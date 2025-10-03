Nữ MC truyền hình qua đời ở tuổi 21

Theo truyền thông địa phương, Jennifer Nicole Rivas được cho là đã lên cơn động kinh tại nhà riêng. Gia đình xác nhận cô mắc bệnh tiềm ẩn, trong khi chính quyền cho biết nguyên nhân tử vong là tự nhiên nên không tiến hành khám nghiệm tử thi.

Điều khiến nhiều người bàng hoàng hơn là chỉ vài giờ trước khi qua đời, Jennifer vẫn đăng tải hình ảnh tươi cười cầm vợt trên sân bóng với dòng chú thích ngắn gọn: "Chuẩn bị sẵn sàng".

Bài đăng cuối cùng trên Instagram của Jennifer vào ngày cô qua đời. (Nguồn: Jam Press)

Sinh ra tại thủ đô Tegucigalpa, Jennifer là sinh viên báo chí và là gương mặt quen thuộc trên kênh truyền hình CHTV. Ngoài ra, cô còn là một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng với hơn 100.000 người theo dõi trên TikTok, 16.000 fan trên Instagram và từng cộng tác với nhóm hài đình đám Los Venados 504.

Sự ra đi đột ngột của Jennifer đã khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng thương tiếc. Mạng xã hội tràn ngập những lời tri ân dành cho một tài năng trẻ được kỳ vọng sẽ có tương lai rực rỡ.

Trong một diễn biến đau lòng khác, cộng đồng mạng quốc tế cũng bày tỏ tiếc thương trước cái chết của Adna Rovčanin-Omerbegović, một y tá 26 tuổi người Bosnia và là nhà sáng tạo nội dung trực tuyến, chỉ hai ngày sau lễ cưới của cô.

Hai cái chết ở hai quốc gia khác nhau cùng là lời nhắc đau thương về sự mong manh của cuộc sống, đặc biệt là với những người trẻ tuổi đang trên đà phát triển sự nghiệp và khẳng định bản thân.