Nam YouTuber ngậm ngùi mất hàng nghìn USD từ YouTube: Lý do bất ngờ

Thứ Hai, ngày 20/01/2020 19:01 PM (GMT+7)

Đạt nút vàng sau thời gian ngắn làm YouTube, nhưng anh chàng YouTuber nghị lực nhất Việt Nam lại gặp sự cố "mất trắng".

Được cộng đồng mạng biết đến là một trong những kênh YouTube về ẩm thực hot nhất hiện nay, với các nội dung xoay quanh các món ăn dân dã vùng quê, kênh YouTube có tên Sang Vlog đã đạt nút vàng với hơn 1,3 triệu người đăng ký.

Điều đặc biệt ở nam YouTuber này chính là những clip được quay - dựng vô cùng thô sơ, mộc mạc cùng lối nói chuyện chân thật khiến người xem có thiện cảm. Với lượng người xem trung bình mỗi clip đều đạt từ 1 - 2 triệu view, thậm chí có video đã lên đến 4 triệu view, Sang Vlog cũng có nguồn thu nhập ổn định từ YouTube. Tuy nhiên, mới đây, anh chàng bất ngờ tuyên bố đành chấp nhận mất gần hết số tiền kiếm được trong 3 tháng vì lí do không thể ngờ.

Sang Vlog tên thật là Nguyễn Văn Sang, 24 tuổi.

Theo đó, Sang Vlog đã không ngại tiết lộ số tiền được YouTube trả sau khi kênh được bật kiếm tiền trong vòng 3 tháng đầu tiên là gần 2,5 nghìn USD. Anh cũng cho biết, vì kênh mới được bật kiếm tiền, mọi người cũng hiểu hoàn cảnh khó khăn của anh nên đã bỏ thời gian xem cả quảng cáo chạy trong các video để tăng thêm thu nhập cho nam YouTuber này.

Nhiều người không khỏi bất ngờ khi đây là YouTuber hiếm hoi dám công khai thu nhập của mình.

"Bình quân mỗi tháng tôi kiếm được 20 triệu đồng từ YouTube nhưng không may lại không xác nhận được mã pin từ Google Adsense (một dịch vụ quảng cáo trực tuyến của Google). Mọi người cứ hình dung có két sắt nhưng không có chìa khóa và mật khẩu để mở nên nó chỉ là số tiền ảo thôi. Tôi cũng nghe nhiều người nói nếu duy trì lâu tình trạng này sẽ không tốt cho kênh. Tôi rất buồn khi phải bỏ GA này, tôi có thấy người ta thu mua GA không xác nhận được mã pin nên có hỏi để bán lại với giá 20 triệu đồng, nhưng người ta không đồng ý nên chỉ bán được với giá 10 triệu đồng", Sang Vlog ngậm ngùi mất số tiền gần 60 triệu đồng đã kiếm được từ YouTube.

Sang Vlog sống cùng mẹ trong ngôi nhà tre thô sơ ở vùng sâu - vùng xa cách rất xa thị trấn.

Bên cạnh đó, rất nhiều bình luận thắc mắc lí do Sang Vlog vội bán Google Adsense của mình mà không đợi tìm cách xác nhận danh tính. Anh chàng cũng không ngại chia sẻ lí do: "Sắp đến Tết rồi, ai cũng cần tiền cả, tôi phải bán nó đi để có tiền trang trải cuộc sống. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó nhận được mã pin để nhận được số tiền mọi người đã giúp tôi kiếm được bằng cách xem video của tôi nhưng lại không may mắn".

Về số tiền 10 triệu đồng sau khi quyết định bán tài khoản đang có vài nghìn đô, Sang Vlog gây xúc động khi chia sẻ mục đích sử dụng ngoài việc tặng mẹ ít tiền, còn lại anh chàng dùng để sửa lại ngôi nhà nhỏ tự lợp bằng tre nứa đã quá cũ kĩ. Dưới phần bình luận, rất nhiều người xem đã để lại ý kiến ủng hộ kênh của Sang Vlog ngày một phát triển, thêm vào đó, nhiều người cũng tiếc nuối khi anh không thể nhận được khoản thu nhập xứng đáng.

Chỉ chưa đầy 1 năm làm YouTube, Sang Vlog đã đạt nút vàng vì vậy anh vô cùng tiếc nuối số tiền đã mất.

Trước đó, Sang Vlog gây chú ý khi bắt đầu làm những clip về ẩm thực với nguyên liệu tự kiếm được ở vùng quê nơi anh đang sống. Đặc biệt, nhiều món ăn được anh chế biến sáng tạo, thay đổi cách nấu nên nhận được lượt xem và tương tác ổn định từ những clip đầu tiên. Ngoài phần nội dung có tính sáng tạo, cách trò chuyện gần gũi, chân thật, người xem còn nể phục ở YouTuber 24 tuổi bởi sự lạc quan trong cuộc sống.

Nam YouTuber cũng gửi lời xin lỗi đến người xem vì làm mất số tiền kiếm được từ lượt xem của cộng đồng mạng.

Được biết, trước đây Sang Vlog đã từng có thời điểm làm ở thành phố nhưng thấy không phù hợp nên anh về quê sống cùng mẹ, làm công việc phụ hồ. Mỗi ngày ngoài công việc chính, anh tự tìm hiểu để làm thêm YouTube như một sở thích, dụng cụ quay - dựng của Sang Vlog cũng chỉ là chiếc điện thoại với những góc máy thông minh... Cùng với sự nở rộ của nhiều YouTuber khác cùng làm lĩnh vực ẩm thực, kênh Sang Vlog được xem là một trong những kênh ít nhận về những ý kiến trái chiều nhất. Phần lớn các ý kiến đều ủng hộ, khen ngợi cách sống và làm việc của anh chàng này.

Nguồn: http://danviet.vn/sao/nam-youtuber-ngam-ngui-mat-hang-nghin-usd-tu-youtube-li-do-bat-ngo-1051649.html