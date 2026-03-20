Nam ca sĩ lên tiếng sau cáo buộc lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 19/3, tờ Thairath đưa tin ông Thanakorn Jit-issara - Chủ tịch một tổ chức xã hội tại Thái Lan đã tổ chức họp báo cùng nhóm người tự nhận là nạn nhân.

Tại đây, ông cáo buộc ca sĩ Worawat Naknaewadi (Acme) dụ dỗ đầu tư tiền điện tử gây thiệt hại khoảng 1.386 tỷ baht (hơn 1.000 tỷ đồng) với hơn 1.000 người liên quan, đồng thời quảng bá mức lợi nhuận lên tới 500 lần.

Nhóm người tự nhận là nạn nhân của nam ca sĩ Worawat Naknaewadi (Acme).

Trước các cáo buộc, Acme nhanh chóng phản hồi trên mạng xã hội với thái độ gay gắt. Anh nghi vấn tính xác thực của những con số được đưa ra, cho rằng việc “lừa” số tiền lớn như vậy là phi lý. Nam ca sĩ viết: “Trước khi nói thiệt hại 1.386 tỷ baht, hãy tự hỏi có đủ khả năng tạo ra số tiền đó để bị lừa hay không?”.

Sau đó, anh tiếp tục đăng tải bài viết dài, khẳng định đây không phải lần đầu vướng cáo buộc tương tự trong 15 năm hoạt động và cho biết bản thân luôn vượt qua bằng “sự thật”.

Theo Acme, nhiều thông tin lan truyền xuất phát từ những người “không hiểu rõ vấn đề” nhưng lại bị khuếch đại trên truyền thông và mạng xã hội. Đáng chú ý, Acme xác nhận đã ủy quyền luật sư khởi kiện ông Thanakorn Jit-issara với cáo buộc phỉ báng. Tòa án hình sự được cho là đã tiếp nhận đơn và đang xem xét.

Anh cho biết sẽ không khởi kiện các cơ quan báo chí nếu đăng tải sai lệch do hiểu nhầm, mà chỉ xem họ là nhân chứng. Nam ca sĩ khẳng định không có gì phải che giấu và sẵn sàng hợp tác trong quá trình pháp lý.

Ca sĩ Worawat Naknaewadi (Acme).

Vụ việc hiện thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Thái Lan, đặc biệt khi các con số thiệt hại và số lượng nạn nhân được đưa ra ở mức rất lớn nhưng chưa có bằng chứng cụ thể được công bố.

Worawat Naknaewadi là ca sĩ, doanh nhân nổi tiếng, từng hoạt động trong nhóm DoubleDeep, với các ca khúc như They Say Love, With You... Năm 2023, anh kết hôn với nữ diễn viên Nutcha Schuhmacher sau 4 năm hẹn hò, trong một đám cưới quy mô lớn với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ trong showbiz Thái.

Đám cưới của cặp đôi năm 2023: