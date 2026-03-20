"Cỗ máy tạo hit" cho Blackpink tố bị ép phá thai

Bekuh Boom nổi tiếng với việc đồng sáng tác nhiều bài hát đình đám của nhóm nhạc nữ danh tiếng toàn cầu là Blackpink.

Thông qua một loạt video clip và bình luận trên TikTok, Bekuh Boom tuyên bố rằng khoảng năm 18 tuổi, cô bị lạm dụng trong nhiều năm dưới lời hứa hẹn về một hợp đồng thu âm. Cô bị lăng mạ bằng lời nói và bị ép buộc phá thai sau khi tiết lộ chuyện đó với hãng thu âm mà mình làm việc.

Bekuh Boom là nhân vật danh tiếng trong làng nhạc Hàn

Mặc dù không nêu đích danh công ty nào nhưng quá khứ Bekuh Boom từng hợp tác lâu dài cùng công ty YG Entertainment của Hàn Quốc. Vì thế, nhiều người suy đoán những cáo buộc này nhắm vào công ty quản lý đó.

Bekuh Boom cũng đề cập đến trải nghiệm khi sáng tác bài "Typa Girl" cho nhóm Blackpink. Cô cho rằng mình đã bị "xúc phạm nghiêm trọng" suốt quá trình và ngụ ý thiếu sự hỗ trợ từ những người xung quanh.

Những cáo buộc này đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu. Một số người sốc và chỉ trích những công ty, người bị nghi là đối tượng Bekuh Boom nói đến. Một số khác đặt câu hỏi về tính xác thực của các cáo buộc, chỉ ra sự thiếu bằng chứng xác thực và cho rằng có thể đó là những bất bình cá nhân.

Bekuh Boom sinh năm 1994, đã đóng góp vào các bản "hit" lớn của Blackpink: "BOOMBAYAH", "'DDU DU DDU DU", "Kill This Love"… Ngoài ra, cô cũng đã làm việc cùng nhóm nhạc WINNER, Taeyang, Jeon So-mi và nhiều ngôi sao khác. Cô từng là đồng sáng tác ca khúc "Eyes, Nose, Lips" của Taeyang.

Trong khi các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn, các bên được đề cập trong các thông tin đồn đoán vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào.