Nhân viên bưu điện đổi đời thành "thần bài", hiến hơn 16 nghìn tỷ đồng làm từ thiện

Tài tử họ Châu xuất thân trong một gia đình làm nông, từ nhỏ đã quen với việc nặng nhọc. Mỗi sáng trước khi đi học, anh thường đứng bán đồ ăn, dọn dẹp bát đũa cùng mẹ. Buổi chiều tan học, nam diễn viên ra đồng làm ruộng, tưới rau, cho gà ăn hộ cha mẹ.

Nhận thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh đã bỏ học từ sớm để đi làm kiếm tiền. Châu Nhuận Phát xin làm nhân viên tạm thời tại nhiều nơi như nhà hàng, bưu điện. Đôi khi, nam diễn viên cũng rửa xe cho khách để kiếm tiền ăn trưa.

Năm 1975, tài tử bắt đầu tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên Đầu thai nhân trong sự nghiệp. 5 năm sau, vai diễn Hứa Văn Cường trong tác phẩm truyền hình Bến Thượng Hải đã giúp anh trở thành ngôi sao hàng đầu Đại lục. Châu Nhuận Phát nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim điện ảnh Hong Kong cho vai chính trong bộ phim Bản sắc anh hùng. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, anh từng ba lần lên ngôi Ảnh đế Kim Tượng.

Những năm gần đây, Châu Nhuận Phát hạn chế đóng phim. Hiện, nam diễn viên có cuộc sống giản dị, hạnh phúc bên bà xã Trần Hội Liên dù không có con cái. Những năm qua, Châu Nhuận Phát ăn uống thanh đạm, tiêu xài tiết kiệm dù sở hữu khối tài sản hơn 700 triệu USD (hơn 16.000 tỉ đồng). Họ thống nhất dùng toàn bộ tài sản làm từ thiện. Nam diễn viên thường ăn mặc giản dị xuống phố đi chợ, đi cafe với bạn bè trong bộ quần áo bình dân.

Nói về cuộc sống của mình, ngôi sao giàu có cho biết: "Châu Nhuận Phát chính là người mặc áo phông giá 12 USD, mang đôi dép lê giá 2 USD, mỗi tháng tiêu không quá 30 USD. Ngày ngày, tôi đi lại bằng tàu điện ngầm, xe buýt và sẵn sàng mặc cả, đòi tiền thừa không thiếu một xu với chủ cửa hàng ngỗng quay yêu thích hay những người bán hàng rong trên phố. Cuộc sống của tôi nhạt nhẽo và chẳng có gì đặc biệt. Nhưng tôi rất hưởng thụ cuộc sống này và cảm thấy mình được sống như một con người đúng nghĩa".

Lương Triều Vỹ

Tên tuổi của Lương Triều Vỹ thường gắn liền với các dự án lớn của đạo diễn Vương Gia Vệ. Lương Triều Vỹ cũng là sao nam đầu tiên của xứ Cảng Thơm vinh dự giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes với vai diễn trong In The Mood for Love (Tâm trạng khi yêu).

Sau hơn 4 thập kỷ miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, Lương Triều Vỹ có khối tài sản trị giá 116 triệu USD (khoảng 3000 tỷ).

Tuy nhiên, ít ai biết Lương Triều Vỹ cho biết năm anh lên 10, bố mẹ anh ly hôn. Cả 2 anh em đều sống với mẹ. Dù hận cha nhưng anh vẫn cảm thấy hối tiếc khi không nhìn mặt cha lần cuối khi ông mất cách đây hơn 10 năm.

Ngoài thu nhập từ các dự án diễn xuất, Lương Triều Vỹ còn được biết đến là người đã gia tăng khối tài sản của mình thông qua bất động sản. Anh thường đầu tư vào bất động sản, tậu xế hộp và một số sở thích cá nhân khác. Trên Elle Singapore, Lương Triều Vỹ thích các môn thể thao tốn tiền như: trượt tuyết, đạp xe leo núi, chèo thuyền. Anh luôn xuất hiện với hình ảnh giản dị trái ngược với phong cách sống sang trọng của bà xã Lưu Gia Linh.

Anh sẵn sàng chi số tiền lớn để mua sắm hàng hiệu, mua xế hộp cho Lưu Gia Linh nhưng anh chỉ lái chiếc xe 15 năm tuổi có giá 127.000 USD của mình và sử dụng một chiếc ba lô trong 4 năm. Lương Triều Vỹ chỉ từng vung tiền sắm cho mình một chiếc xe mui trần Mercedes-Benz làm quà sinh nhật với giá 380.000 USD.

Cổ Thiên Lạc

Cổ Thiên Lạc từng có quá khứ nổi loạn ít ai biết. Anh từng là gã trai hư hỏng, vào tù vì tội trộm cắp. Nam diễn viên kể tuổi thơ của anh là những ngày tháng kiếm ăn từng bữa. 15 tuổi, anh đã phải làm đủ nghề để có tiền. Nay anh làm nghề khuân vác, mai có thể trở thành phục vụ bàn. Cổ Thiên Lạc sa ngã khi dính líu vào vụ trộm cắp và lĩnh án tù.

