Nathan Lee lần đầu làm host talk show âm nhạc

Công chúng sẽ thấy được một Nathan Lee sâu sắc, một người anh trong nghề sẵn sàng chia sẻ với “đàn em”.

Sau khi tập 1 chương trình The Cover Show lên sóng, chương trình đã thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả. Tuy nhiên, do thời lượng phát sóng The Cover Show có hạn, nên các ca sĩ chưa thể chia sẻ hết những câu chuyện xoay quanh âm nhạc của mình. Chính vì thế, BTC đã quyết định thực hiện thêm Talkshow The Cover Show với mong muốn lắng nghe những “lời chưa nói” của các ca sĩ, nhạc sĩ.

Điểm đặc biệt của Talkshow The Cover Show chính là host của chương trình - Nathan Lee. Trong vai trò mới, Nathan Lee khiến khán giả thích thú vì những màn đối đáp trải qua nhiều cung bậc cảm xúc giữa host và khách mời.

Nathan Lee trở thành host của Talkshow The Cover Show

Nathan Lee không phải là cái tên xa lạ với khán giả. Nếu như trước đây, Nathan Lee thường xuất hiện khá nổi bật và ấn tượng trước công chúng, thì tại talkshow này, anh đã có những phát ngôn “gây sốc”.

Và tập đầu tiên của Talkshow The Cover Show là cuộc trò chuyện đầy cởi mở, chân thành giữa host Nathan Lee và Trọng Đức - chàng ca sĩ giành chiến thắng nhất tuần tại tập đầu tiên của The Cover Show.

Khác với một Nathan Lee mà khán giả thường thấy, tại Talkshow The Cover Show, công chúng sẽ thấy được một Nathan Lee sâu sắc, một người anh trong nghề sẵn sàng chia sẻ với “đàn em” những câu chuyện xoay quanh âm nhạc.

Nathan Lee có nhiều chia sẻ chân thành dành cho ca sĩ đàn em

Trọng Đức - chàng ca sĩ giành chiến thắng nhất tuần tại tập đầu tiên của The Cover Show

Ca sĩ Trọng Đức đã rơi nước mắt khi tâm sự với Nathan Lee về hành trình đến với âm nhạc. Nói về ca sĩ Trọng Đức, host Nathan Lee chia sẻ trong buổi talkshow: “Em là một màu sắc khác biệt hoàn toàn so với các ca sĩ khác, nơi em có nguồn năng lượng tươi mới, có tố chất là tốt nhưng tài năng cũng cần được mài giũa”.

Chắc hẳn rằng, Sắc Màu Thời Gian - The Cover Show là một trong những dấu ấn quan trọng trong cuộc đời chàng ca sĩ Trọng Đức. Với buổi talkshow ý nghĩa và nhân văn này, khán giả cũng thấy một Nathan Lee đa năng và tình cảm, một nghệ sĩ sẵn sàng giúp đỡ thế hệ đàn em.

