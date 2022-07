Làm Ngô Thanh Vân bị thương, "9x táo bạo nhất Hollywood" thú nhận điều này

Ngô Thanh Vân sẽ xuất hiện trong bộ phim Hollywood có tên "The princess", lên sóng tháng 7 năm nay.

Mới đây, diễn viên chính Joey King đã có những tiết lộ về hậu trường làm việc với đả nữ Việt Nam, Ngô Thanh Vân hay Veronica Ngô. Joey King hóa thân thành nàng công chúa mạnh mẽ tìm cách trốn thoát khỏi “chồng chưa cưới” và cứu vương quốc của mình. Ngô Thanh Vân vào vai Lin, thầy dạy kiêm bạn thân của công chúa. Joey King dành nhiều lời khen ngợi đối với bạn diễn.

“Tôi rất thích mỗi khi Lin và công chúa ở cùng nhau, tôi cực kỳ háo hức để khán giả có thể xem phim và cũng yêu quý họ như tôi. Tôi cực kỳ ngưỡng mộ Veronica (Ngô Thanh Vân). Chị ấy là một chiến binh tuyệt vời, tôi đã học được rất nhiều từ chị ấy."

Ngô Thanh Vân và Joey King trong một cảnh phim "The Princess". Cô sẽ đóng vai quan trọng trong bộ phim này.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Joey King về phim trường là ngày quay phim đầy mệt mỏi, diễn cảnh trong quá khứ khi công chúa tập luyện với Lin.

“Hôm đó tôi đã làm ngón tay của Veronica bị thương rất nặng. Tôi cầm kiếm và vô ý cắt vào làm ngón tay chị ấy chảy nhiều máu lắm. Lúc đó tôi thấy tệ kinh khủng, nhưng Veronica thực sự rất chuyên nghiệp. Tai nạn đó không hề làm chị ấy chùn tay khi tiếp tục quay các cảnh chiến đấu.”

Cô cũng cho biết đó là một ngày quay cực kỳ nặng nhọc: “Tôi nghĩ chúng tôi đã quay không ngừng nghỉ cảnh đánh nhau suốt 12 giờ đồng hồ. Chúng tôi phải hoạt động hết công suất cả ngày và phải thực hiện rất nhiều góc độ khác nhau.”

Joey King đã tự thực hiện nhiều phân cảnh hành động, thử thách lớn dành cho một diễn viên trẻ chỉ quen đóng phim hài lãng mạn như cô: "Lý do duy nhất tôi cảm thấy mình có thể làm điều đó là nhờ đạo diễn, Veronica và đội diễn viên đóng thế. Họ hỗ trợ và cho tôi sự tự tin rất lớn.”

Cô kỳ vọng bộ phim sẽ mang đến sự vui vẻ cho khán giả: “Tôi đã có nhiều niềm vui trong quá trình tập luyện cho bộ phim, nên tôi cũng muốn khi phim ra rạp, khán giả đến xem cũng sẽ nghĩ rằng: phim này xem vui ra phết.”

Joey King sinh năm 1999, nổi lên từ bộ phim dành cho tuổi teen Bốt hôn (The kissing booth). Nữ diễn viên nằm trong danh sách những sao nữ hở bạo nhất Hollywood, và là 9x duy nhất trong danh sách này cùng các đàn chị nóng bỏng như Megan Fox, Alexandra Daddario, Jennifer Love Hewitt... Sao nữ 23 tuổi có khoảng 50% cảnh trên phim ở trong tình trạng “thiếu vải”. Cô cũng hy vọng The Princess sẽ là một dấu mốc quan trọng, giúp cô có vai diễn đa dạng và thay đổi ấn tượng với khán giả.

The Princess là bộ phim Hollywood thứ 5 mà Ngô Thanh Vân góp mặt, bên cạnh The old guard (2020), Da 5 bloods (2020), Bright (2017) và Star Wars: The last Jedi (2017). Ngoài ra đây cũng là sự tái hợp của nữ diễn viên và đạo diễn Lê Văn Kiệt sau Hai Phượng (2019) và Ngôi nhà trong hẻm (2012)

