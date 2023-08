"Nữ hoàng gợi cảm" châu Á chi 6 tỷ đồng mua bảo hiểm vòng 1

Theo HK01, ngày 21/8, Hiệp hội sản xuất và phát hành phim Hong Kong (Trung Quốc) tổ chức bữa tiệc kỷ niệm 44 năm thành lập. Buổi tiệc có sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng.

Trong số đó, sự xuất hiện của cựu diễn viên Diệp Tử My (Amy Yip) - người có biệt danh "nữ thần siêu vòng 1 châu Á" những năm 1990 gây chú ý hơn cả. Đặc biệt, người đẹp 57 tuổi còn nhận lời phỏng vấn từ giới truyền thông.

Diệp Tử My xuất hiện tại sự kiện gần đây.

Tham gia sự kiện, Diệp Tử My diện set đồ đen - trắng thanh lịch. Ở độ tuổi U60, cựu diễn viên trông gầy gò hơn khiến nhiều người xót xa. Nói về lý do bị sụt cân, Diệp Tử My vui vẻ cho biết, cô hiện chỉ nặng hơn 45kg, vòng eo là hơn 53cm, rất gầy gò. Ở tuổi 57, Diệp Tử My vẫn giữ được vóc dáng cân đối dù khá gầy gò. Cựu diễn viên cho biết, cô thường xuyên tập thể thao để giữ gìn sức khỏe.

Hơn 30 năm qua, cô hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện làng giải trí vì biến cố người tình qua đời. Diệp Tử My thú nhận, cô chỉ liên lạc lại với bạn bè, đồng nghiệp cách đây 4 năm. Khi được hỏi liệu có ý định tái xuất đóng phim ở tuổi U60 hay không, Diệp Tử My cho biết, cô rất thích phim truyền hình nhưng vấn đề quan trọng là phải có kịch bản phù hợp.

Diệp Tử My thời trẻ.

"Nữ hoàng gợi cảm" thừa nhận hiện nay làm diễn viên rất áp lực vì có nhiều diễn viên mới, trẻ trung và không ngại lăn xả.

Nói về việc liệu cô có thực hiện thêm một bộ ảnh nữa hay không, Diệp Tử My cho biết, cô đã chán phong cách gợi cảm. Hiện tại, người đẹp 57 tuổi muốn đóng phim nhiều hơn.

Năm 1992, Diệp Tử My hẹn hò với bác sĩ nổi tiếng Lữ Tích Chiêu khi sự nghiệp đang thăng hoa. Từ khi về sống chung với bạn trai, cô cũng ngừng đóng phim và dần rút khỏi làng giải trí. Bác sĩ Lữ có một đời vợ và một cậu con trai riêng. Ông quyết định không làm đám cưới mà chỉ chung sống với Diệp Tử My. Hiểu rõ người tình, nữ diễn viên chịu thiệt về mình, quyết định không sinh con.

Diệp Tử My và người tình là bác sĩ.

Dù không có danh phận, không có con chung, cô vẫn hài lòng với cuộc sống bên người tình. Năm 2018, Lữ Tích Chiêu qua đời vì bệnh tim. Tài sản của người tình, Diệp Tử My không nhận một xu mà nhường lại cho con riêng và vợ cũ của bác sĩ Lữ. Sau khi người tình qua đời, Diệp Tử My chọn cuộc sống ẩn dật, không xuất hiện trong làng giải trí cũng chẳng mặn mà chuyện hẹn hò.

Nói về người tình cũ, Diệp Tử My từng cho biết, ông là người đặc biệt, không giống với những người đàn ông từng theo đuổi cô trước đây. Chính vì sự khác biệt đó, cô đã quyết định hẹn hò với vị bác sĩ này. "Anh ấy là một ngoại lệ. Anh ấy rất ít nói và dễ ngại ngùng, xấu hổ", Diệp Tử My từng chia sẻ.

Diệp Tử My được mệnh danh là nữ hoàng gợi cảm.

