Những sự kiện chấn động làng nhạc Âu Mỹ trong năm 2024

P.Diddy và cáo buộc gây sốc

Năm 2024, Sean "Diddy" Combs - nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, rapper lừng danh đã gây chấn động dư luận khi đối mặt với cáo buộc buôn bán tình dục, lừa đảo và gian lận nghề nghiệp. Vụ việc đã phơi bày một bức tranh đen tối về tội phạm liên quan đến các ngôi sao nổi tiếng trong làng nhạc Âu Mỹ. Bên cạnh đó, cư dân mạng còn đặt ra hàng loạt các giả thuyết liên quan đến nhiều nghệ sĩ như Justin Bieber, Usher, Beyoncé hay Jay-Z.

Vụ việc của P.Diddy đã gây chấn động thế giới.

Hiện tại, P.Diddy đang bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, New York. Phiên tòa xét xử chính thức của nam rapper sẽ được diễn ra chính thức vào năm 2025.

Liam Payne qua đời

Thành viên nhóm nhạc huyền thoại One Direction, Liam Payne đã qua đời đột ngột sau một tai nạn. Theo báo cáo, Liam Payne đã rơi từ ban công tầng 3 tại một khách sạn ở Buenos Aires (Argentina) và có dấu hiệu sử dụng nhiều loại chất kích thích trước khi qua đời. Sự ra đi đột ngột của nam ca sĩ đã gây đau buồn to lớn đối với gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Liam Payne qua đời trong sự tiếc thương của người hâm mộ.

Lễ tang của nam ca sĩ Liam Payne đã được tổ chức tại nhà thờ ở quê nhà Amersham, Anh. 4 thành viên còn lại của One Direction cũng có mặt để bày tỏ lòng tiếc thương với cựu trưởng nhóm.

Nhóm nhạc huyền thoại One Direction giờ đây đã mất đi một mảnh ghép.

Vụ kiện đình đám của Blake Lively

Trước khi kết thúc năm 2024, Blake Lively đã khiến cộng đồng người hâm mộ sững sờ khi bất ngờ đâm đơn kiện bạn diễn Justin Baldoni trong phim điện ảnh It Ends With Us. Nữ diễn viên cáo buộc Justin đã có những hành vi quấy rối trong quá trình quay phim và thực hiện kế hoạch "truyền thông bẩn" nhằm hạ bệ danh tiếng của cô.

Blake Lively chia sẻ bản thân đã trải qua những cơn lo âu tột độ do những hành vi quấy rối.

Hiện tại, Blake Lively đang nhận được sự ủng hộ tích cực từ dư luận khi bản cáo buộc đính kèm đầy đủ chi tiết bằng chứng. Trong khi đó, phía nam diễn diễn viên liên tục phủ nhận những thông tin trên.

The Eras Tour chính thức kết thúc

Một trong những chuyến lưu diễn lớn nhất lịch sử, The Eras Tour của Taylor Swift đã chính thức kết thúc vào cuối năm 2024. Với 149 đêm diễn, The Eras Tour đã thiết lập kỷ lục về doanh thu khi thu về khoảng 2 tỷ USD (hơn 52 nghìn tỷ đồng) và trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu lớn nhất mọi thời đại.

The Eras Tour chính thức kết thúc.

Sức ảnh hưởng của The Eras Tour không chỉ giới hạn trong một chuyến lưu diễn âm nhạc mà còn tác động đến văn hóa, chính sách và kinh tế của nhiều quốc gia. Taylor Swift đã chứng minh sức ảnh hưởng của bản thân với tư cách là một ngôi sao nhạc Pop tài năng và đầy tính biểu tượng của thế kỷ 21.

Năm BRAT của Charli XCX

Bắt nguồn từ một album nhạc pop, BRAT của Charli XCX đã trở thành một biểu tượng văn hóa của làng nhạc Âu Mỹ trong năm 2024. BRAT không chỉ gây ấn tượng với âm thanh sôi động mà cả với hình ảnh bìa album màu xanh lá neon nổi bật. BRAT nhanh chóng trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội và được Collins Dictionary bình chọn là Word Of The Year 2024 (Từ vựng của năm 2024).

Năm 2024 được mệnh danh là năm BRAT trong làng nhạc US&UK.

Album này đã khẳng định vị thế của Charli XCX như một nghệ sĩ tiên phong, không ngừng thử nghiệm và định hình lại âm nhạc pop hiện đại. BRAT được đánh giá sẽ là đối thủ nặng ký cho mùa giải Grammy 2025.

Sự bùng nổ của Sabrina Carpenter và Chappell Roan

Năm 2024 đã chứng kiến sự bùng nổ của hai nghệ sĩ nhạc pop trẻ tuổi: Sabrina Carpenter và Chappell Roan. Vốn là một tài năng đến từ Disney, Sabrina Carpenter đã khẳng định vị thế của mình như một ngôi sao nhạc pop thực thụ với hai bản hit Espresso và Please Please Please trong album Short n’ Sweet khi cả hai ca khúc đều vượt mốc 1 tỷ lượt nghe.

Sau hơn 10 năm hoạt động, Sabrina Carpenter đã gặt hái được những thành công đầu tiên.

Mặt khác, Chappell Roan với phong cách âm nhạc độc đáo đã thu hút sự chú ý của công chúng sau nhiều năm làm nghề. Cô thường xuyên biểu diễn tại các lễ hội âm nhạc với hàng nghìn khán giả hát vang theo các ca khúc của cô như HOT TO GO! hay Good Luck, Babe!.

Chappell Roan đã trở thành cái tên được săn đón nhất nhì làng giải trí.

Tên tuổi của hai nữ nghệ sĩ trẻ tài năng này luôn xuất hiện cùng nhau trong các hạng mục nghệ sĩ mới tại những lễ trao giải lớn như VMAs và Grammy. Cặp đôi cũng đã có màn hợp tác với ca khúc Last Christmas khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.