Nam ca sĩ Trung Quốc bị tử hình

Ngày 21/7, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin nam ca sĩ Trương Nhất Dương bị xử tử hình về tội giết người.

China Press trích dẫn thông báo của Tòa án nhân dân thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), cho biết Trương Nhất Dương thực hiện hành vi tội ác vào ngày 26/2/2022. Nạn nhân là bạn gái vị thành niên của y. Vào thời điểm gây án, Trương Nhất Dương 31 tuổi, còn bạn gái mới 16 tuổi. Hai người ở cùng làng.

Theo báo cáo điều tra, Trương Nhất Dương mời bạn gái đến một khu rừng ở thành phố Hưng Bình, tỉnh Thiểm Tây, với lý do mừng sinh nhật nam ca sĩ. Tại đây, đối phương đề nghị chia tay, nhưng Trương Nhất Dương không chịu, dẫn đến cãi vã.

Trương Nhất Dương sau đó dùng dao gấp chuẩn bị sẵn đâm nhiều nhát vào cổ bạn gái, làm đứt động mạch cảnh và khí quản. Nạn nhân tử vong do ngạt khí cơ học. Gây án xong, hung thủ xóa dấu vết tội ác bằng cách vứt thi thể và tang vật, rồi cố gắng tự tử theo nhưng không thành.

Trương Nhất Dương bị tử hình vì sát hại bạn gái vị thành niên.

Trương Nhất Dương nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ. Kết quả điều tra cho thấy kẻ thủ ác nhiều lần đe dọa tự tử để ép buộc nạn nhân duy trì mối quan hệ tình cảm. Y cũng thể hiện ham muốn kiểm soát mạnh mẽ và có tính cách hoang tưởng.

Tòa án nhận định hành vi của Trương Nhất Dương là cực kỳ bạo lực và gây tổn hại nghiêm trọng đến xã hội. Việc Trương thao túng cảm xúc nạn nhân trong thời gian dài cũng được tòa nhấn mạnh. Cuối cùng, tòa tuyên án tử hình đối với Trương Nhất Dương về tội cố ý giết người. Hung thủ bị xử bắn vào ngày 18/12/2024 ở tuổi 33.

Theo Zaobao, Trương Nhất Dương là nghệ sĩ đầu tiên bị kết án tử hình ở Trung Quốc.

Thông báo về vụ án thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, gây ra nhiều phản ứng gay gắt.

Cư dân mạng chỉ ra mặc dù bị kết án tử hình, Trương Nhất Dương không bị liệt vào danh sách “nghệ sĩ tồi” và các tác phẩm của y cũng không bị gỡ bỏ. Bộ phim có sự góp mặt của Trương, tên là Giải ưu âm thanh quán, thậm chí còn được phát hành vào tháng 3. Nhiều người cho rằng ngành giải trí Hoa ngữ áp dụng tiêu chuẩn kép đối với những nghệ sĩ ít tên tuổi.

Ngoài ra, bạn gái Trương chỉ mới 15 tuổi khi hai người hẹn hò khiến nhiều người suy đoán anh ta có xu hướng ấu dâm.

Trương Nhất Dương sinh năm 1991 tại Thiểm Tây, hoạt động trong showbiz Hoa ngữ với tư cách ca sĩ, diễn viên.

Trương Nhất Dương ra mắt lần đầu vào năm 2012 trong một chương trình tạp kỹ. Đến năm 2015, Trương phát hành album đầu tay Người đàn ông khóc, dưới nghệ danh Quỷ Tử.

Năm 2018, Trương góp mặt trong bộ phim điện ảnh đầu tay The Soul of the Dragon. Vào tháng 9 cùng năm, Trương bước chân vào mảng phim truyền hình với web drama Vừa thấy nam thần đã bốc cháy.

Truyền thông Trung Quốc gọi Trương Nhất Dương là nghệ sĩ tuyến 18 (chỉ những người ít tên tuổi).