Nghệ sĩ chứ không phải con dã tràng

Khi một nghệ sĩ bước lên mainstream, mọi thứ không còn chỉ thuộc về “cái tôi” nữa. Từng câu chữ, từng giai điệu, từng hình ảnh… không chỉ thể hiện cá tính mà còn là tấm gương phản chiếu văn hóa của cả một thế hệ.

Ở Việt Nam - khi bạn đã trở thành thần tượng của già, trẻ, lớn, bé - thì những gì gai góc, ngạo mạn, “flex”, “g@ngs”, “play.boy”, “tr@p”... cần được tiết chế. Bởi internet đã là sân khấu lớn nhất, và không có ranh giới nào giữa người lớn và trẻ nhỏ khi một ca khúc được chia sẻ công khai.

Ca sĩ J97 (Trịnh Trần Phương Tuấn) và Hieuthuhai (Hiếu Thứ Hai) có một số bài hát được cho là sử dụng ngôn ngữ phản cảm, dung tục, thiếu chuẩn mực, làm sai lệch giá trị thẩm mỹ, đi ngược lại thuần phong mỹ tục...

Yêu nghệ thuật không chỉ là sống chết với nó, mà là cùng nó tạo nên những điều tốt đẹp cho xã hội. Đừng để đam mê trở thành nguyên nhân khiến văn hóa bị tổn thương. Đem rap về Việt Nam, yêu rap - thì hãy cùng rap đi đến đỉnh cao, để được công chúng, chính quyền và lịch sử ủng hộ, chứ đừng để rap trở thành thứ bị sợ hãi, bị coi là “hàng cấm”.

Những ai “lỡ rồi” - hãy xem đây như một bài học đắt giá. Để lần sau, chúng ta có thể tạo ra những sản phẩm phù hợp hơn, có ích hơn, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của nghệ sĩ Việt Nam đến với công chúng.

Các đơn vị sản xuất, tổ chức sự kiện, công ty quản lý và truyền thông và cả chính người sáng tác, người biểu diễn - cũng nên nhìn xa hơn lợi nhuận ngắn hạn. Một quyết định sai hôm nay có thể khiến cả tương lai của một nghệ sĩ bị đánh đổi.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã có công văn đề nghị các cơ quan chức năng không mời nghệ sĩ có sáng tác, hành vi lệch chuẩn tham gia các chương trình trên địa bàn.

Trung tá Phạm Ngọc Tuấn Dũng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Một trong những nhiệm vụ cụ thể của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho chúng tôi là kéo giảm, tiến tới xóa bỏ nguồn cầu - chặt đứt toàn bộ nguồn cung về ma túy. Nguồn cầu này xuất hiện phần lớn do sự lệch lạc trong nhận thức, trong đời sống văn hóa và tinh thần của nhân dân.

Chúng tôi rất mong giải quyết được vấn nạn này, để nhân dân và đồng đội của chúng tôi không phải hi sinh, đổ máu giữa thời bình vì ma túy nữa - đã có quá nhiều đau thương, mất mát xé lòng rồi. Và cũng mong rằng xã hội mở lối cho các nghệ sĩ lỡ “bước đi” sai, để họ đem tài năng, nhiệt huyết của mình phát triển văn hóa nghệ thuật nước nhà bằng những giá trị tốt đẹp nhất”.

Bác Hồ từng dạy: “Mỗi nghệ sĩ là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Nghệ thuật vì thế không chỉ là tiếng hát, giai điệu hay hình ảnh - mà là vũ khí tinh thần góp phần xây dựng con người mới, xã hội mới. Nếu đã chọn con đường nghệ thuật, hãy làm nghệ sĩ bằng trách nhiệm, nhân cách và lòng tự trọng, để mỗi tác phẩm không chỉ chạm đến trái tim khán giả, mà còn góp phần dựng xây văn hoá Việt Nam tươi sáng hơn…

Hãy là nghệ sĩ - chứ đừng là con dã tràng. Đừng để công sức xây văn hóa bao năm bị hóa đi chỉ vì một phút “muốn chơi lớn”. Bởi khi nghệ sĩ không tự trọng với nghệ thuật của mình, thì công chúng cũng chẳng còn lý do gì để tôn trọng nữa.