần nọ, Ngư Huyền Cơ đã nhờ a hoàn của mình là Lục Kiều (Lâm Khải Linh) xuất gia làm đạo sĩ thay. Do tính tình phóng túng, Huyền Cơ thường xuyên ra ngoài chuyện trò, thơ ca, đàn hát với khách vãng lai. Một ngày nọ, Huyền Cơ gặp gỡ Thôi Bác Hầu (Vạn Tử Lương). Cả hai truyện trò tâm đầu ý hợp và nảy sinh tìm cảm.

Tuy nhiên, Thôi Bác Hầu vốn có bản tính ưa lãng mạn thích phiêu bạt một mình nên đã bỏ Huyền Cơ ra đi. Sau khi Bác Hầu rời khỏi Trường An, Huyền Cơ ngày càng thấy cô đơn, chán nản. Cô tìm tới thị nữ Lục Kiều và phát sinh quan hệ đồng tính.

Phim kể về cuộc đời thật của kĩ nữ lừng danh thời Đường.

Sau khi bị trụ trì phát hiện, Lục Kiều bị đuổi khỏi đạo quán. Sau khi Lục Kiều rơi đi, Huyền Cơ ngày càng phóng đãng. Nghe tin a hoàn Lục Kiều muốn thành thân, Huyền Cơ tới chất vất Lục Kiều, bất ngờ giết chết a hoàn thân thiết. Huyền Cơ bị khép tội giết người và xử trảm.

Tờ HK01 dành nhiều lời khen cho Đường triều hào phóng nữ. Dù bị gán mác phim cấp ba, song cốt truyện phản ánh đúng cuộc đời thật của tài nữ Ngư Huyền Cơ.

Hạ Văn Tịch có cảnh đồng tình nữ gây chú ý.

Không những thế, phim còn gây ấn tượng bởi bối cảnh được đầu tư kĩ lưỡng. Ngoài những cảnh nóng táo bạo của Hạ Văn Tịch, phim thu hút người xem khi đầu tư vào bối cảnh phim từ làng chài tới đạo quán hay kỹ viện ở thành Trường An.

Cảnh nóng của Hạ Văn Tịch từ cảnh giường chiếu cho tới phân cảnh tắm khỏa thân 100% đều được khán giả nhận xét không phô hay phản cảm. Ngược lại, những cảnh 18+ trong phim được thực hiện rất nghệ thuật.

Hạ Văn Tịch khi đóng phim vừa 19 tuổi, chấp nhận "cởi" hy sinh vì nghệ thuật.

Thời điểm Đường triều hào phóng nữ ra mắt (1984), điện ảnh Hong Kong khi đó vẫn chưa có hệ thống phân loại phim. Theo Hk01, bộ phim "cực kỳ táo bạo" này được xếp ở mức độ 3 vì tràn ngập cảnh nóng, thách thức các tiêu chuẩn phim ảnh thông thường ở Hong Kong.

Khi đóng Đường triều hào phóng nữ, Hạ Văn Tịch mới 19 tuổi. Tuy nhiên, cô không ngại đóng cảnh 18+ với Vạn Tử Lương, chấp nhận hy sinh vì vai diễn - một kĩ nữ tài danh nổi tiếng phóng túng nhất thời Đường.

Cuộc sống hiện tại của cựu sao phim 18+ khiến nhiều người tò mò. Hạ Văn Tịch sinh năm 1965, bộ phim cô hợp tác với TVB gần đây nhất là Nghịch duyên (2018).

Hình ảnh mới nhất của Hạ Văn Tịch.

Từ đó tới nay, Hạ Văn Tịch không tham gia thêm bất cứ tác phẩm nào. Theo tờ On, Hạ Văn Tịch vốn đã định cư ở Mỹ từ lâu sau khi kết hôn. Thỉnh thoảng, cô mới về Hong Kong tham gia đóng phim nếu có lời mời. Do tình hình dịch bệnh Covid nên từ đầu năm 2020 tới nay, cựu diễn viên Hong Kong chưa trở về nước.

Hạ Văn Tịch kết hôn với đại gia xứ Đài - Hoàng Quán Bác và sang Mỹ định cư, tạm rời làng giải trí từ năm 1990. Cô sinh được 3 cô con gái. Tuy nhiên, cách đây nhiều năm, cô được cho là đã ly hôn chồng trong im lặng. Hạ Văn Tịch từng có thời gian về Thượng Hải sinh sống sau khi ly hôn và nảy sinh tình cảm với trai trẻ - DJ Lý Sâm. Tuy nhiên, vào năm 2010, bà mẹ ba con bị người tình cuỗm sạch tiền và biến mất không dấu vết.

Biệt thự xa hoa của Hạ Văn Tịch ở Mỹ.

Trong bài phỏng vấn với tờ On vào cuối tháng 12.2020, Hạ Văn Tịch chia sẻ cuộc sống của cô ở Mỹ. Cựu diễn viên đình đám sống trong căn biệt thự trắng hai tầng rộng rãi, khang trang. Nữ diễn viên 55 tuổi cho hay, vì dịch bệnh cô không thuê được giúp việc.

Mọi việc trong nhà như dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ đều một tay cô làm. Mỗi ngày trôi qua đều rất bận rộn. Hạ Văn Tịch thú nhận rất thích đóng phim. Tuy nhiên, do dịch bệnh cô không thể về Hong Kong tham gia diễn xuất. Thay vào đó, thỉnh thoảng, Hạ Văn Tịch quay clip trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok để giao lưu với khán giả. Thời gian rảnh rỗi, cô đọc thêm sách để trau dồi thêm kiến thức.

Hạ Văn Tịch cho biết cô rất muốn được đóng phim.

Ở tuổi 55, Hạ Văn Tịch vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ, quyến rũ. Vẻ ngoài rạng rỡ của cựu diễn viên phim 18+ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nguồn: http://danviet.vn/phim-co-trang-18-gay-soc-voi-canh-khoa-than-100-50202110617205157.htmNguồn: http://danviet.vn/phim-co-trang-18-gay-soc-voi-canh-khoa-than-100-50202110617205157.htm