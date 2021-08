Những cảnh để đời của nữ hoàng phim 18+ khiến vợ đồng nghiệp "lo ngay ngáy"

Thứ Năm, ngày 19/08/2021 17:09 PM (GMT+7)

Cô đào nóng bỏng có một bộ phim dán mác 18+ để đời trong sự nghiệp.

Trần Nhã Luân (Ellen Chan) sinh năm 1966, được mệnh danh là nữ hoàng phim 18+ nhờ những thước phim táo bạo. Theo HK01, Trần Nhã Luân gia nhập làng giải trí bằng cách tham gia các cuộc thi ca hát vào những năm 1980. Sau đó, mỹ nhân sinh năm 1966 mới chuyển hướng sang đóng phim.

Nhan sắc rực rỡ của Trần Nhã Luân thời trẻ "hớp hồn" không ít fan nam. Nhờ vẻ đẹp quyến rũ, gợi cảm, cô nhanh chóng được các nhà sản xuất để mắt tới.

Bộ phim đầu tay của Trần Nhã Luân là How to Pick Girls Up! (1988). Phim do Vương Tinh làm đạo diễn, có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như Tăng Chí Vỹ, Lâm Tuấn Hiền, Lý Mỹ Phụng, Trương Mạn Ngọc, Khưu Thục Trinh, Ngô Quân Như,...

Dù chỉ đóng vai phụ nhưng nhan sắc nổi bật của Trần Nhã Luân giúp cô gây ấn tượng với khán giả. Thời điểm đóng phim, cô đào mới 22 tuổi.

Trong phim, Trần Nhã Luân có cảnh tắm nóng bỏng với đồng nghiệp nam. Đây cũng được cho là một trong những cảnh tắm gợi cảm nhất. Sau đó, người đẹp họ Trần còn tham gia nhiều bộ phim khác nhưng chủ yếu là các vai phụ như Long hổ cớm (Tiger on Beat), Tình nghĩa tâm, Bá vương hoa, ...

Đóng phim từ năm 1988 nhưng đến năm 1992, người đẹp 6X mới đồng ý diễn cảnh táo bạo trong phim 18+. Đáng tiếc bộ phim đầu tay không để lại ấn tượng nào với khán giả.

Năm 1993, Trần Nhã Luân quyết định "chơi lớn" đóng phim dán nhãn 18+ Nguy tình (Nguy cơ ái tình) đóng cùng tài tử Vương Mẫn Đức. Nguy tình là bộ phim được xếp vào hàng kinh điển của thể loại phim 18+ Hong Kong. Đây cũng là bộ phim đầu tiên người xem thấy cô đào họ Trần khỏa thân trên màn ảnh.

Trong phim, Trần Nhã Luân đảm nhận vai Ellen - một cô gái cảnh sát xinh đẹp, cá tính, sống độc lập. Tuy nhiên vì một phút bốc đồng và thiếu ý chí, cô xin từ chức khỏi ngành. Tuy nhiên, cấp trên của Ellen lại đánh giá năng lực cao của cô đồng thời muốn giữ cô lại làm cảnh sát. Để thử thách Ellen, người phụ trách giao cho một nhiệm vụ là làm đặc vụ ngầm, theo dõi và điều tra một vụ án.

Sau khi nhận lời, Ellen giả làm cô giáo dạy múa nhằm tiếp cận với La Phúc Điền (Vương Mẫn Đức đóng) - một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản, Tuy nhiên, phía cảnh sát nghi ngờ hắn có liên quan đến một loạt vụ giết người và tội phạm ma túy. Vì không có bằng chứng, cảnh sát quyết định để Ellen làm đặc vụ ngầm, tiếp cận với La Phúc Điền để tìm ra manh mối. Không may trong lúc làm nhiệm vụ, cô rơi vào lưới tình với gã đàn ông họ La.

Vương Mẫn Đức và Trần Nhã Luân có nhiều cảnh nóng táo bạo. HK01 cho biết, vì sợ chồng phải lòng cô đào sexy họ Trần, vợ mới cưới của Vương Mẫn Đức là người mẫu Mã Thi Tuệ đã tới tận trường quay để giám sát cả hai đóng cảnh nóng. Điều này khiến tài tử họ Vương lo lắng song may mắn, anh và Trần Nhã Luân đều hoàn thành cảnh quay một cách xuất sắc.

Sau thành công của Nguy tình, Trần Nhã Luân tiếp tục đóng phim Nam Dương thập đại tà thuật (The Eternal Evil of Asia/ Tà ngải nam dương) 1995. Phim có sự tham gia của Chung Thục Huệ, Trần Quốc Bang, Từ Cẩm Giang, Âu Dương Chấn Hoa. Phim kể về chuyến du lịch của một nhóm bạn tới Thái Lan nhưng lại vô tình bị vướng vào cuộc chiến tà thuật.

Trần Nhã Luân vào vai May - một thợ làm tóc, là bạn gái của A Bang (Trần Quốc Bang). Trong phim, người đẹp họ Trần có phong cách ăn mặc gợi cảm. Sau Nam Dương thập đại tà thuật, Trần Nhã Luân gần như "mất tích" một thời gian.

Mãi đến năm 2003, cô mới tái xuất đóng phim. Đáng tiếc, sau 8 năm vắng bóng, danh tiếng Trần Nhã Luân không được như xưa. Cô chỉ nhận được các vai phụ không mấy nổi tiếng.

Người hâm mộ biết đến cô nhiều hơn với những scandal tình ái. Năm 1989, Tô Vĩnh Khang giới thiệu Trần Nhã Luân với Hoàng Thượng Vĩ. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Hoàng Thượng Vĩ đã yêu say đắm mỹ nhân họ Trần. Tuy nhiên, cô đối với anh khá hờ hững. Mối quan hệ dây dưa đến năm 1999, Hoàng Thượng Vĩ quyết định chia tay Trần Nhã Luân để hẹn hò với Angela. Lúc này, Trần Nhã Luân dùng mọi cách để níu kéo anh. Tuy nhiên, cả hai chỉ hẹn hò một thời gian. Năm 2012, Hoàng Thượng Vĩ kết hôn với Angela, chấm dứt cuộc tình với Trần Nhã Luân.

Sau này, Trần Nhã Luân tiếp tục hẹn hò với Lý Tư Tiệp. Tuy nhiên, cuộc tình cũng không kéo dài lâu. Năm 2014, người đẹp tiếp tục bị đồn hẹn hò với Châu Trác Hoa - ông chủ sòng bài nổi tiếng kiêm chủ tịch Suncity Group trong 6 tháng.

Hiện tại, ở tuổi 55 Trần Nhã Luân vẫn độc thân. Cô cũng rút lui khỏi làng giải trí và không bận tâm đến giới showbiz. Trên mạng xã hội, cựu diễn viên 18+ một thời thường xuyên đăng tải hình ảnh cuộc sống thường nhật. Cô cũng kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm.

