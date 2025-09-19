Nam ca sĩ Hàn Quốc thừa nhận hiếp dâm tập thể

Trang Naver đưa tin ngày 17/9, Tòa án tối cao Seoul - Phòng Hình sự 11-3 đã mở phiên phúc thẩm đầu tiên đối với ba bị cáo, trong đó có nam ca sĩ Taeil với cáo buộc vi phạm tội hiếp dâm nghiêm trọng. Theo đó, phía công tố đề nghị mức án 3 năm 6 tháng tù giam ở phiên tòa sơ thẩm. Phía Taeil đã thừa nhận tội danh hiếp dâm tập thể. Ngoài ra, nhóm tội phạm bị yêu cầu hoàn thành chương trình điều trị bạo lực tình dục kéo dài 40 giờ và bị hạn chế làm việc tại các cơ sở liên quan đến trẻ em, thanh thiếu niên trong 5 năm.

Tại tòa, tội phạm Taeil chia sẻ sự ăn năn của mình: "Tôi hiểu rằng không lời nói hay hành động của tôi có thể xóa đi những tổn thương của nạn nhân. Tuy nhiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành. Tôi sẽ sống phần đời còn lại để chuộc lỗi, sẽ sống ngay thẳng và không bao giờ tái phạm. Tôi luôn ghi nhớ sức nặng của pháp luật. Tôi vô cùng hối hận".

Nam ca sĩ Taeil bị phán 3 năm 6 tháng tù giam vì tội hiếp dâm tập thể.

Trước đó, Taeil cùng hai đồng phạm đã lợi dụng tình trạng không thể kháng cự do say rượu của một nữ du khách nước ngoài để thực hiện hành vi cưỡng bức vào tháng 6/2024, tại nhà riêng của một trong ba người. Tòa nhận định hành vi phạm tội có tính chất nghiêm trọng, gây tổn thương tinh thần nặng nề cho nạn nhân.

Taeil từng ra mắt với NCT U vào năm 2016, sau đó hoạt động cùng nhóm chính NCT và NCT 127. Sự nghiệp của anh sụp đổ hoàn toàn sau khi bị cáo buộc phạm tội tình dục vào tháng 8/2024. Sau khi scandal nổ ra, SM Entertainment, công ty chủ quản đã ngay lập tức tuyên bố loại anh khỏi đội hình NCT, nhấn mạnh "mức độ nghiêm trọng của vụ việc không cho phép tiếp tục các hoạt động nhóm".

Ngày tuyên án Taeil được ấn định vào 14h30 (giờ Hàn Quốc) ngày 17/10.

Taeil từng là ngôi sao nổi tiếng toàn cầu sau khi ra mắt trong nhóm nhạc NCT.