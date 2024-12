Hé lộ thu nhập khủng lên tới 2.000 tỷ khi đóng “Sex and the City” của nữ diễn viên ở tuổi U60

Mỹ nhân đa tài và giàu có với khối tài sản hơn 5.000 tỷ đồng

Là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng và giàu có nhờ tham gia đóng chính loạt phim Sex and the City, bước sang tuổi 60, nữ diễn viên Sarah Jessica Parker vẫn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ bởi sự giàu có, với sự nghiệp thành công rực rỡ và hình ảnh một người phụ nữ viên mãn.

Thu nhập khủng của sao nữ loạt phim Sex and the City lần đầu được tiết lộ sau gần 3 thập kỷ.

Mới đây, số tiền khủng mà nhà sản xuất Sex and the City đã phải chi trả cho Sarah để nữ diễn viên đồng ý nhận lời tham gia loạt phim này đã lần đầu được hé lộ.

Trong phim, Sarah Jessica Parker thủ vai biên tập Carrie Bradshaw trong phim được cho là sao nữ giàu nhất Sex and the City khi sở hữu khối tài sản 200 triệu USD (hơn 5.000 tỷ đồng). Nữ diễn viên nhận được 50 triệu USD (1.200 tỷ đồng) cho 3 mùa đầu tiên của "Sex and the City", khoảng 1 triệu USD/tập (25 tỷ đồng) và mức cát-xê tăng lên ngưỡng 3,2 triệu USD/tập (80 tỷ đồng) từ mùa 4 khi Sarah đóng vai trò sản xuất phim.

Sarah Jessica Parker nổi tiếng với loạt phim "Sex and the City".

Sau khi "Sex and the City" đóng máy, nữ diễn viên còn có nhiều dự án thành công khác như The Family Stone (2005), Failed to Launch (2006), Divorce (2016-2019)… Bên cạnh vai trò diễn viên, Sarah Jessica Parker còn doanh nhân, người truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ về phong cách, lối sống. Nữ chính "Sex and the City" lập công ty sản xuất Pretty Matches vào năm 2005, chuyên sản xuất các chương trình cho HBO và nhiều mạng lưới truyền hình khác.

Sarah Jessica Parker.

Sarah Jessica Parker cũng là gương mặt đại diện cho một số thương hiệu, từng được bình chọn là Biểu tượng thời trang của năm. Ngôi sao sinh năm 1965 còn thành công trong kinh doanh với thương hiệu thời trang bán giày cao gót, nước hoa và phụ kiện. Chỉ trong năm 2010, nữ diễn viên đã kiếm được 18 triệu USD (452 tỷ đồng) nhờ vào việc bán nước hoa.

Bên cạnh thu nhập khủng, nữ minh tinh Sarah Jessica Parker còn xuất sắc nhận được 2 giải Emmy, 3 giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh (SAG) và 4 giải Quả cầu vàng nhờ loạt phim này.

Hôn nhân hạnh phúc gần 3 thập kỷ

Bên cạnh ánh hào quang của màn ảnh, Sarah Jessica Parker còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc bên chồng là nam diễn viên Matthew Broderick và 3 người con.

Sarah Jessica Parker có hôn nhân viên mãn gần 3 thập kỷ bên chồng là nam diễn viên Matthew Broderick cùng 3 con.

Vào năm 1991, Sarah Jessica Parker và Matthew Broderick đã khẳng định được tên tuổi của mình trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình. Cả hai đều đã đạt được thành tựu đáng nể với nhiều dự án và sự nghiệp của họ đang trên đà phát triển. Tuy nhiên, cho đến thời điểm đó, họ vẫn chưa biết nhiều về nhau.

Vào tháng 11 cùng năm, Matthew đang là đạo diễn của một vở kịch, trong khi anh trai của Sarah Jessica là Toby đóng chính. Và chính anh Toby đã giới thiệu hai người với nhau. "Tôi vẫn nhớ rất rõ hình ảnh cô ấy đi bộ xuống phố hướng về rạp chiếu phim... Điều này thật đặc biệt vì tôi thường không nhớ rõ người khác ngay lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng tôi nhớ khoảnh khắc đó rõ ràng như ban ngày", Matthew chia sẻ.

Vào ngày 1/2/1992, Matthew đã quyết định gọi điện cho Parker và để lại một tin nhắn để mời cô đi hẹn hò. Đến năm 1997, cặp đôi kết hôn, chỉ một năm trước khi bộ phim "Sex and the City" ra mắt. Đến với nhau một cách thuận lợi, nhưng hôn nhân của cặp đôi đã có những thử thách, nhất là trong chuyện con cái.

Tổ ấm hạnh phúc của Sarah Jessica Parker.

Mãi 5 năm sau cưới, họ mới được đón nhận niềm hạnh phúc làm cha mẹ. Sau khi con trai đầu lòng là James Wilkie chào đời, cặp đôi mong muốn có thêm con nhưng lại khó khăn trong việc thụ thai. Vì thế tới năm 2009, hai vợ chồng đã nhờ người mang thai hộ và có một cặp song sinh dễ thương là Marion Loretta Elwell và Tabitha Hodge.

Đến nay, sau gần 3 thập kỷ bên nhau, cặp đôi đã có với nhau 3 đứa con đủ nếp đủ tẻ và sở hữu khối tài sản kếch xù. Hiện tại, Sarah Jessica Parker đang tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc viên mãn. Cậu con trai James Wilkie Broderick đã trưởng thành, còn 2 cô con gái song sinh Marion và Tabitha ngày càng lớn và xinh đẹp. Gia đình cô luôn giữ được sự ấm áp và yêu thương, trở thành hình mẫu lý tưởng cho nhiều người.

