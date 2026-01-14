Nữ diễn viên cả đời đóng 1 vai duy nhất trong Tây Du Ký 1986, sau này là đại gia giàu có, quyền lực

Nữ diễn viên cả đời đóng 1 vai duy nhất trong Tây Du Ký 1986

Mùa hè năm 1986, bộ phim truyền hình Tây Du Ký lần đầu phát sóng trên truyền hình Trung Quốc, lập tức tạo nên "cơn sốt", trong phim, nữ diễn viên Khâu Bội Ninh vào vai Hằng Nga. Đây cũng là vai diễn duy nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Khâu Bội Ninh. Không chỉ là Hằng Nga bí ẩn trong Tây Du Ký, bà còn là một phụ nữ đa tài ở nhiều lĩnh vực, từ trưởng nhóm múa, diễn viên, đến doanh nhân và nhà hoạt động từ thiện. Ở tuổi U70, bà vẫn toát lên vẻ trẻ trung và sự quyền lực.

Với khán giả thế hệ 8X, 9X, cái tên Khâu Bội Ninh không hề xa lạ. Năm 1986, vai Hằng Nga của bà trong Tây Du Ký đã trở thành biểu tượng nhan sắc kinh điển, thanh tao, thoát tục, lạnh lùng mà cuốn hút, khiến bao thế hệ khán giả say mê.

Khâu Bội Ninh sinh năm 1958 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, trong một gia đình quân đội. Cha bà là một vị tướng, môi trường sống nghiêm khắc nhưng bà lại được nuôi dưỡng trong sự yêu thương. Không phải “bình hoa” yếu đuối, Khâu Bội Ninh từ nhỏ đã đam mê múa, một sở thích khá hiếm trong khu quân đội thời bấy giờ.

Năm 16 tuổi, bà thi đỗ khoa Nghệ thuật của Học viện Dân tộc Trung ương, chính thức bước vào con đường nghệ thuật với bộ môn múa. Tuy nhiên, bà không chỉ say mê ánh hào quang sân khấu mà còn chủ động mở rộng trải nghiệm, chuyển sang học phát thanh, dẫn chương trình sau khi hoàn thành mục tiêu giai đoạn đầu.

Khâu Bội Ninh thời trẻ.

Năm 1983, Khâu Bội Ninh rời Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, gia nhập đoàn làm phim Hồng Lâu Mộng với vai trò trợ lý trường quay. Bà làm đủ việc lặt vặt, chạy việc không nề hà, xem đó là cơ hội quý giá để tiếp cận quy trình sản xuất phim truyền hình.

Chính thái độ nghiêm túc ấy đã đưa bà đến với đoàn làm phim Tây Du Ký. Ban đầu, bà chỉ định tiếp tục làm trợ lý trường quay, nhưng đạo diễn Dương Khiết đã ngay lập tức chú ý đến bà và quyết định cho thử vai Hằng Nga.

Hằng Nga do Khâu Bội Ninh thể hiện không phải kiểu tiên nữ yểu điệu, mềm yếu. Đó là một hình tượng ẩn chứa sự dịu dàng. Xuấn thân từ múa giúp từng động tác của bà trở nên uyển chuyển, còn giọng nói êm ái khiến nhân vật càng thêm mê hoặc. Bằng tài năng và nỗ lực, Khâu Bội Ninh đã khắc họa Hằng Nga trở thành hình tượng kinh điển, khó ai vượt qua.

Nhiều năm gắn với hoạt động thiện nguyện

Sau vai diễn Hằng Nga trong Tây Du Ký, khi sự nghiệp đang lên, Khâu Bội Ninh lại đưa ra một quyết định táo bạo đó là rời bỏ làng giải trí, bước vào thương trường.

Về đời tư, cuộc hôn nhân đầu tiên của Khâu Bội Ninh với con trai một quan chức cấp cao nhanh chóng tan vỡ vì khác biệt tính cách.

Ở tuổi U70, Khâu Bội Ninh vẫn giữ được phong thái trẻ trung, duyên dáng.

Sau này, bà gặp và kết hôn với một doanh nhân người Mỹ gốc Hoa, mở ra chương mới trong cuộc đời. Bà trở thành cổ đông của một tập đoàn lớn, sở hữu khối tài sản kếch xù, đồng thời kết hôn với một doanh nhân người Mỹ gốc Hoa, bước vào giới thượng lưu thực thụ.

Tuy nhiên, bà không dừng lại ở vai trò một phu nhân giàu có. Khâu Bội Ninh dành nhiều tâm huyết cho hoạt động thiện nguyện, đóng góp xây dựng 107 trường học, giúp vô số trẻ em có cơ hội đến trường. Bởi vậy, bà không chỉ là Hằng Nga đẹp nhất, mà còn là người phụ nữ có trái tim đẹp.

Dù đã rời xa màn ảnh, hình tượng Hằng Nga do Khâu Bội Ninh thể hiện vẫn in sâu trong ký ức khán giả. Có nhiều phiên bản khác nhau, nhưng chỉ có bà là người khiến công chúng say mê suốt hàng chục năm.

Hiện nay, ở tuổi U70, Khâu Bội Ninh vẫn giữ được phong thái trẻ trung, duyên dáng. Bà sống chủ yếu ở nước ngoài, thỉnh thoảng trở về Bắc Kinh thăm bạn bè cũ.