Năm 1993, sau khi ra tù, Cổ Thiên Lạc gia nhập đài TVB. Nam diễn viên với gương mặt lãng tử, điển trai nhanh chóng gây dấu ấn với khả năng diễn xuất tài tình qua hàng loạt bộ phim truyền hình đình đám xứ Cảng thơm.

Năm 2013, Cổ Thiên Lạc thành lập công ty Thiên Hạ Nhất trong đó còn 10 công ty con. Các nghệ sĩ thuộc quyền quản lý là những tên tuổi hàng đầu của làng giải trí Hong Kong như Tuyên Huyên, Lâm Phong, Xa Thi Mạn. Cổ Thiên Lạc ngày càng khẳng định vị thế trong ngành điện ảnh.

Sau khi chia tay Huỳnh Kỷ Doanh, Cổ Thiên Lạc trở nên kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cổ Thiên Lạc luôn giữ nguyên tắc không nói chuyện cá nhân. Do vậy, đời tư của nam diễn viên luôn được giấu kín.

Anh được mệnh danh là "đại gia ngầm Cbiz" với khối tài sản lên đến gần 5.000 tỷ đồng. Nam diễn viên có thú vui sưu tập siêu xe. Anh sở hữu nhiều xe thể thao đắt đỏ như BlueBird, Toyota Supra, Porsche 911, Ferrari,... với giá trị hàng trăm triệu NDT (hơn 350 tỉ đồng). Bên cạnh xe cộ, Cổ Thiên Lạc còn nắm trong tay nhiều bất động sản.

Hiện tại, ở tuổi U50, anh vẫn sống cùng cha mẹ ruột để tiện chăm sóc và chiều theo mọi sở thích của đấng sinh thành. Cổ Thiên Lạc không tiếc tiền chi hơn 7 triệu USD để mua một chiếc du thuyền hạng sang làm quà cho mẹ ruột với mong muốn bà có thể ngắm pháo hoa thoải mái.

Vương Phi

Vương Phi là một trong những cái tên đình đám của giới giải trí Hong Kong những năm 80-90. Từ nhỏ, cô được sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc khi bố mẹ thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Khi cha bị điều đến nơi xa làm việc thì số lần cãi vã mới dần vơi đi. Với Vương Phi, đây là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Mẹ cô cũng một mình nuôi hai con khôn lớn.

Cô có đam mê âm nhạc từ nhỏ nhưng mẹ lại phản đối vì ca sĩ của thời đó không được xem trọng. Ngược lại, bố Vương Phi lại khích lệ con gái theo con đường này, khuyên con đến Hong Kong phát triển, thậm chí còn tìm thầy giúp con. Nhờ tài năng và nhan sắc, Vương Phi cũng trở thành Thiên hậu của làng nhạc xứ Cảng thơm với nhiều ca khúc kinh điển.

Theo Sina, gần 30 năm bước chân vào showbiz, Vương Phi hiện nắm trong tay khối gia sản khoảng hơn 1 tỷ USD. Thành công trong lĩnh vực âm nhạc giúp Thiên hậu thu về một khoản tiền không nhỏ. Có giai đoạn, giá cát-xê của nữ ca sĩ hơn 100.000 USD/sự kiện, tiền thù lao trung bình cho một hợp đồng quảng cáo không dưới 1,5 triệu USD. Tổng thu nhập bình quân của Vương Phi không dưới 10 triệu USD/năm.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Lý Á Bằng, Vương Phi rút dần khỏi showbiz, song cô vẫn kiếm bộn tiền từ bản quyền nhạc số, các hợp đồng quảng cáo và những tour lưu diễn hiếm hoi.

Tập đoàn Alibaba của tỷ phú Jack Ma cũng phải trả 25 triệu USD để mời Vương Phi trình diễn trong 2 đêm nhạc tại Thượng Hải. Theo Sina, muốn sở hữu một tấm vé cho đêm diễn này, khán giả phải bỏ ra tối đa 2.100 USD và tối thiểu 500 USD. Đây là một trong những buổi diễn có giá vé đắt nhất trên thế giới thời điểm bấy giờ.

Theo Sina, nhiều năm qua, Vương Phi đã chi ra một số tiền lớn đầu tư vào lĩnh vực nhà đất. Cô đang sở hữu khối bất động sản có giá trị hơn 20 triệu USD trải dài từ Hong Kong sang Trung Quốc Đại lục.

Hiện tại, Vương Phi đang sống trong khu nhà giàu Gia Lâm Hoa Viên tại Bắc Kinh. Theo Sina, giá cho một m2 đất ở đây lên đến 3.000 USD. Dinh thự của Thiên hậu làng nhạc Quan thoại có 3 tầng, được bao bọc bởi cây xanh. Nội thất trong nhà trang trí theo phong cách châu Âu xa hoa với đầy đủ tiện nghi. Vương Phi trở thành một trong những nữ nghệ sĩ giàu có, quyền lực và có tầm ảnh hưởng bậc nhất showbiz

