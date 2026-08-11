Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho học sinh, sinh viên... dùng nhạc không cần xin phép

Theo Nguyễn Văn Chung, thời gian gần đây anh nhận được nhiều email, tin nhắn từ các cá nhân, đơn vị hỏi về việc sử dụng tác phẩm. Nam nhạc sĩ cho rằng đây là tín hiệu tích cực khi nhận thức về quyền tác giả ngày càng được chú ý, kể cả ở học sinh, sinh viên.

“Chung rất vui vì thời gian gần đây, mọi người đã có sự nâng cao về hiểu biết Luật bản quyền cùng với ý thức xin phép sử dụng và thực hiện nghĩa vụ bản quyền đối với tác giả, ngay cả các bạn sinh viên và các bé học sinh. Đó là một tín hiệu rất đáng mừng cho sự phát triển tất yếu của ngành công nghiệp âm nhạc sau bao nhiêu năm với nhiều vụ việc tranh cãi”, anh chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ảnh: FBNV

Nguyễn Văn Chung cho rằng khi một cá nhân hoặc tổ chức sử dụng sản phẩm của người khác để tạo ra lợi nhuận, họ có trách nhiệm xin phép và thực hiện nghĩa vụ quyền tác giả với chủ sở hữu tác phẩm. Mức chi trả và hình thức thực hiện sẽ phụ thuộc vào mục đích, phạm vi sử dụng, mối quan hệ cũng như thỏa thuận giữa hai bên.

Bên cạnh đó, nam nhạc sĩ công khai những trường hợp anh sẵn sàng cho phép sử dụng tác phẩm và miễn tác quyền. Trong đó có các trường học dùng ca khúc cho hội diễn văn nghệ, lễ khai trường, bế giảng, hoạt động ngoại khóa với mục đích giáo dục; giáo viên quay, lưu trữ tiết mục trên kênh cá nhân để phục vụ giáo dục hoặc làm kỷ niệm.

Học sinh, sinh viên sử dụng ca khúc để dàn dựng tiết mục biểu diễn, dự thi, làm phong trào, báo tường, luận án, tuyên truyền, tốt nghiệp hoặc lưu giữ kỷ niệm cá nhân cũng nằm trong nhóm này.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng miễn tác quyền đối với các nhà chùa, nhà thờ, quý thầy, quý cha sử dụng ca khúc trong clip hoặc chương trình ca nhạc không bán vé nhằm lan tỏa thông điệp tích cực; các gia đình thu âm, quay hình để lưu giữ kỷ niệm; các chiến sĩ, đơn vị Nhà nước biểu diễn nội bộ hoặc trong những dự án cộng đồng với mục đích tuyên truyền.

Nam nhạc sĩ nhấn mạnh nguyên tắc chung là miễn tác quyền đối với việc “sử dụng trong những hoạt động cá nhân không tạo ra lợi nhuận về mặt doanh thu”.

Với các trường hợp này, Nguyễn Văn Chung cho biết người sử dụng thậm chí không nhất thiết phải liên hệ xin phép trước. Anh giải thích mỗi ngày nhận khá nhiều email, tin nhắn nên có thể bỏ sót hoặc phản hồi chậm, ảnh hưởng đến kế hoạch của người sử dụng.

Đối với những trường hợp khác, nhạc sĩ đề nghị liên hệ Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) hoặc quản lý của anh để được hướng dẫn thủ tục.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết việc công khai nguyên tắc nhằm giúp giáo viên, học sinh, sinh viên và những cá nhân, đơn vị sử dụng ca khúc vì mục đích giáo dục, cộng đồng không phải mất thời gian liên hệ riêng.

“Việc mọi người yêu thương, nhớ và hát những bài hát của mình là một niềm hạnh phúc vô cùng to lớn với một nhạc sĩ! Đời mình không mong gì hơn là những bài hát ấy được yêu thương bởi các thế hệ trong gia đình và được hát mãi từ năm này qua năm khác!”, anh viết.

Nguyễn Văn Chung có 17 năm hoạt động âm nhạc, là tác giả của hơn 300 ca khúc thiếu nhi cùng nhiều bài hát quen thuộc như Nhật ký của mẹ, Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Anh từng được ghi nhận tại Giải thưởng Cống hiến, WeChoice Awards và hiện đang tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.