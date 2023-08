Nhan sắc "một 9 một 10" của bà cả và tiểu tam trong màn đánh ghen lợi hại ở "Làng trong phố"

Những diễn biến mới của Làng trong phố đang thu hút sự quan tâm lớn của khán giả truyền hình. Ở xóm trọ nơi vợ chồng Hoài (Trần Vân) và Hiếu (Duy Hưng) với mỗi thành viên là một hoàn cảnh và không ngừng xảy ra những biến động.

Nhung (Phương Anh) là em gái của Hùng quản đốc xưởng may (Tiến Lộc) nhưng lại mải chơi, lười học, muốn sống hưởng thụ nên cặp kè với đại gia đã có vợ. Dù anh trai hết sức ngăn cản nhưng Nhung vẫn tự ý bỏ học, đến ở căn chung cư nơi bồ thuê riêng cho mình. Cũng tại đây, Nhung bị vợ nhân tình kéo theo đàn em đến "dạy cho bài học nhớ đời".

Màn đánh ghen "lợi hại" trong tập 14 "Làng trong phố"

Ở tập 14 của phim, Nhung bị "chính thất" đánh ghen. Bà vợ hất hàm: "Làm người tử tế không muốn, lại thích ăn sẵn, nằm ngửa ăn tiền à? Chồng tao có phải loại bỏ đi thì cũng phải chính tay tao vứt, đừng hòng con nào động vào. Hiểu chưa?" khiến Nhung sợ "phát khiếp". Sau đó Nhung chuyển đến phòng trọ của anh trai. Đến khu trọ ẩm thấp và chặt hẹp, Nhung suốt ngày kêu ca nóng nực, bẩn thỉu và luôn tìm mọi cách để thoát khỏi sự quản lý của anh trai. Vì quen được đại gia chu cấp nên Nhung lúc nào cũng ăn mặc sành điệu, tô son đậm khiến mọi người trong xóm trọ xôn xao bàn tán.

Nhung khi mới lên thành phố học tập và nhanh chóng "lột xác" nóng bỏng và sexy quyến rũ

Trên phim, diễn viên thủ vai Nhung là Phương Anh luôn chuộng các trang phục váy ngắn, trễ vai, khoe vòng 1 gợi cảm cùng làn da trắng sứ. Còn ngoài đời, gu thời trang của người đẹp lại khá đa dạng, khi năng động khỏe khoắn, lúc điệu đà "bánh bèo".

Phương Anh tốt nghiệp chuyên ngành diễn viên kịch, điện ảnh, truyền hình trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Nữ diễn viên chia sẻ, cô rất vui mừng vì vai diễn đầu tiên trên truyền hình được khán giả đón nhận, cho dù đó là vai phản diện. Trước đó, Phương Anh từng tđóng trong một vài bộ phim ngắn, sitcom trên mạng.

Trong khi đó, vợ của nhân tình của Nhung (Trúc Mai đóng) lại là người phụ nữ quyền lực, sắc sảo, thông minh và ghê gớm. Biết chồng có nhân tình bên ngoài, cô làm như không hề biết, âm thầm tìm thông tin rồi đến tận nơi ở của "tiểu tam" và dạy cho cô ta một bài học.

Nhan sắc chẳng hề lép vế so với "tiểu tam" của bà cả trên phim

Sau màn đánh ghen thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, diễn viên thủ vai vợ cả - Trúc Mai - được khán giả quan tâm. Khi còn là sinh viên Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội, người đẹp đã thử sức trong nhiều thể loại vai diễn.

Với khuôn mặt ưa nhìn, làn da trắng cùng lỗi diễn tinh tế, Trúc Mai liên tục góp mặt trong các bộ phim truyền hình "ăn khách", điển hình như vào vai nàng dâu đanh đá trong Người đàn bà thứ hai và hàng loạt series phim truyền hình khác như Cảnh sát hình sự, Mặt nạ hoàn hảo, Ngôi biệt thự màu tro lạnh, Cô giáo vùng cao...

Năm 2009, Trúc Mai tốt nghiệp Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội, sau đó về công tác tại Nhà hát Công an nhân dân. Năm 2010 khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, chị kết hôn với một chiến sĩ công an Hải Dương. Sau này, Trúc Mai trở thành cán bộ tuyên truyền thuộc Phòng Công tác chính trị (Công an Hải Dương).

Sau khi lập gia đình, Trúc Mai gác lại đam mê với nghệ thuật để chăm lo tổ ấm nhỏ. Đến tháng 5 năm 2020, chị quay lại Nhà hát Công an Nhân dân với vai trò là diễn viên sân khấu. Cùng với đó, Trúc Mai cũng tham gia các dự án phim truyền hình, nổi bật như Hãy nói lời yêu với vai Trâm "tiểu tam" đóng cùng NSND Trọng Trinh.

Nhan sắc xinh đẹp cả trên phim và ngoài đời của Đào Trúc Mai

Trúc Mai tâm sự: "Mặc dù một thời gian dài không đứng trên sân khấu, không được sống với các nhân vật, song nghiệp diễn luôn thôi thúc tôi quay trở lại. Rất may, gia đình, nhất là ông xã luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện để tôi thực hiện ước mơ diễn xuất".

Trước khi Trúc Mai trở lại với sân khấu, ông xã của chị đã chuyển về Hà Nội công tác trong một đơn vị thuộc Bộ Công an. Khi đã an cư, vợ chồng ở gần nhau, Trúc Mai có thể chuyên tâm với sự nghiệp diễn xuất.

Tổ ấm hạnh phúc viên mãn của Trúc Mai