Diệp Tử My (Amy Yip) được mệnh danh là "nữ hoàng gợi cảm" trong làng phim 18+ nổi tiếng ở Hong Kong (Trung Quốc) trong những năm 1980 - 1990. Sở hữu vòng một với số đo "khủng" 36F, nữ diễn viên sinh năm 1966 nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón nhất làng giải trí Hong Kong lúc bấy giờ.

Chỉ nhờ một bộ phim, tên tuổi của Diệp Tử My đã nổi tiếng khắp Hong Kong và cả châu Á. Cô cũng nhanh chóng trở thành "cây hái tiền" của dòng phim 18+. Biết rõ vòng một "đồ sộ" là lợi thế "kiếm cơm", Diệp Tử My bèn chi 2 triệu HKD (tương đương 6 tỷ VND hiện nay) để mua bảo hiểm cho "vũ khí nguyên thủy" lợi hại này.

Cô là nữ diễn viên đầu tiên ở Trung Quốc mua bảo hiểm vòng 1.

Tờ HK01 cho biết, dù mua bảo hiểm cho vòng 1 nhưng Diệp Tử My nhất quyết không để lộ ngực trần trên màn ảnh. Hầu hết những phân cảnh của Diệp Tử My trên phim chỉ mặc nội y, bikini hay áo trễ vai, rộng cổ nhằm khoe "gò bồng đảo". Được biết, một nhà sản xuất phim từng ra giá 8 triệu HKD (tương đương 24 tỷ VND hiện nay) mời Diệp Tử My đóng cảnh để ngực trần trên màn ảnh nhưng nữ diễn viên đã từ chối thẳng thừng.

Theo Chinatimes, Diệp Tử My từng tham gia khóa học đào tạo diễn xuất của đài ATV. Những năm đầu đóng phim, nữ diễn viên sinh năm 1966 ký hợp đồng với công ty Gia Hòa điện ảnh. Sau khi kết thúc hợp đồng vào năm 1988, Diệp Tử My gây bất ngờ khi tham đóng phim 18+. Bộ phim đầu tay Nhục bồ đoàn chi thâu tình bảo giám giúp Diệp Tử My nổi tiếng khắp châu Á chỉ sau một đêm.

Người đẹp sinh năm 1966 tham gia nhiều phim có cảnh gợi cảm.

Biệt danh "nữ hoàng gợi cảm" của cô cũng được người hâm mộ và truyền thông dành tặng. Sau tác phẩm này, Diệp Tử My liên tục đóng nhiều bộ phim điện ảnh mà vai diễn chủ yếu là dạng nhân vật khoe thân trên màn ảnh. Bất chấp điều tiếng, Diệp Tử My cho biết cô không thấy xấu hổ khi quay thể loại phim đặc biệt này.

Nữ diễn viên Liêu trai diễm đàm là một trong số ít những cô đào trong làng giải trí không bị cám dỗ bởi tiền bạc. Tờ HK01 cho biết, ngoài đóng phim, Diệp Tử My còn đầu tư vào thị trường bất động sản từ khi còn trẻ. Do đó, cô sống dư dả, thoải mái và không hề thiếu thốn tiền bạc.

Diệp Tử My xuất hiện trong một bữa tiệc cách đây không lâu cùng bạn bè.

Vào những năm 1980, Diệp Tử My đã bỏ ra số tiền gần 600 HKD (tương đương 1,8 tỷ VND hiện nay) để mua một căn hộ ở khu Mei Foo Sun Chuen cho bố mẹ. Năm 2022, Diệp Tử My chi hơn 36 triệu HKD (tương đương 108 tỷ VND) để mua một căn hộ cao cấp khác ở khu Ho Man Tin với diện tích hơn 100m2. Căn hộ mới của Diệp Tử My có view nhìn ra công viên Kowloon và Sư Tử Sơn tuyệt đẹp.

Hiện tại, ở tuổi 57, Diệp Tử My đã giải nghệ và không xuất hiện trước giới truyền thông. Nữ diễn viên cũng không sử dụng mạng xã hội, chính vì thế, những thông tin về cựu sao phim 18+ đình đám ít được chú ý. Hiện tại, ngôi sao U60 vẫn sống độc thân.

