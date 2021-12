NSND Trung Hiếu bất ngờ bị réo tên cùng "Thiền Am bên rìa vực thẳm"

Thứ Sáu, ngày 10/12/2021 11:22 AM (GMT+7)

"Đại gia chân đất 12" sẽ ra mắt khán giả vào ngày 10/12 sắp tới.

Mới đây, loạt ảnh NSND Trung Hiếu xuất hiện già nua tại bối cảnh có nhiều chú tiểu cùng băng rôn sự kiện chào đón đoàn từ thiện ở 1 vùng quê được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người. Đáng nói, câu chuyện từ thiện và nghệ sĩ đã làm xáo trộn showbiz, liên tiếp lên trang nhất báo, khiến công an vào cuộc điều tra. Quan sát kỹ, nhiều người phát hiện băng rôn sự kiện có ghi tổ chức "Thiền am bên rìa vực thẳm" gợi nhiều tò mò, suy đoán.

Nghệ sĩ Trung Hiếu gây chú ý khi xuất hiện trong hình ảnh khác lạ

Dòng chữ "Thiền am bên rìa vực thẳm" khiến nhiều người chú ý

Ngoài ra, cùng xuất hiện bên nghệ sĩ Trung Hiếu còn có đạo diễn Trần Bình Trọng. Từ đây, fan của "Đại gia chân đất" cho rằng đây chỉ là hậu trường quay hình phim mới.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cách đây ít ngày đạo diễn Trần Bình Trọng đã chia sẻ loạt ảnh hậu trường của dự án phim hài Tết "Đại gia chân đất" phần 12. Trong đó, các chi tiết liên quan đến nhân vật ông Tích, ông Sự được bộc lộ qua chuỗi "từ khóa hình ảnh" làm nên thương hiệu của series ăn khách hơn 10 năm qua. Liên hệ với đạo diễn Bình Trọng, anh xác nhận với chúng tôi đây là loạt ảnh hậu trường của dự án phim hài Tết "Đại gia chân đất" phần 12.

Nam đạo diễn cho biết các diễn viên tham gia "Đại gia chân đất" phần 12 gồm có NSND Trung Hiếu, nghệ sĩ Quang Tèo, Trà My, Thanh Tú… cùng nhiều diễn viên khác. Trong đó, nghệ sĩ Trung Hiếu vào vai ông Tích - là ông nông dân "chân đất" nhưng luôn ảo tưởng, tự cho mình là đại gia, trọc phú. Bản tính háo sắc, khoác lác cộng với trình độ hiểu biết kém đã khiến ông phải đối mặt với nhiều tình huống bẽ bàng.

NSND Trung Hiếu vào vai ông Tích

Ông Tích lợi dụng ông Đoành là người nhà đang làm trưởng thôn mở 1 trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi có tên “Thiền am bên rìa vực thẳm” để kêu gọi tài trợ bằng cách thuê con cháu trong làng giả làm trẻ mồ côi. Bằng thủ đoạn trên, các nhà hảo tâm đóng góp hàng nghìn tỷ cho trại trẻ em mồ côi của ông Tích. Ông Tích sử dụng số tiền trên vào việc riêng như xây biệt phủ, tậu siêu xe, dùng đồ hiệu. Không những vậy, ông ta còn lôi kéo ông trưởng thôn nuôi "sugar baby" (con gái nuôi), mua nhiều bất động sản để tặng bồ nhí và không quên trả thù ông Sự. Sau khi các nhà hảo tâm biết mình bị đánh cắp niềm tin và đòi ông Tích minh bạch số tiền tài trợ, ông Tích và ông Đoành phải bỏ trốn.

Chia sẻ về phim, đạo diễn Bình Trọng cho biết "Đại gia chân đất 12" là "bình cũ nhưng rượu mới", là phim hài nhưng xoay quanh câu chuyện mang tính thời sự: "Đại gia chân đất đã thực hiện được 12 phần và vẫn tồn tại. Trước đó tôi đã dự định sẽ dừng một vài năm nhưng khán giả và nghệ sĩ đều tâm huyết nên chúng tôi cùng nhau cống hiến, mang đến cho mọi người câu chuyện hài hước, hấp dẫn nhưng không kém phần sâu sắc, thâm thúy".

Đạo diễn Bình Trọng cùng Trung Hiếu trên phim trường

Nhắc đến "Thiền am bên rìa vực thẳm" chắc hẳn ai cũng liên tưởng đến ồn ào từ thiện của "Thiền am bên bờ vũ trụ" (tên cũ là Tịnh thất bồng lai) gây chú ý trong năm nay. Từ việc các chú tiểu sinh sống tại Thiền am tham gia các chương trình truyền hình và giới thiệu là trẻ mồ côi hay thành lập kênh YouTube công khai số tài khoản ủng hộ đến lai lịch, cha mẹ ruột của các bé ở "Thiền am bên bờ vũ trụ" đều trở thành chủ đề nóng được nhiều người quan tâm.

Mặc dù cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, nhưng đến thời điểm hiện tại ồn ào xoay quanh "Thiền am bên bờ vũ trụ" vẫn chưa ngả ngũ. Chính vì thế, đạo diễn Bình Trọng đã sử dụng câu chuyện này cho dự án "Đại gia chân đất 12" với mong muốn bám sát thực tế và nhận được sự quan tâm của khán giả.

"Đại gia chân đất" phần 12 khai thác nhiều chủ đề thời sự được quan tâm

Ngoài vấn đề từ thiện, "Đại gia chân đất 12" còn khai thác chủ đề nhận con nuôi, "sugar daddy - sugar baby" nhức nhối trong vài năm trở lại đây. Với chủ đề này có không ít cảnh quay táo bạo, gợi cảm cùng dàn hot girl xinh đẹp. Khi được hỏi về những chi tiết gây chú ý như các cảnh nóng hay hot girl ăn mặc gợi cảm, đạo diễn Bình Trọng chia sẻ: "Tiêu chí của tôi từ trước đến nay là không lấy cảnh nóng hay hot girl gợi cảm để làm chiêu trò, gây chú ý. Đại gia chân đất năm nay đã là phần 12 và vẫn được khán giả yêu mến vì luôn có câu chuyện xoay quanh nó chứ không phải vì chiêu trò gây chú ý".

