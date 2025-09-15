"Mỹ nhân vạn người mê" kết hôn với đại gia, sinh 3 con nhưng vẫn đi làm công ăn lương

Nữ diễn viên có nhan sắc tuyệt mỹ

Trần Hảo sinh năm 1979, từng là một nữ diễn viên nổi tiếng ở Trung Quốc, ghi dấu ấn mạnh mẽ qua các bộ phim đình đám như Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thiên Long Bát Bộ, Phấn Hồng Nữ Lang, Như Ý Cát Tường… Nhờ nhan sắc tuyệt mỹ cùng diễn xuất cũng duyên dáng, người đẹp sinh năm 1978 được mệnh danh là "mỹ nhân vạn người mê", "Điêu Thuyền đẹp nhất trong màn ảnh",…

Trần Hảo được ca ngợi là "mỹ nhân vạn người mê".

Không dừng ở lĩnh vực diễn xuất, cô còn lấn sân sang ca nhạc, ký hợp đồng với công ty giải trí danh tiếng, phát hành album riêng, đạt nhiều thành tích trong làng nhạc.

Theo Sina, dù nhiều năm qua có các phiên bản Thiên long bát bộ khác nhau, nhưng khó ai có thể vượt qua vai diễn A Tử của Trần Hảo. Các đàn em như Lưu Nhã Sắt (đóng A Tử trong Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện của Chân Tử Đan), Hà Hoằng San (phiên bản 2021), Giả Thanh (Thiên long bát bộ 2013) đều không thành công, làm hài lòng khán giả như Trần Hảo. Mỗi khi có dự án Thiên long bát bộ khác được chuyển thể, vẻ đẹp nổi bật và khả năng diễn xuất tốt của nữ diễn viên lại được nhớ tới.

Năm 1997, Trần Hảo đỗ vào khoa Biểu diễn của Học viện Hý kịch trung ương Trung Quốc và bắt đầu được mời đóng phim. Khi chưa tốt nghiệp, cô đã hợp tác với các ngôi sao đình đám của làng giải trí Hoa ngữ như Ninh Tịnh, Vương Học Binh...

Trần Hảo - Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Vai diễn gây chú ý nhất của cô phải kể tới Vạn Linh trong Phấn hồng nữ lang. Nhờ vai diễn này, tên tuổi của Trần Hảo gắn liền với danh hiệu "mỹ nhân vạn người mê", vai diễn kinh điển trong sự nghiệp của cô.

Nhưng cùng với sự nổi tiếng là tai tiếng, cô bị đồn có quan hệ với sếp công ty. Là người truyền thống, Trần Hảo quyết định chấm dứt hợp đồng để bảo vệ bạn trai lúc bấy giờ là Lưu Hải Phong.

Nữ diễn viên Trần Hảo.

Lưu Hải Phong lớn hơn Trần Hảo 8 tuổi, tốt nghiệp Đại học Columbia (Mỹ), là nhà phân tích cấp cao của ngân hàng đầu tư danh tiếng quốc tế Morgan Stanley, từng dẫn dắt thành công nhiều thương vụ đầu tư vào các doanh nghiệp tầm cỡ. Sau này, anh giữ chức Tổng giám đốc khu vực Đại Trung Hoa kiêm đối tác toàn cầu của quỹ đầu tư KKR, một "ông lớn" tài chính với khối tài sản hàng chục tỷ.

Là người phụ nữ độc lập, có bản lĩnh

Năm 2010, "mỹ nhân vạn người mê" kết hôn với đại gia Lưu Hải Phong. Tuy nhiên, Hải Phong từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có con riêng, nên mối quan hệ của cả hai từng gặp không ít lời bàn tán từ dư luận. Nhiều người cho rằng Trần Hảo lấy anh vì tiền.

Trần hảo là người phụ nữ độc lập trong công việc.

Tuy nhiên, thời điểm đó, sự nghiệp của Trần Hảo đang ở thời kỳ đỉnh cao, thu nhập không hề ít. Cô cũng bày tỏ rằng, mình là người phụ nữ độc lập trong công việc. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã được dạy "bất kỳ lúc nào cũng phải dựa vào chính mình, không nên ỷ lại vào người khác".

Đặc biệt với phụ nữ, sự tự chủ là điều không thể thiếu, không được phụ thuộc vào đàn ông. Theo cô, một người phụ nữ thực sự cuốn hút là người có bản lĩnh, biết trân trọng giá trị bản thân và không để mình trở thành cái bóng hay tài sản của bất kỳ ai.

Hình ảnh hiếm hoi về ông xã của Trần Hảo.

Sau khi kết hôn, người đẹp quyết định rút lui khỏi showbiz, tập trung chăm sóc gia đình. Nữ diễn viên có đời tư kín đáo, ít chia sẻ hình ảnh của chồng con lên mạng xã hội.

Nhiều người tiếc cho cô khi rút lui lúc đang nổi tiếng, nhưng Trần Hảo không hối hận. Cô cho rằng mỗi độ tuổi có một nhiệm vụ khác nhau. Cô từng nói muốn kết hôn sinh con trước tuổi 30, vì cô khao khát một ngôi nhà ấm áp, có người luôn đợi mình trở về. Và, cô đã đạt được điều đó.

Mỗi lần cô xuất hiện đều nhận được sự hoan nghênh của khán giả.

Cuộc hôn nhân của cô vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc, ông xã luôn yêu thương và chăm sóc cô hết mực. Kết tinh tình yêu của cặp đôi là 3 đứa con gồm 2 gái và 1 trai.

Năm 2010, Trần Hảo quay lại trường cũ, học thạc sĩ. Năm 2019, cô trở thành giảng viên của trường Học viện Hý kịch trung ương Trung Quốc, lọt top những giảng viên đẹp nhất Trung Quốc. Theo QQ, Trần Hảo đi dạy vì sự tận tâm với nghề, bởi mức lương cô nhận được chỉ khoảng 10.000 (hơn 35 triệu đồng/tháng).

Nữ diễn viên có cuộc sống sung túc, không ham danh lợi.

Hiện tại, Trần Hảo còn giữ chức Phó chủ tịch Hiệp hội Diễn viên truyền hình Trung Quốc. Sau một thời gian dài vắng bóng, năm 2021, cô bày tỏ mong muốn trở lại làng giải trí.

Cô tái xuất trong dự án mang tên Công huân, đóng cặp cùng Huỳnh Hiểu Minh sau gần 6 năm rời xa màn ảnh để làm vợ, làm mẹ.

Hiện gia đình cô sống tại một biệt thự phong cách châu Âu ở khu Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc). Một nguồn tin cho hay, giá của căn biệt thự này lên đến 35 triệu tệ (hơn 124 tỷ đồng).