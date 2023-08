"MC đẹp trai nhất nhì VTV" Trần Ngọc: "Tôi thực sự chưa hài lòng với thu nhập hiện tại"

Trần Ngọc là BTV, MC nổi tiếng của kênh VTV3 và VTV7 - Đài Truyền hình Việt Nam. Biệt danh "MC mát tay nhất VTV” gắn liền với anh từ câu chuyện trùng hợp “dẫn chung kết Olympia ở đâu thì ở đó giành chiến thắng”. Ngoài ra, anh còn được gọi vui là "MC đẹp trai nhất nhì VTV" vì ngoại hình trẻ trung, phong độ.

Với vẻ ngoài luôn vui vẻ, năng động, nam MC nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trò chuyện với nam MC, chúng tôi bất ngờ hơn với tính cách hài hước và sự biến hóa linh hoạt của anh.

Mọi thứ có được ở hiện tại là do một tay tôi gây dựng và nỗ lực

- Anh từng chia sẻ việc nhận được nhiều inbox của khán giả “xin vía” may mắn khi đi thi môn này môn kia…. Anh phản ứng thế nào trước những hành động đó?

Tôi thấy những inbox đó rất dễ thương. Các bạn cũng hài hước mà nhắn như vậy thôi, chứ tôi biết các bạn không trông mong gì ở tôi cả (cười).

- Trong cuộc sống thường ngày, anh thấy mình có phải là “lucky man”?

Tôi chưa bao giờ thấy mình may mắn đâu ạ. Tôi nói rất nghiêm túc, mọi thứ tôi có đều do một tay tôi gây dựng, và chúng không dễ dàng một chút nào cả. Với tôi thì tùy theo góc nhìn. Nếu bạn lười biếng bạn sẽ ngồi chờ may mắn. Nếu bạn thực sự chăm chỉ, bạn sẽ chờ thành quả.

Lúc đi học tôi cũng như chúng bạn, không phải là 1 học sinh đặc biệt hay có gì nổi bật. Khi được tiếp xúc với công việc truyền hình, tôi cũng đi lên từ một trợ lý trường quay. Khi tôi tìm cách kinh doanh cũng vậy, mình phải có nhiều bài học thì mới thành công được, phải chấp nhận nhiều thứ để học kể cả là mất tiền.

Chưa hài lòng với thu nhập hiện tại vì có tham vọng lớn

- Công việc tốt, ổn định chắc hẳn giúp anh có một thu nhập cao?

Tôi thực sự chưa hài lòng. Tôi có tham vọng lớn nên thu nhập hiện tại của tôi không đáp ứng được. Có thể thu nhập của tôi ở mức cao so với nhiều người lao động phổ thông nhưng cũng chưa là gì so với xã hội cả. Chia sẻ thật sự tôi muốn chuẩn bị nhiều tiền để phục vụ việc cho con tôi đi học.

Tôi có mơ ước để cháu đc trưởng thành và học tập trong những điều kiện tốt nhất cả nước, thậm chí tốt nhất ở môi trường nước ngoài. Mong muốn đó tốn rất nhiều tiền và hiện tôi chưa có đủ.

- Anh từng chia sẻ việc lấy vợ 4 năm rồi mới đăng ký kết hôn. Lý do là gì, thưa anh?

Tôi và vợ tôi đều là người thoáng trong suy nghĩ. Có vài quan điểm của chúng tôi không giống số đông. Lúc cưới chúng tôi đủ tình cảm để gắn kết cuộc sống nhưng chúng tôi cũng tự thấy không cần thiết phải trói buộc nhau. Ở với nhau vì tình cảm chứ đừng vì trách nhiệm. Người yêu và vợ chồng khác nhau lắm. Làm một người yêu tốt chưa chắc đã là một người chồng đủ tốt, đến bây giờ tôi thấy mình vẫn đang học làm chồng thôi.

- Khán giả luôn thấy anh thể hiện sự hài hước, lạc quan trên sóng truyền hình. Còn bà xã anh thì sao?

