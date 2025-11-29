Phản diện đáng ghét nhất 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 45, nữ chính Kim Ngân (Việt Hoa thể hiện) gặp lại Đồng Văn Tiền - người mà cô từng được giới thiệu gặp gỡ. Đây là nhân vật có tính cách vô duyên, tính toán khoe mẽ nhưng nhờ diễn xuất duyên dáng của Lý Chí Huy và loạt lời thoại hài hước lại khiến khán giả thích thú.

Hiện tại, Dũng (Đức Hiếu) và Kim Ngân đã có những bước tiến mới trong chuyện tình cảm. Dù chưa nói ra nhưng cả hai đã rung động với đối phương, Dũng đứng ra giúp Ngân giải quyết rắc rối đến từ Đồng Văn Tiền. Tiền bắt Ngân phải trả tiền sửa chiếc xe mà gã đặt tên là "Bạch Tuyết".

Gặp lại ở quán trà, Đồng Văn Tiền có những phát ngôn khi biết về mối quan hệ mập mờ của cả hai: "Phong cách yêu của em nó vẫn thế, toàn từ chối người tốt xong lại chốt thằng tồi" hay "Cuộc đời là những khúc cua, mình không cua thằng này thì mình cua thằng khác".

Nhân vật Đồng Văn Tiền gây sốt khắp các trang MXH vì những câu thoại hài hước.

Đồng thời, Đồng Văn Tiền cố tình khiêu khích Dũng khi thấy anh thích Ngân: "Đừng bao giờ yêu thằng côn đồ, nó sẽ làm cho em phải phát rồ vì nó rất hồ đồ", "Ở đời nếu chỉ gặp những người đàng hoàng tử tế thì không trưởng thành được đâu". Sau đó, để trả đũa, hắn còn cố tình nói xấu Ngân trước mặt Dũng: "Chú mới thích nên chưa biết, nó còn hai con bạn nữa. Bộ ba tam đa Phúc Lộc Thọ đấy chơi rất thân với nhau. Mà cả ba con đều có vấn đề về thần kinh", "Đàn bà cổ thấp ngang vai, mê chồng thì ít, mê giai thì nhiều".

Đồng Văn Tiền là nhân vật hội tụ nhiều nét tính cách xấu: gia trưởng, hống hách hợm hĩnh, khoe mẽ, ích kỷ, tiểu nhân, coi thường phụ nữ... Tuy nhiên, lời thoại hài hước và cách diễn duyên dáng của nhân vật khiến khán giả không thể ngừng cười, thậm chí không thể ghét Đồng Văn Tiền.

Trên các trang mạng xã hội của VTV, khán giả bình luận: "Tiền diễn duyên thực sự", "Có Đồng Văn Tiền xuất hiện tự nhiên phim rộn ràng hẳn", "Đoạn nào có anh Tiền là cười không ngậm được mồm", "Anh Tiền nay chốt đơn toàn câu chất", "Ông Tiền không được cái nước gì nhưng mà vui", "Kiểu vô duyên nhưng diễn lại có duyên nhất phim", "Thích anh Đồng Văn Tiền quá. Thích anh diễn thôi chứ anh hãm thật sự".

Sự xuất hiện của Đồng Văn Tiền giúp phim Gió ngang khoảng trời xanh trở nên thú vị hơn.

Gió ngang khoảng trời xanh đã đi đến những tập kết, khi số phận của các nhân vật đã ngã ngũ, nhịp điệu của phim dần chùng xuống, sự xuất hiện của Đồng Văn Tiền với lối diễn tưng tửng hài hước duyên dáng trở thành điểm sáng cứu cánh cho phim. Thực chất, nhân vật này là sự sáng tạo mới mẻ của phiên bản Việt và quả thực đã gây ấn tượng mạnh với người xem.

Nam diễn viên Lý Chí Huy cũng chia sẻ với báo Tiền Phong cho biết anh bất ngờ và hạnh phúc khi khán giả yêu thích vai diễn. "Ra đường có khán giả nhận ra, khen tôi diễn duyên, diễn như thật hoặc đặt câu hỏi ngoài đời tôi cũng là người như vậy... Chúng tôi phải quay đi quay lại nhiều lần vì cả đoàn bật cười. Quay phim cũng cười rung cả tay. Có thể vì tôi thêm vài câu thơ vần ở màn đối chất giữa Tiền - Ngân làm cho vai diễn thêm màu sắc", Lý Chí Huy nói.