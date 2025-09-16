Penthouse 16 tỷ đồng bị bỏ trống khi Diễm Châu ra Đà Nẵng sống

Diễm Châu đưa 5 con ra Đà Nẵng sống được gần hai tháng. Cô cho biết cả nhà dự định ở lại đó lâu dài nên muốn cho thuê căn penthouse 210 m2 thuộc khu Phú Mỹ Hưng, TP HCM.

'Tôi đăng tin suốt nhiều ngày mà chưa tìm được khách vì căn hộ rộng, giá thuê cao', cô cho biết.

Penthouse được cô mua cách đây hai năm với giá 16 tỷ đồng, có thiết kế đẹp, đủ nội thất. Á hậu định giá cho thuê khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng.

Căn hộ của Diễm Châu gồm ba phòng ngủ, một phòng khách, phòng sinh hoạt chung, bếp, nhà kho và hai toilet. Mỗi khu vực, cô đều bố trí đồ đạc tiện nghi, an toàn để phù hợp gia đình đông con. Trước đó, Diễm Châu sống ở đây với 5 con, một giúp việc và một trợ lý.

Từ khi gia đình chuyển ra Đà Nẵng, căn penthouse để trống, hàng tuần có người lên quét dọn và chăm sóc cây cối.

Cô cũng suy nghĩ về việc biến nơi này thành văn phòng công ty, song thấy không phù hợp.

Diễm Châu cho biết việc thiết kế giường tầng và buồng riêng cho 5 con cũng khiến căn hộ khó cho thuê, vì ít gia đình có nhu cầu tương tự.

Phòng ngủ lớn trong căn hộ của cô hiện chỉ còn giường và bàn trang điểm, do nhiều đồ đạc đã được chuyển ra Đà Nẵng.

Diễm Châu từng gọi nhà mình là 'tiêu chuẩn 5 sao' vì đầu tư tốn kém, nhưng hiện cô và các con sống trong căn hộ thuê 80 m2, hai phòng ngủ ở Đà Nẵng và vẫn cảm thấy hài lòng.

Theo Diễm Châu, cô không phụ thuộc vào tiền cho thuê penthouse vì đã có tài chính ổn định để nuôi con.

Sắp tới, cô sẽ bán căn hộ nếu gặp cơ hội phù hợp để đầu tư chỗ ở lâu dài tại Đà Nẵng.

View từ căn hộ của Diễm Châu.