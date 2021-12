Nữ "quái xế" trong phóng sự của VTV là TikToker quê Yên Bái bị dân mạng lên án gay gắt

Thứ Ba, ngày 21/12/2021 13:32 PM (GMT+7)

Nhân vật nữ trong phóng sự về nạn đua xe trên cầu Nhật Tân được phát sóng thu hút nhiều sự chú ý.

Mới đây, bản tin “Bắt nhóm đua xe độ chế trên cầu Nhật Tân” trên sóng VTV đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Theo phóng sự, đều đặn vào 20h mỗi ngày, đoạn đường từ đầu phố Võ Chí Công đến cầu Nhật Tân lại náo loạn bởi các “quái xế” khi liên tục tăng ga gầm rú, bốc đầu, nẹt pô ầm ĩ, bất chấp nguy hiểm và sự an toàn của những người cùng tham gia giao thông.

H.T.H. trả lời phỏng vấn VTV khi bị cơ quan chức năng bắt giữ

Công an thành phố Hà Nội đã huy động gần 100 chiến sĩ thuộc các Tổ công tác 141, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Tây Hồ triển khai lực lượng dọc tuyến đường Võ Chí Công, Lạc Long Quân, quận Tây Hồ để xử lý tình trạng này. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải – Tổ trưởng tổ công tác Y11/141- Công an thành phố Hà Nội cho biết: “Nguyên nhân do sự thiếu hiểu biết của một bộ phận giới trẻ có ham mê độ xe, thích thể hiện bản thân qua các phương tiện được độ chế, Ngoài việc tuyên truyền thì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm để dẹp tệ nạn này”.

Các “quái xế” khi bị lực lượng chức năng bắt giữ đều tỏ ra vô tội, cho rằng mình đã tuân thủ đúng pháp luật. Muôn vàn lý do được các bạn đưa ra để giải thích cho hành vi của mình. Đáng chú ý, cộng đồng mạng nhận ra trong dàn "quái xế" có một gương mặt quen thuộc là TikToker khá có tiếng trong nhóm đua xe. Đó là H.T.H.

Xuất hiện bên chiếc xe độ không có biển số, không giấy phép lái xe và không giấy tờ xe, cô gái trẻ người Yên Bái trả lời với phóng viên đài truyền hình: “Em đi lên cầu này chơi thôi, em có biết đua đâu”.

Nữ TikToker bị lên án gay gắt với clip phản cảm

Trước đó, TikToker sinh năm 1998 nhiều lần gây tranh cãi trái chiều với các clip đã đăng tải trên kênh của mình. Nổi bật là clip ghi lại cảnh cô để bạn trai chạm vòng 1 phản cảm ngay nơi công cộng.

Nữ TikToker hào hứng viết: “Nghe nói trend này đang hot. Ước được lên xu hướng”. Sau khi phóng sự của VTV được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, dân mạng bình luận: “Lên xu hướng TikTok cũng không bằng vài giây trên sóng nhà đài đâu”, “Thích nhé, lên cả VTV luôn, nổi tiếng toàn quốc”, “Mong cơ quan chức năng bắt hết những kẻ đua xe đi, mất trật tự và vô ý thức”, “Tịch thu phương tiện vĩnh viễn, phạt thật nặng vào”…

Hiện tại, sau khi nhận “cơn bão” bình luận, mọi tài khoản mạng xã hội của nữ TikToker gốc Yên Bái đều chuyển về chế độ riêng tư.

