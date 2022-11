Như Quỳnh nói một câu khiến Trấn Thành gạt bỏ những hoài nghi về bản thân

Chủ Nhật, ngày 13/11/2022 16:57 PM (GMT+7) Chia sẻ

Tối ngày 12/11, liveshow “The Best of Như Quỳnh" chính thức diễn ra tại Nhà hát Hoà Bình (TP.HCM).

Như Quỳnh có sự kết hợp với nhiều danh ca trong liveshow.

Thông tin về sự xuất hiện của Trấn Thành tại "The Best of Như Quỳnh" nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng. Cứ ngỡ nam nghệ sĩ sẽ tiếp tục công việc dẫn dắt quen thuộc, thế nhưng tại đêm 12/11, hơn 2.000 khán giả tại Nhà hát Hòa bình phải trầm trồ thốt lên: "The Best of Như Quỳnh ‘không’ MC Trấn Thành”.

Tạm gác vai trò MC quen thuộc, Trấn Thành trở thành khách mời đặc biệt góp giọng với các nhạc phẩm: Màu Mắt Nhung; Bài Không Tên Cuối Cùng; Khi Đã Yêu - Yêu. Trấn Thành cho biết, chỉ vì câu nói "chị muốn nghe em hát" của Như Quỳnh đã khiến anh gạt bỏ những hoài nghi về bản thân và xuất hiện đầy tự tin ở vai trò ca sĩ.

Ở vị trí này, Trấn Thành kết hợp hết sức ăn ý với Như Quỳnh. Giọng hát của nam nghệ sĩ nhận được những lời khen tích cực qua 2 màn trình diễn đơn ca và song ca. Nói về quyết định trở thành ca sĩ khách mời, Trấn Thành tâm sự: "Với tôi, chị Như Quỳnh có nhiều cái ‘The Best’. Chị là một hiện tượng hiếm hoi vừa đẹp cả giọng hát lẫn cách sống. Nhiều năm nữa cũng không ai có thể thay thế được Như Quỳnh. Cảm ơn sự tử tế và dễ thương của chị với Trấn Thành và khán giả”.

Trấn Thành dành nhiều mến mộ cho đàn chị.

Như Quỳnh hát live 5 tiếng, khán giả ở tới 2h sáng

Phải có mặt trực tiếp tại liveshow “The Best of Như Quỳnh”, người ta mới nhìn thấy hình ảnh khán giả một lòng ủng hộ, tiếp lửa cho Như Quỳnh mạnh mẽ đến nhường nào. Không giới hạn độ tuổi, liveshow đích thị là không gian dành cho gia đình. Từ người lớn tuổi, trung niên đến những thế hệ trẻ cũng quy tụ đông đủ để trải nghiệm, thăng hoa xúc cảm âm nhạc.

“The Best of Như Quỳnh" kết thúc lúc gần 2 giờ sáng (ngày 13/11), đánh dấu là liveshow âm nhạc dài nhất Việt Nam từ trước đến nay. Dù kết thúc khá muộn nhưng vẫn đông nghẹt khán giả thức cùng Như Quỳnh đến tận cuối chương trình. Không những thế, đông đảo người hâm mộ còn túc trực, vây kín lối ra để hỏi han sức khoẻ, chào tạm biệt nữ danh ca.

Được biết, để chuẩn bị cho liveshow, Như Quỳnh được nhà thiết kế áo dài chuẩn bị cho 200 bộ.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/nhu-quynh-noi-mot-cau-khien-tran-thanh-gat-bo-nhung-hoai-nghi-ve-ban...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/nhu-quynh-noi-mot-cau-khien-tran-thanh-gat-bo-nhung-hoai-nghi-ve-ban-than-1414309.ngn