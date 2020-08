Nữ DJ nóng bỏng đứng trên bục cao nhất của “Rap Việt” từng bị người lạ đạp ngã xe

Thứ Ba, ngày 11/08/2020 10:55 AM (GMT+7)

Bên cạnh các tên tuổi lớn, nữ DJ xinh đẹp chơi nhạc trong “Rap Việt” cũng nhận được sự chú ý.

“Rap Việt” - chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm các tài năng về rap “gây bão” sau tập đầu tiên lên sóng. Show được dẫn dắt bởi MC Trấn Thành, quy tụ dàn huấn luyện viên nổi tiếng như Suboi, Wowy, Karik, Binz cùng hai giám khảo JustaTee và Rhymastic. Ngoài những tên tuổi lớn, nữ DJ xinh đẹp đứng trên bục cao nhất của chương trình cũng nhận được sự quan tâm của khán giả.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nữ DJ đó là Mie - Quán quân "Miss DJ 2015". Trong chương trình, DJ Mie đảm nhận vai trò hỗ trợ thí sinh. Những giai điệu sôi động của DJ sinh năm 1995 cũng góp thêm sự bùng cháy cho sàn đấu âm nhạc.

DJ Mie trong show “Rap Việt”

DJ Mie cho biết cô tên thật là Trương Tiểu My, quê Đà Nẵng. Nhờ gương mặt xinh xắn, 9x còn được khán giả và đồng nghiệp phong là "Hoa hậu DJ".

Học hết cấp 3, Tiểu My thi vào trường cao đẳng Múa Việt Nam. Cô nhớ lại, trong một lần đi show diễn cho DJ Lê Trình, cô biên đạo và biểu diễn bài “Love you and love me”. Sau một thời gian cả hai làm việc chung, 9x biết đến và hiểu hơn về nghề DJ. "Tôi không còn những định kiến xấu về nghề "quay đĩa". Anh ấy ngỏ lời nhận tôi làm học trò. Sau đó, tôi đồng ý và theo đuổi DJ".

Những góc khuất, mặt trái của nghề chỉ xuất hiện khi Tiểu My đến làm việc ở quán bar mới. Cô kể: "Sau buổi diễn, khi ra về, tôi bị người lạ đi theo xô ngã xe, chân tay bị trầy trụa, vừa đau vừa buồn nên phải về quê 1 tháng điều trị vết thương. Thậm chí khi bình phục, chân tôi còn để lại vết sẹo lớn".

Thất thần với sự việc, nhưng cô gái sinh năm 1995 quan niệm, việc gì cũng có hai mặt, quan trọng là mình biết phấn đấu, đối diện và vượt qua.

Ngày đầu đi làm DJ, Mie từng bị người lạ đạp ngã xe

Không nản chí, Tiểu My tiếp tục quay lại Sài Gòn làm việc. Cô xin chơi nhạc tại các quán bar, pub... Lần này, nữ DJ may mắn và công việc thuận lợi hơn khi gặp những đồng nghiệp tốt bụng, tận tình giúp đỡ.

Từ khi kiếm được những đồng tiền do chính sức lao động của mình, Tiểu My cảm thấy thực sự hạnh phúc và hiểu được giá trị của cuộc sống. Cô cho biết, bản thân muốn lo cho gia đình nhiều hơn, nhưng bố đã quy y, nên 9x luôn cố gắng sống tốt để không uổng công sinh thành của bố mẹ.

Dòng nhạc sở trường của Mieô là EDM. Về lĩnh vực đang theo đuổi, Tiểu My nhận định, nghề DJ có nhiều định kiến xấu, cám dỗ và cả bệnh tật đi kèm. Tuy nhiên, cô sẵn sàng theo đuổi vì đam mê vì mưu sinh. "Tôi càng phải cố gắng khẳng định rằng không phải ai cũng đều sa ngã khi làm nghề này, đều là do bản thân mình cả, biết chừng mực, phân biệt đúng sai, chuyện gì cũng có thể vượt qua" - cô nhấn mạnh.

Vẻ nóng bỏng của DJ sinh năm 1995

Theo cô gái Đà Nẵng, nghề DJ đang có sức hút rất lớn với giới trẻ và đặc biệt là phái nữ. Cô cho biết, đôi lúc một vài bạn chỉ học sơ sài rồi lên đứng trên bàn mix ăn mặc hở hang, nhảy múa thác loạn. Chính việc này, khiến nghề DJ càng gây ấn tượng xấu với xã hội.

Trò chuyện với chúng tôi, quán quân Miss DJ 2015 không ngại chia sẻ, cát-xê những DJ chưa có tên tuổi bây giờ còn thua cả 1 vũ công múa đám cưới. Cô nói thêm, cạnh tranh trong nghề là không tránh khỏi. Có những lúc người đánh nhạc xong rồi chỉnh và rút dây trên bàn mix để người sau bị sự cố...

Sau đăng quang "Miss DJ" 2015, Mie tham gia các sân chơi khác như "Tài năng DJ", "The remix" 2017 và hiện là “Rap Việt”. Từ các cuộc thi này, cô tạo được nhiều bản hit được khán giả biết đến.

Mỗi tháng DJ sinh năm 1995 nhận từ 10-15 show diễn trong và ngoài nước. Cô tiết lộ thu nhập đủ để bản thân trang trải cuộc sống. "Tôi trích 70% thu nhập để đầu tư máy móc hỗ trợ trong công việc", cô nói.

