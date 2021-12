Mr. Đàm định "gây sốc" trên sân khấu, lý do khiến ai nấy té ngửa

Thứ Hai, ngày 13/12/2021 11:16 AM (GMT+7)

Lý do đằng sau cho ý tưởng vui này của Đàm Vĩnh Hưng hóa ra lại liên quan tới chuyện hàng hiệu.

Đàm Vĩnh Hưng là nam ca sĩ có những phát ngôn gây chú ý về sự thẳng thắn lẫn hành động táo bạo. Nói về độ chịu chi cho các sản phẩm âm nhạc chất lượng của Mr. Đàm, trong showbiz Việt hiếm người làm được như vậy.

Mr. Đàm vẫn có những hoạt động âm nhạc sôi nổi trong thời gian qua. Sau MV Đừng gọi anh là anh trai được ra mắt vào ngày 30/11, mới đây anh tiếp tục thông báo về việc hoàn thành thêm 3 MV mới quay tại Mỹ trong thời gian anh có mặt ở xứ cờ hoa.

Mr. Đàm chia sẻ loạt ảnh tại Mỹ

Nam ca sĩ viết: “Hưng còn 3 "Em Vi" tự mần tại Mỹ. Một cảnh khá ổn trong MV tự xử, "Bài thánh ca buồn...". Vừa làm xong tối qua tại Lacma - Los Angeles! Mọi người đón xem nha. Cần phải xem cái này trước! Mai là sẽ lên BTS (behind the scenes) - Hậu truờng của Đừng gọi anh là anh trai! Sau đó sẽ thả bom từ từ trong nguyên mùa Giáng sinh năm nay nha! I miss u! My lovely fans!

Đêm nay phải là 1 đêm lên đỉnh khoảng 10 lần tại San Jose! Nghe giang hồ đồn: Tối nay là các cao thủ đồ hiệu, dân chơi thứ thiệt của Bắc Cali đều xuất hiện! Áp lực ghê luôn!

Khi mọi người chặt mình bằng đồ đẹp thì mình có nên dùng "chiêu hèn kế mọn" là không mặc gì được không ta?".

Mr. Đàm hóm hỉnh đùa vui về trang phục lên sân khấu

Nam ca sĩ hóm hỉnh đưa ra đề nghị muốn chơi chiêu “không mặc gì” lên sân khấu. Thoạt nghe những tưởng Mr. Đàm lại muốn gây sốc. Vậy nhưng khi nghe rõ về lý do mới thấy sự vui nhộn trong ý tưởng này thực chất chỉ là một câu nói đùa.

Thì ra Mr. Đàm suy nghĩ đến "chiêu hèn kế mọn" không mặc gì vì áp lực bởi các khán giả đều là dân chơi hàng hiệu. Câu nói vui của Mr. Đàm khiến fan cười thích thú vì màn trêu chọc fan. Nói về bộ sưu tập đồ hiệu từ giày dép đến mắt kính, thắt lưng, phụ kiện của nam ca sĩ, nhiều khán giả nhận xét như một shop thời trang hàng hiệu. Anh có riêng một căn phòng cất giữ đồ điễn đến từ nhiều thương hiệu xa xỉ với hơn 700 đôi giày, hàng trăm phụ kiện thời trang.

Phòng đồ hiệu của Mr. Đàm khiến fan lóa mắt

Thời gian qua, dù vướng ồn ào từ thiện nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn rất tươi tắn trên mạng xã hội khi xuất hiện trước các khán giả yêu mến. Anh có chuyến lưu diễn tại Mỹ, gặp gỡ người hâm mộ và tái ngộ bạn bè, đồng nghiệp. Trong những buổi gặp gỡ, khán giả dễ dàng nhận thấy nam ca sĩ và vợ cũ đã ly hôn - bầu show hải ngoại Liên Phạm có chạm mặt nhau trong một số bức hình, dù hai người không đứng cạnh nhau. Có thể thấy, mối quan hệ giữa hai người vẫn tốt đẹp. Mr. Đàm cũng không nhắc tới vấn đề ly hôn trên giấy tờ.

Mr. Đàm và vợ cũ (áo vàng) tái ngộ tại Mỹ

