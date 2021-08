Mỹ nhân diễn cảnh khóc đỉnh nhất, “trùm cuối” là mới kinh điển

Những mỹ nhân Hoa ngữ không chỉ đóng cảnh khóc đầy cảm xúc, mà gương mặt vẫn giữ được vẻ xinh đẹp vốn có khiến người xem nể phục.

Những cảnh đau lòng trong các bộ phim truyền hình Trung Quốc khiến khán giả tan chảy và đôi khi phải rơi nước mắt theo nhân vật vì xúc động. Vẻ đẹp yếu ớt mong manh cùng sự tinh tế trong cảm xúc đã biến cảnh khóc của những mỹ nhân này trở thành “kinh điển”.

Triệu Lệ Dĩnh

Nữ diễn viên ghi dấu ấn bằng cảnh khóc đau thương mãnh liệt trong "Sở Kiều Truyện".

Dù không được đào tạo qua trường lớp diễn xuất nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại rất giỏi trong việc nắm bắt và thể hiện cảm xúc nhân vật. Dù không phải là người khóc đẹp nhất, nhưng mỗi lần cô khóc đều thường để lại ấn tượng sâu sắc, bởi hội đủ các yếu tố tiềm năng như hoàn cảnh cam go, và kết hợp âm thanh để đẩy cảm xúc khán giả đến cao trào.

Dương Mịch

Dương Mịch cũng là một trong số những tiểu hoa đán diễn cảnh khóc xuất sắc của màn ảnh Hoa ngữ. Mặc dù diễn xuất của cô luôn gây tranh cãi trái chiều, nhưng những phân cảnh rơi nước mắt đều được cô hoàn thành xuất sắc. Bà mẹ một con còn được coi là nữ diễn viên có đôi mắt đẹp nhất xứ Trung, thế nên những cảnh khóc của cô luôn khiến người xem phải xót xa, run rẩy.

Dương Mịch có nhiều khoảnh khắc khóc "xuất thần" khiến nhiều khán giả khó tính cũng phải công nhận.

Trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa", nàng Bạch Thiển do cô thể hiện khiến dân tình mê mẩn với phong thái "bà nội thiên hạ" kiêu ngạo, oai phong nhưng khi đến cảnh khóc thì cũng vô cùng xúc động.

Tôn Lệ

Tôn Lệ rơi nước mắt tự nhiên và đong đầy cảm xúc trên màn ảnh.

Không chỉ có khả năng nhập vai cực kỳ ấn tượng mà cảnh khóc của Tôn Lệ khiến khán giả cảm nhận được sự bi ai, đau khổ, cả phẫn nộ và hận thù. Từ Chân Hoàn truyện tới Mị Nguyệt truyện, Tôn Lệ đã khóc rất nhiều lần và mỗi cảnh khóc lại mang đến rất nhiều cảm xúc khác nhau cho khán giả.

Cảnh khóc trong "Chân Hoàn Truyện" được xem là kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

Đặc biệt, trong Chân Hoàn Truyện, có một phân cảnh đã chứng minh được diễn xuất đỉnh cao của Tôn Lệ. Đó là lúc Chân Hoàn kêu to 4 chữ "Hoàng Thượng băng hà", nước mắt rơi đúng lúc vừa kết thúc lời thoại. Đây được xem là một trong những cảnh khóc kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Ngoài ra phân cảnh Chân Hoàn đi không vững, uất hận đến rơi lệ khi mất đi người chị thân thiết Thẩm My Trang (Lan Hi) cũng để lại ấn tượng với người xem.

Dương Tử

Từ cổ trang cho đến hiện đại, Dương Tử đều gây ấn tượng qua hàng loạt tình tiết rơi lệ xúc động.

Dương Tử có thể được xếp vào hàng nữ diễn viên trẻ diễn cảnh khóc ấn tượng nhất. Với lối diễn tự nhiên, linh hoạt và nhập vai hết mình, nữ diễn viên xử lý tốt các cảnh khóc nhẹ nhàng lẫn các cảnh đòi hỏi kết hợp hành động và cảm xúc mãnh liệt. Điển hình như các phân cảnh rơi lệ của cô trong Hương Mật Tựa Khói Sương đều thành công, chạm đến cảm xúc của khán giả, giúp cô trở thành một trong những tiểu hoa khóc "đỉnh" nhất hiện nay.

Lưu Thi Thi

Vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối của cô cũng thích hợp với những vai diễn bi thương.

Khả năng diễn xuất của Lưu Thi Thi là điều các “mọt phim” không thể phủ nhận. Cô "xử lí" các cảnh cần nước mắt rất tự nhiên. Từ cách nhíu mày, nấc nhẹ hay chớp mắt trong lúc khóc đều rất chân thật. Nhiều khán giả đồng tình rằng, lấy bất cứ cảnh rơi lệ nào trong Bộ Bộ Kinh Tâm hay Túy Linh Lung là đủ để thấy năng lực biểu đạt cảm xúc của Lưu Thi Thi từ lâu đã đạt mức độ “thượng thừa”.

Lý Thấm

Cảnh Lý Thấm bật khóc khi bị người yêu thương nhất bỏ rơi trong lúc đại hôn đã chạm đến trái tim người xem.

Tuy không "nổi đình nổi đám" nhưng phần đông khán giả đều công nhận Lý Thấm có năng lực diễn xuất thuộc hàng nổi bật trong các "tiểu hoa đán" hiện nay. Do vậy, các cảnh khóc được cô diễn khá thuyết phục và lột tả trọn vẹn cảm xúc cùng nỗi đau nhân vật đang gánh chịu.

Lý Thấm xinh đẹp "đốn tim" khán giả khi đóng cảnh rơi lệ vẫn đẹp chuẩn "đại mỹ nhân" Trung Quốc.

Dù chỉ đảm nhận nhân vật thứ trong Sở Kiều Truyện những nàng công chúa tinh nghịch Nguyên Thuần đã thể hiện rất thành công. Trong cảnh khóc, nàng Nguyên Thuần nước mắt cứ thế mà tuôn ra, từ giọng cười đau đớn đến nước mắt đẫm lệ chân thật. Thậm chí nhiều người xem còn cho rằng cô nàng không hề kém cạnh với nhân vật chính trong tác phẩm tham gia lần này.

