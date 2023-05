Những bộ phim hay nhất của "nữ hoàng cảnh nóng" Nhật Bản nổi tiếng với "siêu vòng 1"

Elaiza Ikeda sinh năm 1996, sở hữu vẻ đẹp lai Á - Âu với bố là người Nhật Bản, mẹ mang hai dòng máu Philippines và Tây Ban Nha. Từ năm 2009, người đẹp đã gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu thời trang, nội y. Cô nhanh chóng nổi tiếng là mỹ nhân "siêu vòng 1" với chỉ số hình thể ấn tượng 85-59-88, cao 1m69.

Sau khi chuyển hướng làm diễn viên, nàng thơ xứ Phù Tang đã nhanh chóng nổi tiếng là "nữ hoàng cảnh nóng" Nhật Bản bởi những thước phim táo bạo, không ngại khoe da thịt. Cô khiến khán giả "đỏ mặt" khi ngắm nhìn vòng 1 căng tràn, thân hình bốc lửa trong các bộ phim như The Virgin Psychics", "The Many Faces of Ito" hay "Tourist"... Dưới đây là những bộ phim hay nhất của Elaiza Ikeda.

Bên cạnh đóng phim, người đẹp vẫn tích cực chụp hình gợi cảm, khoe tối đa lợi thế hình thể. Trái với những bức hình phóng khoáng, Elaiza Ikeda lựa chọn cuộc sống kín tiếng về đời tư.

The Virgin Psychics (2015)

Đây chính là tác phẩm làm nên thương hiệu "nữ hoàng cảnh nóng" Nhật Bản của Elaiza Ikeda. Bộ phim kể về một nam sinh trung học bất ngờ phát hiện mình có siêu năng lực đọc suy nghĩ của người khác. Nhiều tình huống éo le xảy ra khiến anh phải tham gia vào nhóm các "trinh nữ tâm linh" để bảo vệ thế giới khỏi những nhà ngoại cảm xấu xa.

Dù chỉ đảm nhận nhân vật phụ nhưng Elaiza Ikeda đã gây ấn tượng mạnh bởi các phân cảnh gợi cảm. Những thước phim mang yếu tố nhạy cảm của cô đào 9x đã gây nhiều tranh cãi suốt một thời gian dài. Tuy nhiên không thể phủ nhận qua vai diễn này, tên tuổi của Elaiza Ikeda đã nổi như cồn.

Trong bộ phim, Elaiza Ikeda có rất nhiều cảnh quay táo bạo.

Tourist (2018) - Lữ hành gia

Bộ phim ngắn "Lữ hành giả" (Tourist) của Nhật Bản gồm 3 tập, với nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu của một người đàn ông (Haruma Miura) với ba người phụ nữ bí ẩn trong ba chuyến du lịch tới các thành phố khác nhau: Bangkok (Thái Lan), Đài Bắc (Đài Loan) và Tp. Hồ Chí Minh (Việt Nam).

Elaiza Ikeda sẽ xuất hiện trong tập 2 với cảnh quay đi mát-xa tại một spa ở Đài Bắc (Đài Loan) cùng bạn. Phân cảnh khoe trọn vùng lưng trần dù chỉ xuất hiện vài giây cũng đủ gây sức hút với khán giả vì quá sexy. Bộ phim này đã đưa tên tuổi của “nữ hoàng cảnh nóng” tới gần hơn với các khán giả quốc tế.

Sadako (Ring 2019) - Vòng luân hồi

Bộ phim được lấy ý tưởng dựa trên phần phim gốc Ring - tác phẩm từng khuấy đảo làng điện ảnh thế giới một thời. Sadako là câu chuyện về cô gái Mayu Akigawa (do Elaiza Ikeda thủ vai) vô tình bị kéo vào những rắc rối liên quan trực tiếp tới tính mạng. Trong khi đó, em trai của Mayu khi quay phim tại hiện trường một vụ hỏa hoạn đã vô tình đánh thức linh hồn của Sadako - thực thể đen tối đã bị ném xuống giếng trong bộ phim Ring.

Elaiza Ikeda tiếp tục chứng minh khả năng biến hóa đa dạng của mình khi trở lại với vai nữ chính. Mỹ nhân 9x được nhận xét là "lên tay" trong diễn xuất, lột tả được hoàn toàn tâm lý sợ hãi và đầy mâu thuẫn của nhân vật. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nhân vật do cô đảm nhận, khán giả sẽ được trải qua đủ cung bậc cảm xúc từ sợ hãi đến hồi hộp, lo lắng.

Đôi mắt to tròn chính là lợi thế của Elaiza Ikeda khi đóng các phân cảnh giật gân.

Kakegurui (2019) - Học viện đỏ đen

Kakegurui được chuyển thể từ manga cùng tên, kể về học viện dân lập Hyakkaou - một tổ chức đặc quyền với chương trình giảng dạy rất lập dị. Tại đây, các học sinh sẽ được đánh giá năng lực, từ đó phân chia cấp bậc dựa trên thành tích đánh bạc. Người chiến thắng sẽ làm vua, thua làm nô lệ cho kẻ thắng.

Trong bộ phim, Elaiza Ikeda vào vai chủ tịch hội học sinh Kirari Momobari. Mỹ nhân sinh năm 1996 cho biết cô đã theo dõi bộ series từ tập đầu tiên và tự hỏi không biết ai sẽ phù hợp để đóng chủ tịch hội học sinh trong phiên bản live action. Ikeda không ngờ mình chính là người được chọn cho vai diễn này.

"Nữ hoàng cảnh nóng" được đánh giá khen ngợi hết lời khi lột tả hoàn toàn sự bí ẩn, ma mị, thông minh và đầy quyền lực của một "trùm" trường. Màn hóa thân xuất sắc này đã đưa tên tuổi nữ diễn viên nổi danh khắp thế giới. Những màn đấu trí đầy căng thẳng của hội trưởng học sinh cùng nhân vật chính chắc chắn đem đến cho người xem những phút ấn tượng.

Ikeda được netizen nhận xét là có tạo hình giống hệt nhân vật trong truyện.

Followers (2020) - Người theo dõi

Thành công nối tiếp thành công, Elaiza Ikeda tiếp tục góp mặt trong bộ phim được chính Netflix - nền tảng phim trực tuyến khổng lồ công chiếu trên toàn thế giới. Followers xoay quanh cuộc sống cá nhân của hai người phụ nữ: Limi Nara, do Miki Nakatani thủ vai, một nhiếp ảnh gia thời trang đang lên ở độ tuổi cuối 30; Natsume Hyakuta do Elaiza Ikeda thể hiện, một nữ diễn viên trẻ đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Cả hai gặp nhau tại một buổi chụp hình. Ngay khi Limi đăng một bức ảnh của Natsume lên Instagram, cô gái trẻ liền vụt sáng thành sao.

Bộ phim đã khắc họa toàn bộ văn hóa Nhật Bản và những ảnh hưởng của mạng xã hội lên những người trẻ. Vai diễn của nữ diễn viên đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm của khán giả, khiến nhiều người phải rơi lệ. Đây chính là một bộ phim khẳng định tên tuổi của Idelka trên đấu trường quốc tế.

Elaiza Ikeda thành cô gái gặp nhiều rắc rối trong chính thành phố của mình.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/nhung-bo-phim-hay-nhat-cua-34nu-hoang-canh-nong34-nhat-ban-noi-tien...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/nhung-bo-phim-hay-nhat-cua-34nu-hoang-canh-nong34-nhat-ban-noi-tieng-voi-34sieu-vong-134-c47a27815.html