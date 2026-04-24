Nghệ sĩ Việt tự hủy vì say xỉn

Từ vụ việc mới đây của ca sĩ Trung Quân đến câu chuyện nhạc sĩ Minh Khang hay trường hợp điển hình của người mẫu Trang Trần, điểm chung là sự mất kiểm soát vì đồ uống có cồn và cái giá phải trả không chỉ là pháp lý, mà còn là hình ảnh khó cứu vãn trong mắt công chúng.

Ngày 21/4, bác sĩ Phạm Minh Trường tố Trung Quân hành hung vợ mình - một nữ bác sĩ - tại TPHCM. Vụ việc được cho là xảy ra rạng sáng cùng ngày, sau một buổi tiệc có sử dụng rượu bia.

Theo phản ánh, nam ca sĩ có hành vi “mất kiểm soát” khi tiếp cận một người trong nhóm nhưng không được đáp lại, dẫn đến xô xát khi nhóm ra về. Nạn nhân được cho là bị thương và hoảng loạn tinh thần.

Trung Quân Idol và Minh Khang là những nghệ sĩ Việt vướng ồn ào do sử dụng đồ uống có cồn.

Trung Quân Idol đăng lời xin lỗi công khai, thừa nhận hành vi “không phù hợp” do ảnh hưởng của đồ uống có cồn. Anh đã trực tiếp gặp nạn nhân để xin lỗi, cam kết chịu trách nhiệm, bồi thường và rút ra bài học về kiểm soát hành vi. Hình ảnh “hoàng tử ballad” bị tổn hại rõ rệt, với nhiều ý kiến chỉ trích trên mạng xã hội.

Nhạc sĩ Minh Khang cũng vướng tranh cãi khi đoạn video ghi lại cảnh anh to tiếng, dùng lời lẽ thiếu chuẩn mực với tài xế xe công nghệ. Sau nhiều ngày im lặng, Minh Khang thừa nhận do uống rượu nên không kiểm soát được lời nói, gửi lời xin lỗi đến tài xế.

Tuy nhiên, lời xin lỗi không đủ xoa dịu dư luận. Một bộ phận công chúng chỉ trích gay gắt, trong khi số khác đặt vấn đề về sự công bằng: tài xế vi phạm quyền riêng tư bị xử lý, mất việc, nhưng hành vi ứng xử thiếu văn minh của khách hàng - đặc biệt là người nổi tiếng - lại dễ bị bỏ qua?

Ồn ào dần lắng xuống, nhưng như nhiều ý kiến nhận định tổn hại hình ảnh của Minh Khang là điều khó bù đắp.

Những ồn ào kể trên cho thấy một thực tế là ranh giới giữa hình tượng nghệ sĩ và đời sống cá nhân ngày càng mong manh trong thời đại công nghệ số. Chỉ một khoảnh khắc mất kiểm soát cũng có thể bị ghi lại, lan truyền và đẩy sự nghiệp của họ vào khủng hoảng.

Rượu bia không phải là nguyên nhân duy nhất, nhưng thường là chất xúc tác khiến hành vi lệch chuẩn bộc lộ rõ ràng nhất. Và khi đã là người của công chúng, mọi hành vi đều chịu sự giám sát và đánh giá khắt khe.

Ngoài chế tài pháp luật, áp lực từ dư luận cũng trở thành “bộ lọc” buộc nghệ sĩ phải tự điều chỉnh. Không ít trường hợp cho thấy công chúng có thể bao dung với sai lầm, nhưng khó chấp nhận sự lặp lại hoặc thiếu thành ý sửa sai.

Ở góc độ rộng hơn, câu chuyện không chỉ dừng lại ở cá nhân nghệ sĩ, mà là lời cảnh báo về chuẩn mực ứng xử. Khi ánh đèn sân khấu tắt đi, điều giữ họ ở lại với khán giả không chỉ là tài năng, mà còn là cách họ hành xử trong đời thường.