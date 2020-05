Nữ MC VTV được cư dân mạng "truy lùng" vì quá xinh đẹp

Thứ Ba, ngày 05/05/2020 17:26 PM (GMT+7)

Cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra và bất ngờ về thân thế của nữ MC xinh đẹp.

Mới đây, cư dân mạng truyền nhau bức ảnh nữ MC xinh đẹp của chương trình "Chuyển động 24h". Theo đó, nữ MC được khen ngợi bởi ngoại hình xinh đẹp, lối dẫn linh hoạt cùng phong thái chuyên nghiệp.

Chỉ sau khoảng thời gian ngắn, nhiều cư dân mạng đã tìm ra và bất ngờ về thân thế của cô.

Theo đó, nữ MC tên là Phạm Ngọc Hà My. Trước khi được biết đến là MC xinh đẹp của VTV, Hà My từng gây sốt khi là cô gái được tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay Nội Bài vào năm 2017. Được biết khi ấy, Hà My còn là sinh viên Học viện Ngoại giao.

Phạm Ngọc Hà My sinh năm 1996, tốt nghiệp Học viện ngoại giao. Cô có thể sử dụng tốt 4 ngôn ngữ là Anh, Pháp, Trung, Hàn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Phạm Ngọc Hà My từng công tác tại Vụ Báo chí của Bộ Ngoại giao. Một thời gian sau, cô chính thức "đầu quân" về Phòng quốc tế của VTV24 với vai trò là biên tập viên.

Không chỉ được ngưỡng mộ bởi sự thông minh, duyên dáng, Hà My còn gặt hái không ít thành tích đáng nể trong các cuộc thi nhan sắc như: Top 15 chung cuộc và Top 3 giải phụ Người đẹp truyền thông, Hoa khôi Press Green Beauty 2019,…

Với thành tích đáng nể của mình, Hà My đã hoàn toàn khẳng định cho khán giả thấy hình ảnh của một người đẹp hoàn hảo khi không chỉ có sắc vóc mà còn có cả trí tuệ. Bởi vậy mà cô nàng đang nhận nhiều lời khen từ đông đảo khán giả trong vai trò mới là một nữ phóng viên.

Nếu như khi lên hình, Hà My lựa chọn phong cách thời trang nữ tính, kín đáo thì ngoài đời lại hoàn toàn khác hẳn. Nữ MC thiên về những trang phục nhẹ nhàng, đơn giản hơn.

Được biết, Hà My sở hữu chiều cao 1m73 với số đo 3 vòng lần lượt là 83-62-94. Vì thế, Hà My không ngại diện bikini gợi cảm.

Tuy nhiên theo tiết lộ của Hà My, để có được thân hình như hiện tại, cô từng phải ăn kiêng để giảm từ 83kg xuống còn 64kg.

Ngoài vai trò là MC tại VTV, Hà My còn là mẫu ảnh.