Vợ tôi khá hướng nội, không thích có nhiều bạn, ko muốn xuất hiện quá nhiều trên mạng xã hội của chồng. Thuyết phục cô ấy cho tôi đăng 1 bức ảnh có mặt cô ấy là cả 1 quá trình. Nhưng vợ tôi là người cũng tình cảm và đặc biệt là rất trách nhiệm. Có điều thật may là cô ấy yêu mến tất cả những người bạn của tôi.

Tổ ấm hạnh phúc của nam MC Trần Ngọc

- Công việc ở Đài truyền hình có mang đến bất tiện nào trong cuộc sống đời thường cho anh? Bà xã đã thông cảm và chia sẻ ra sao?

Việc làm MC không quá bất tiện với tôi, nhưng nó lấy của tôi thời gian vào những khung giờ mà người khác nghỉ ngơi, điều đó cũng thiệt thòi cho người nhà tôi. Chúng tôi ở bên nhau hơi mang tính tranh thủ. Bà xã tôi rất thông cảm và giúp tôi quán xuyến những việc chung của 2 vợ chồng, đặc biệt là giúp tôi chăm sóc con trai khi tôi không thể ở nhà.

Tôi luôn mang tính cách thật vào công việc và cả khi lên sân khấu

- Nhiều năm gắn bó với nghề nhưng được đóng khung với 1 số thể loại nhất định. Anh có sợ bản thân và khán giả nhàm chán? Anh làm thế nào để mang đến sự tươi mới cho khán giả?

Tôi nghĩ ai cũng có thời. Thật sự thì thời tôi nổi tiếng nhất đã qua rồi. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác mà tôi được rất nhiều người nhận ra thì phải cách đây 12,13 năm, có khán giả nhận ra tôi từ Nam ra Bắc. Còn bây giờ có rất nhiều người không biết tôi và chuyện đó là bình thường.

Hiện tại, tôi vẫn được nhiều người tín nhiệm mời làm việc. Tôi luôn cố gắng thể hiện năng lực của mình vì tôi biết mình được mời không phải vì sự nổi tiếng. Tôi thấy tự hào vì khi làm việc với tôi, mọi người đều nói: "Nếu là anh Ngọc ở trên sân khấu bọn em sẽ thấy yên tâm".

Với khán giả của mình, tôi không chút thay đổi. Tôi biết ơn họ vì đã cổ vũ tôi. Tôi luôn mang tính cách thật vào công việc và lên sân khấu. Tôi muốn khán giả nếu có yêu quý tôi thì là bởi vì họ thấy thích những điều tự nhiên ở tôi. Tôi sưu tầm những câu chuyện cuộc sống từ trải nghiệm của mình, biến nó thành câu chữ để khán giả thấy thú vị, đơn giản vậy thôi.

- MC dẫn chương trình và thầy giáo giảng dạy các kỹ năng mềm, luyện giọng nói, anh thấy mình phù hợp và yêu thích công việc, vai trò nào hơn?

Tôi thích cả hai chứ. Việc dạy kỹ năng nói cho tôi tiếp cận với ít đối tượng hơn, nhưng giá trị cũng khác biệt. Nói chuyện với nhiều người là chuyện thường ngày và đơn giản, nhưng với một số người nó rất vất vả. Tôi đang giúp đỡ những người như vậy. Việc dạy học cho tôi những trách nhiệm rất khác biệt so với sân khấu. Hiện tôi đang cố gắng để làm tốt cả hai việc này.

- Gần đây anh mở kênh Youtube về xế xịn. Anh làm việc này để tăng thêm thu nhập hay đơn thuần là sở thích?

Tôi làm điều này trước tiên là vì sở thích. Tôi và nhiều bạn bè của mình đều thích xe và trải nghiệm xe. Nếu không có tiền để mua nhiều xe, vậy hãy biến trải nghiệm thành công việc thật sự và chia sẻ cảm xúc với người khác như vậy sẽ ý nghĩa hơn.

Tôi thích ô tô, thậm chí còn nuôi ý định học kỹ về lái xe thể thao chuyên nghiệp

- Ô tô là niềm đam mê của anh hay chỉ là nội dung định hướng nhắm vào xu hướng người xem của anh?

