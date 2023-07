Ngô Thanh Vân đóng phim Hollywood về thời đại AI

Ngô Thanh Vân xuất hiện trong trailer bom tấn Hollywood Kẻ kiến tạo

Hollywood sớm khai triển đề tài về trí tuệ nhân tạo như Blade runner, I, robot, Người máy 200 tuổi, Kẻ hủy diệt... trong đó đều đặt ra những suy ngẫm về khoảng cách giữa con người và máy móc. Bom tấn được chờ đợi Kẻ kiến tạo ra đời, đặt nhiều câu hỏi nhức nhối về nhân tính trong bối cảnh bùng nổ trí tuệ nhân tạo.

Nhà sản xuất vừa công bố đoạn video giới thiệu mới nhất phim Kẻ kiến tạo, hé mở một phần về nguồn gốc của Alfie (Madeleine Yuna Voyles). Cô bé được tạo ra từ công nghệ AI nhằm bảo vệ con người, nhưng lại vô tình kích hoạt một quả bom nguyên tử ở Los Angeles (Mỹ). Alfie chính là vũ khí hủy diệt hàng loạt, có khả năng quét sạch nhân loại.

Đám người máy ban đầu đứng ở phe Alfie nhưng sau đó lại bỏ rơi cô bé. Alfie rơi vào tay anh lính đánh thuê Joshua (John David Washington). Nhiều tình tiết cho thấy người máy Alfie có sự tư duy, phát triển gần với con người. Các nhà làm phim một lần nữa lại đặt vấn đề nhân tính trong phim viễn tưởng về người máy.

Bên cạnh diễn viên như John David Washington, Ken Watanabe, Madeleine Yuna Voyles, Ngô Thanh Vân xuất hiện trong vai Kami. Nhà phát hành hé lộ, nhân vật Kami của Ngô Thanh Vân có thêm thời lượng. Cuộc đối thoại của nhân vật Kami với cô bé Alfie cũng xuất hiện trong trailer giới thiệu. Kami được dự đoán là một trong những lính đánh thuê dưới quyền Harun (Ken Watanabe) có nhiệm vụ truy bắt Alfie và đối đầu với Joshua. Đả nữ Ngô Thanh Vân được dự đoán có dịp khoe tài võ thuật thông qua những cảnh chiến đấu mãn nhãn. Phim dự kiến khởi chiếu cuối tháng 9.

Ngô Thanh Vân (Veronica Ngo) từng đóng những phim đình đám như The old guard, Da 5 bloods, Bright và Star Wars: Jedi cuối cùng, trong đó Star Wars là phim bom tấn tầm cỡ nhất có sự góp mặt của nữ diễn viên, nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. Do quy định bảo mật nghiêm ngặt của nhà sản xuất, Ngô Thanh Vân chưa hề tiết lộ bất cứ thông tin nào về Kẻ kiến tạo. Cô cũng không chia sẻ bất cứ hình ảnh nào về bộ phim trên trang cá nhân. Ngô Thanh Vân từng kể, trong suốt thời gian tham gia Star Wars, ngoài nói chuyện với đoàn làm phim, cô không được tiết lộ bất cứ thông tin nào với gia đình, khán giả.

