Mỹ nhân Thái khóc nức nở bên di ảnh bạn trai

Trên trang cá nhân hôm 25/8, diễn viên Near đăng bức hình ôm di ảnh bạn trai. Cô viết: 'Bây giờ chắc anh đang ở trên trời dõi theo em phải không? Ở đó thế nào rồi, chắc không cô đơn đâu nhỉ. Ở thế giới này, anh cũng đã có rất nhiều người yêu thương, anh biết không? Ở bên đó chắc chắn cũng sẽ như vậy'.

Trong nội dung đăng lên mạng xã hội, Near cho biết bạn trai mất vì bệnh. Cô nhắn nhủ anh: 'Khi anh bệnh, nhiều lần em không giỏi che giấu sự yếu đuối của mình và khóc. Anh sẽ nhìn em và nói: 'Đừng khóc, anh không muốn thấy em khóc đâu'. Câu nói đó cứ vang mãi trong đầu em, khiến em cảm nhận anh thật sự mạnh mẽ, vậy tại sao em lại không thể mạnh mẽ như anh chứ?'.

Near bên di ảnh bạn trai. Khi còn sống chung, hai người nuôi hai con mèo. Giờ đây, bạn trai mất, Near chịu trách nhiệm chăm sóc chúng. Cô viết: 'Ngôi nhà này khi thiếu anh thật sự trống trải vô cùng. Tuy nhiên, em sẽ chăm sóc Bubby và Mellow, anh không cần phải lo, chúng vẫn ăn ngoan, ngủ ngoan'.

Những hình ảnh trong lễ tang được Near chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động.

Near đăng khoảnh khắc hai chú mèo bên di ảnh chủ.

Trong một số tấm ảnh, Near cười khi ôm di ảnh bạn trai, cô nói muốn anh ra đi nhẹ nhõm.

Diễn viên Near Inthira Thammajaroen sinh năm 1998. Cô và bạn trai giấu kín mối quan hệ, danh tính của anh cũng không được cô tiết lộ cụ thể.

Near được khán giả Thái biết đến qua bộ phim truyền hình nổi tiếng 'Lucky My Love' và 'Unlock Your Love'.