Nam nghệ sĩ một ngày kiếm 65 tỷ đồng

Trang Tài chính Sina đưa tin nam diễn viên Giả Nãi Lượng nghỉ đóng phim suốt 7 năm, đã chuyển sang lĩnh vực thương mại điện tử. Mới đây, phiên livestream của anh kéo dài suốt 12 tiếng, đạt doanh thu 570 triệu NDT (hơn 85,3 triệu USD), đạt mức cao nhất trong suốt 3 năm qua so với chính thành tích của anh.

Lượng người xem trực tiếp tại thời điểm cao nhất đạt 7 triệu lượt, giúp anh tiếp tục giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng livestream bán hàng của Douyin.

Giả Nãi Lượng đạt thành tích khủng khi livestream bán hàng.

Theo Sina, sau khi đạt mức doanh thu bùng nổ, Giả Nãi Lượng có thể đạt mức lương thưởng lên tới 57 triệu NDT, khoảng 10% tổng doanh thu. Trừ đi các chi phí khác, anh có thể nhận về khoảng 17 triệu NDT (hơn 2,5 triệu USD) sau một ngày làm việc.

So với mức cát-xê hiện tại, chỉ một ngày Giả Nãi Lượng kiếm bằng các ngôi sao hạng A đóng phim suốt 3-4 tháng, thậm chí vượt xa thù lao của một bộ phim truyền hình trong thời kỳ anh còn tập trung vào diễn xuất.

Nhiều khán giả cho rằng Giả Nãi Lượng xứng đáng với số tiền này. "Tôi chỉ xem thôi mà còn thấy mệt mỏi, anh ấy liên tục giới thiệu hết sản phẩm này tới sản phẩm khác với sự nhiệt tình mãi không hết, kiểm soát tốt nhịp độ buổi phát sóng, hiếm khi giao việc cho trợ lý livestream thay mình. Tôi thực sự phục rồi", khán giả bày tỏ.

Buổi livestream thuộc chương trình siêu mua sắm dịp 11/11, do một công ty công nghệ ở Hàng Châu vận hành, đại diện pháp nhân của công ty này là Giả San, chị của Giả Nãi Lượng. Hiện tại, anh ít đóng phim, tập trung vào các hoạt động thương mại.

Nam diễn viên từng chia sẻ ở tuổi 42, anh gặp khó khăn trong việc phát triển sự nghiệp diễn xuất. "Tôi đang ở độ tuổi không đủ già để vào vai người cha, nhưng quá tuổi để đóng phim thần tượng. Rất lâu rồi các đạo diễn không gửi kịch bản đến cho tôi nữa", anh nói.

Anh cũng thừa nhận mình có năng khiếu diễn xuất hạn chế và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển sang bán hàng trực tuyến. Trước đó, Giả Nãi Lượng nắm trong tay 11 công ty nhưng hiện tại chỉ còn lại 5 công ty tập trung vào kinh doanh.

Giả Nãi Lượng thừa nhận bản thân không còn được mời đóng phim.

Giả Nãi Lượng là một trong những ngôi sao thành công khi chuyển sang lĩnh vực thương mại điện tử. Nhưng anh cũng không ít lần vướng scandal vì rắc rối liên quan tới chất lượng sản phẩm, giá tiền chênh lệch khi bán hàng.

Các ngôi sao như Đổng Khiết, Trương Bá Chi, Lưu Đào cũng là những người thành công khi nỗ lực livestream bán hàng. Tuy nhiên, họ cũng vướng phải tranh cãi địa vị bị hạ thấp, bị coi là "ngôi sao hết thời". Chỉ khi sự nghiệp diễn xuất đi xuống, các diễn viên mới chuyển sang lĩnh vực thương mại điện tử.

Khán giả cho rằng các diễn viên có danh tiếng và địa vị cao, khi bán hàng cần phải chiều chuộng, nài nỉ người mua, vì không thể kiếm nhiều tiền nhờ diễn xuất họ mới đi livestream. Danh tiếng của họ cũng bị gắn liền với sản phẩm, dễ rơi vào tình trạng nhận chỉ trích nếu sản phẩm gửi cho khách hàng có vấn đề.

Giả Nãi Lượng từng là "nam thần của các bà nội trợ" khi đóng những bộ phim thần tượng hấp dẫn như Vẫn cứ thích em, Dương môn hổ tướng, Thời gian đẹp nhất, Đại Đường ca phi, Bác sĩ sản khoa nam...

Anh từng kết hôn với nữ diễn viên Lý Tiểu Lộ, họ từng được coi là cặp sao đáng ngưỡng mộ của màn ảnh Hoa ngữ.

Cuối năm 2017, Lý Tiểu Lộ bị khui chuyện ngoại tình với nam rapper trẻ tuổi PGone. Giả Nãi Lượng luôn coi PGone như em trai nuôi, anh cũng yêu thương, chiều chuộng vợ. Khi vụ ngoại tình vỡ lở, lúc đầu Giả Nãi Lượng còn lên tiếng bảo vệ Lý Tiểu Lộ.

Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ gặp lại để cùng tổ chức sinh nhật cho con gái.

Cuối cùng, cả hai ly hôn và vẫn chung tay nuôi dạy con gái Điềm Hinh. Giả Nãi Lượng thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện cùng mẹ con Lý Tiểu Lộ. Ngày 24/10, anh tham gia tiệc sinh nhật con gái cùng vợ cũ.