'Kiếp nạn' ba lần đổi Đường Tăng của 'Tây du ký'

Thay vì một người đảm nhận xuyên suốt từ đầu đến cuối phim như Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng, sư phụ Đường Tăng được thể hiện bởi ba nghệ sĩ. Uông Việt xuất hiện trong bốn tập; Từ Thiếu Hoa đảm nhận 9 tập; Trì Trọng Thụy đóng 5 tập.

Một thời gian, việc thay đổi diễn viên cho vai chính của Tây du ký bị khán giả tỏ ý không hài lòng, do ảnh hưởng đến hình dung, ấn tượng của họ về nhân vật. Tuy nhiên, việc thay đổi này là bất đắc dĩ và hành trình tìm kiếm ba phiên bản Đường Tăng là một trong những thách thức của phim.

Uông Việt

Khi đến Học viện Điện ảnh Bắc Kinh tuyển diễn viên, đạo diễn Dương Khiết chú ý đến Uông Việt (sinh năm 1955) mang khí chất ôn hòa, tao nhã. Đang là sinh viên, ông rất hào hứng với việc kiếm tiền từ đóng phim.

Theo Sohu, nhà sản xuất và đạo diễn đã đưa Uông Việt tới một ngôi chùa để sinh hoạt trong một thời gian, với hy vọng ông có trải nghiệm đời sống chốn cửa Phật, học hỏi phong thái của nhà sư. Ban đầu, Uông Việt khá hào hứng nhưng chẳng mấy chốc, ông bắt đầu chán nản vì cuộc sống trong chùa tẻ nhạt, thiếu tiện nghi.

Uông Việt là người đầu tiên được chọn đóng Đường Tăng.

Dù không hài lòng thái độ làm việc của Uông Việt, đạo diễn Dương Khiết vẫn nhẫn nại sắp xếp lịch quay, trao đổi kịch bản với ông. Trái lại, Uông Việt dần có ý định rời đoàn sau khi bấm máy được vài tập. Nguyên nhân là do tiến độ làm phim chậm, diễn viên nản lòng vì phải chờ đợi quá lâu.

Cùng lúc, một dự án khác mời Uông Việt tham gia. Diễn viên trẻ ngày ấy cho rằng có thể cùng lúc nhận hai phim, quay phim này trong lúc chờ cảnh của phim kia. Đề nghị này của Uông Việt làm đạo diễn nổi giận, cho rằng ông kém chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong một lần trả lời phỏng vấn, Uông Việt cho hay ông rút lui khỏi dự án vì vấn đề học tập, do Học viện Điện ảnh Bắc Kinh không muốn sinh viên ra ngoài quay phim trong thời gian quá dài.

Từ Thiếu Hoa

Trong lúc tìm người thay Uông Việt, đạo diễn Dương Khiết ưng ý diện mạo thư sinh của Từ Thiếu Hoa (sinh năm 1958) trong một bộ phim. Tình cờ, Từ Thiếu Hoa từng đến casting vai Bạch Long Mã. Nhà làm phim coi đây là mối duyên giữa họ.

Trong buổi thử trang phục, Từ Thiếu Hoa vừa bước ra với áo cà sa, đạo diễn Dương Khiết liền vỗ tay và nói đây chính là Đường Tăng họ cần tìm. Điểm trừ duy nhất của nam diễn viên khi ấy là vóc dáng quá gầy. Dù kinh phí eo hẹp, đoàn phim Tây du ký chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon, đắt tiền để bồi bổ cho Từ Thiếu Hoa, giúp ông tăng 5-6 kg để hợp vai.

Từ Thiếu Hoa được nhận xét là Đường Tăng đẹp trai nhất trong 'Tây du ký'.

Tuy nhiên, sự đồng hành của Từ Thiếu Hoa với đoàn Tây du ký sớm kết thúc khi ông muốn dành thời gian ôn thi vào Đại học Nghệ thuật Sơn Đông. Trong khi, theo trang Sina và 163, nghệ sĩ rút lui vì bất mãn với đồng lương của đoàn phim. Cùng là diễn viên chính nhưng ông nhận ít hơn Lục Tiểu Linh Đồng (vai Tôn Ngộ Không), Mã Đức Hoa (vai Trư Bát Giới) 10 NDT.

Đạo diễn Dương Khiết có lần giải thích hai diễn viên kia được thêm phần phụ cấp nhỏ vì nhân vật của họ phải hóa trang cầu kỳ. Từ Thiếu Hoa không chấp nhận lý do này bởi ở tập phim Nữ Nhi quốc, đất diễn của ông nhiều nhất nhưng cát-xê không đổi.

Trì Trọng Thụy

Phim chưa quay xong một nửa đã "mất" hai Đường Tăng, đạo diễn Dương Khiết vô cùng lo lắng. Tình cờ, bà bắt gặp Trì Trọng Thụy (sinh năm 1952) ở hãng phim. Trong ấn tượng của Dương Khiết khi đó, cặp môi đỏ, làn da trắng, đôi mắt tinh anh của diễn viên rất hợp với hình tượng Đường Tăng. Tuy nhiên sau hai lần "đứt gánh giữa đường" với Uông Việt và Từ Thiếu Hoa, đạo diễn không dám vội vã.

Bà thẳng thắn nói với Trì Trọng Thụy đóng vai Đường Tăng phải cạo trọc đầu và chịu nhiều vất vả. Trước khi cho diễn viên vào vai Đường Tăng, đạo diễn giao cho ông vai Long vương như một cách "thử việc".

Thái độ làm việc kiên trì với chiếc mũ nặng trên đầu của ông đã thuyết phục đoàn làm phim. Đến khi nhập vai Đường Tăng, Trì Trọng Thụy tiếp tục ghi điểm với cảnh phim Tôn Ngộ Không đóng giả sư phụ. Ông thể hiện sinh động nét tinh quái, nghịch ngợm của vật lão Tôn.

Trì Trọng Thụy diễn vai Đường Tăng sinh động.