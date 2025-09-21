Nam diễn viên Trần Quang Tiền qua đời đột ngột ở tuổi 55 tại nhà riêng

Theo China Times, nghệ sĩ nổi tiếng Đài Loan (Trung Quốc) Trần Quang Tiền được tìm thấy trong tình trạng tử vong tại căn nhà của mình vào ngày 19/9. Cái chết bất ngờ của nam diễn viên ở tuổi 55 gây chấn động dư luận.

Cơ quan công an cho biết, trong sáng cùng ngày, một người bạn thân của Quang Tiền đã báo cảnh sát sau nhiều ngày không thể liên lạc với anh. Lực lượng chức năng buộc phải phá khóa cửa để vào trong và phát hiện diễn viên đã không còn dấu hiệu sống. Nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết vẫn chưa được công bố chính thức.

Hiện trường không có dấu hiệu bất thường nào, do đó cảnh sát bước đầu đã loại bỏ khả năng xảy ra tội phạm. Tin tức về sự ra đi của Trần Quang Tiền đã làm giới showbiz Đài Loan và khán giả hâm mộ bất ngờ. Nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đã không giấu được sự bàng hoàng trước sự mất mát này.

Diễn viên Trần Quang Tiền. Ảnh: China Times.

Trần Quang Tiền từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Anh gây ấn tượng mạnh với khán giả qua những tác phẩm điện ảnh ăn khách như David Loman và Siêu cấp thiên binh. Thời gian gần đây, nghệ sĩ ít xuất hiện trên màn ảnh, thay vào đó tập trung vào các hoạt động trên không gian mạng và lĩnh vực kinh doanh.

Tuy nhiên, tên tuổi của Trần Quang Tiền cũng từng dính líu đến những ồn ào pháp lý. Anh từng công khai đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng chống lại cặp đôi nổi tiếng Trần Quán Lâm và Tạ Tâm Di, trong đó có việc tố cáo nam diễn viên Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài có hành vi bạo lực gia đình. Quang Tiền thậm chí còn tuyên bố vợ chồng Trần Quán Lâm có mối quan hệ tình cảm rắc rối với bên thứ ba.

Đáp trả lại những lời buộc tội, vợ chồng Trần Quán Lâm khởi kiện và đòi hỏi lời xin lỗi công khai. Phía đại diện pháp lý khẳng định các tuyên bố của Trần Quang Tiền hoàn toàn không có căn cứ, làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng và con đường sự nghiệp của thân chủ, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh gia đình.

Kết quả phiên tòa, Trần Quang Tiền bị tuyên tội vu khống, phải bồi thường cho vợ chồng Trần Quán Lâm và xin lỗi công khai.