Tôi rất thích ô tô, thậm chí còn nuôi ý định học kĩ và sâu hơn về kĩ thuật lái xe thể thao chuyên nghiệp. Không phải bây giờ tôi mới thích mà là vì bây giờ tôi mới làm content về xe hơi. Tôi hy vọng những bạn thích xe cũng sẽ xem và lắng nghe trải nghiệm về xe cùng với tôi tại kênh youtube.

- Công việc BTV và những kinh nghiệm quá khứ đã mang đến cho anh thuận lợi thế nào trong lĩnh vực mới?

Lợi thế lớn nhất là tôi quen với việc sản xuất video chuyên nghiệp nên việc làm sản phẩm trên mạng xã hội với tôi không khó và không cần mày mò. Tôi cũng quá quen với máy quay rồi (cười).

- Anh gặp khó khăn ra sao ở những ngày đầu làm kênh Youtube?

Tôi không gặp khó khăn gì cả, thậm chí nó khá thuận lợi. Tôi được các anh chị công tác tại các hãng xe hỗ trợ rất nhiệt tình. Họ đều ủng hộ tôi làm review xe hơi một cách chân thực và trôi thấy mình rất may mắn. Thậm chí có anh chị ở các gara tư nhân cũng sẵn sàng cho tôi mượn xe để làm video mà không cần trao đổi quyền lợi gì cả.

- Anh kỳ vọng sự phát triển và thành công của kênh ra sao?

Tôi hy vọng sẽ làm ra được màu sắc riêng cho việc làm content về xe hơi. Tôi không muốn làm ra video mà liệt kê thông số hay option của xe vì quá nhiều content như vậy rồi. Khán giả cũng không cần phải xem hết 1 cái video mới có thông tin về 1 mẫu xe. Tôi muốn mô tả chân thực trải nghiệm cũng như cảm xúc của mình. Biến cái riêng trong trải nghiệm của tôi thành một thông tin tham khảo và cùng bàn luận với khán giả về điều đó.

Ở Việt Nam xe hơi vẫn được coi là thứ đồ dùng xa xỉ và nhiều người phải phấn đấu nhiều năm mới có được, bản thân tôi cũng vậy nếu muốn sở hữu một chiếc xe. Tôi hy vọng những trải nghiệm thông qua video của tôi cũng sẽ thúc đẩy mong muốn hiện thực hóa ước mơ của nhiều khán giả.

- Anh chắc hẳn đã đầu tư không nhỏ cho lĩnh vực mới này?

Tôi tận dụng những thứ có sẵn của mình thôi, vì tôi vốn đã có chuẩn bị về sản xuất media và đã có đội trợ lý riêng của mình nhiều năm nay rồi. Tôi cũng đang đầu tư nhiều hơn cho từng tập video để làm ra sản phẩm chất lượng hơn.

- Hiện tại kênh của anh đã mang về thu nhập chưa?

Tôi mới phát hành được một tháng thôi và nó chưa mang về thu nhập gì cả. Sân chơi content mạng xã hội bây giờ không còn là cuộc chơi nghiệp dư và ngắn hạn nên chắc chắn phải rất kiên trì và nghiêm túc với nó mới thu thành quả được.

- Anh có dự định mời các khách mời là các BTV quen thuộc của VTV xuất hiện trên kênh của mình?

Có chứ, nhưng rất khó lắp ghép thời gian với bạn bè vì họ cũng rất bận. Thời gian tới tôi đang hướng đến việc tìm những nhân vật có nhu cầu trải nghiệm giống tôi để cho video làm ra có cái nhìn đa chiều hơn.

- Anh Trần Ngọc muốn khán giả gọi tên, hoặc nhớ đến nhiều hơn trên cương vị nào? BTV hay Youtuber?

Tôi xin cả hai được không, cứ cho là tham đi nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ thích cả hai công việc đó ở mình.

- Cảm ơn MC Trần Ngọc vì những chia sẻ!

