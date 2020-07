Nữ thư ký sexy của sao nam có nhà 35 tỷ làm cô giáo ế

Chủ Nhật, ngày 12/07/2020 19:45 PM (GMT+7)

Nữ diễn viên trẻ Trà My hóa thân vào vai một cô giáo ế, có mối quan hệ đặc biệt tới học sinh lớn tuổi.

Trà My vai cô thư ký sexy được sếp để mắt trong "Về nhà đi con"

Nữ diễn viên Trà My từng tham gia vai nữ thư ký sexy của Vũ (Quốc Trường - nam diễn viên có nhà 35 tỷ) trong phim truyền hình Về nhà đi con. Trà My cũng là một trong những hot girl được chú ý khi tham gia chương trình Nóng cùng World Cup. Vai cô thư ký bị Thư (Bảo Thanh) dằn mặt vì Vũ liên tục để mắt và muốn hẹn hò đã tạo thêm một dấu ấn cho Trà My trên màn ảnh nhỏ. Trước đó cô từng tham gia đóng series phim Kem Xôi cùng Quỳnh Kool và làm MC một số kênh.

Trà My trong buổi ra mắt phim mới "Bạn học tôi là bố"

Mới đây, Trà My đảm nhận vai diễn cô giáo ế của phim web drama học đường mang tên Bạn học tôi là bố. Phim xoay quanh câu chuyện xung đột quan điểm giữa 2 thế hệ của bố con Thường Quân, Tùng Sơn. Tùng Sơn (Mạnh Tuấn đóng) là đứa con trai bướng bỉnh không chịu nghe lời bố thi đại học mà chỉ đam mê nhảy nhót, còn Thường Quân (Đức Hiếu thủ vai) là ông bố hai lần trượt đại học luôn lo lắng cho tương lai con mình. Cả hai bố con rơi vào cảnh học chung một lớp nên phải che giấu thân phận bằng việc gọi nhau là “anh em họ”.

Trà My trong vai cô giáo ế Thư Kỳ không cưỡng lại sức hút của chàng học sinh đặc biệt Thường Quân hay cậu bạn nhà giàu Xuân Tú, được Tùng Sơn giúp đỡ trở thành người bạn thân thiết. Trà My sẽ đóng cùng hai bạn diễn nữ Hoài Linh và Ngọc Huyền.

Ê-kíp bộ phim trong buổi ra mắt khán giả

Bộ phim khai thác nhiều mối quan hệ hot trend đang được ưa chuộng tại các web drama châu Á như: Bố và con, cô giáo với học sinh ‘lớn tuổi’ và đặc biệt, tình cảm "chú – cháu" giữa cô nữ sinh 18 tuổi và ông bố 36 tuổi đi học. Phim phát sóng vào lúc 20h thứ 6 hàng tuần từ 10/7.

Với vai diễn mới lần này, Trà My khiến khán giả tò mò liệu cô giáo ế có chiếm được trái tim của cậu học trò ngoài 30 tuổi, hay sẽ phải nhường chỗ cho cô học trò lớp trưởng cũng đang thích thầm cậu bạn đặc biệt này.

