Park Bo Mi nhớ lại nỗi đau con 15 tháng tuổi đột ngột qua đời

Cô thừa nhận: "Điều đó thật khó khăn và đau buồn, tuy nhiên chúng tôi rất tự hào về Simon. Thằng bé là một đứa trẻ mà chúng tôi muốn khoe với mọi người".

Park Bo Mi và con trai Simon xấu số. Ảnh: Nate

Park Bo Mi nhớ lại, một ngày trước khi Simon qua đời, bé vẫn vui vẻ chơi đùa với bạn bè và ăn uống rất ngon miệng. Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau, cậu bé đột nhiên lên cơn sốt. Do đây là triệu chứng thông thường nên Bo Mi đã cho con uống thuốc hạ sốt. Lúc đó, chồng cô - Park Yo Han - đang tham gia một giải đấu ở Namhae.

Tới trưa, thấy mặt Simon đỏ bừng, Bo Mi phải đưa con đến bác sĩ nhi khoa gần nhà. Phòng khám khi đó có 23 bệnh nhân đang chờ, số ca nhiễm Covid-19 ở mức cao, Simon quấy khóc liên tục. Vì vậy, diễn viên quyết định đưa bé đến bệnh viện. Trên đường đi, con trai cô đột nhiên cứng đờ và thở khó khăn.

Park Bo Mi hồi tưởng cảm giác bất lực: "Tôi thậm chí còn không nhớ mình đã đến bệnh viện bằng cách nào. Khi đến phòng cấp cứu, tôi gọi cho chồng và mẹ. Tôi nói: 'Mẹ ơi, con nghĩ Simon đã chết rồi. Thằng bé không tỉnh lại nữa'. Tôi cũng nói như vậy với chồng. Anh ấy chuẩn bị bắt đầu một trận đấu trong hai phút nữa, nhưng khi nghe tin, anh sốc đến nỗi lập tức mua vé và quay về".

Nghe vợ kể, Yo Han đỏ hoe mắt: "Tôi ngạc nhiên khi thấy vợ gọi điện trước trận đấu vì nó rất bất thường. Sau đó, cô ấy nói Simon không thở và có thể đã chết. Tôi không thể tin được".

Park Bo Mi và chồng. Ảnh: Nate

Park Bo Mi kể tiếp, nhiều chuyên gia y tế cố gắng cứu Simon nhưng tim cậu bé đã ngừng đập trong khoảng 40 phút. Sau đó, đột nhiên tim bé hoạt động trở lại, giúp người mẹ một chút hy vọng. Các bác sĩ đã lập tức kiểm tra hoạt động não nhưng kết quả không cho thấy bất kỳ phản ứng nào. Cậu bé được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt và ở đó khoảng một tuần trước khi bệnh viện trả về. Park Yoo Mi khóc, tâm sự: "Tôi nghĩ tim Simon đập trở lại chỉ để con có thể dành thêm thời gian cho bố mẹ".

Những chia sẻ của Park Bo Mi khiến khán giả xúc động, đau lòng. Nhiều người động viên cô, mong bé thứ hai của cô khỏe mạnh, bình an khôn lớn.

Sau cú sốc mất con, vợ chồng đã Park Bo Mi trải qua 5 lần thụ tinh trong ống nghiệm để mang bầu con thứ hai, năm 2024. Park Bo Mi mong có 4 con trong tương lai.

Park Bo Mi sinh năm 1989 tại Seoul, tốt nghiệp Khoa Diễn xuất tại Học viện Nghệ thuật Seoul. Cô đóng Strong Woman Do Bong Soon, Mr. Sunshine, Flower Crew: Joseon Marriage Agency... Cô kết hôn với cựu cầu thủ bóng đá Park Yo Han vào năm 2020.