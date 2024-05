Màn chia tay "gây sốc" của hai nghệ sĩ gen Z Việt Nam

Dịp Valentine Trắng (14/3) cách đây không lâu, Obito tung bản remake ca khúc Anh Là Ngoại Lệ Của Em cực tình cảm, như lời nhắn gửi đến cô bạn gái của mình. Dù vậy, theo thông tin từ phía ekip, bộ đôi Obito - VSTRA đã "đường ai nấy đi" từ tháng 3.

Cả hai nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của khán giả.

Theo đó, VSTRA hiện tại đang có chuyến du lịch cùng gia đình và sẽ tiếp tục các dự định âm nhạc khi trở về Việt Nam. Obito hiện đang trong thời gian tham gia biểu diễn tích cực và nhận công việc liên tục, không chia sẻ gì thêm về hoạt động cá nhân.

Ngoài ra, quản lý của VSTRA cũng đã thay mặt xác nhận thông tin với giới truyền thông rằng, không có chuyện "cắm sừng" hay gian dối khi còn đang trong mối quan hệ như một số tin đồn đang được bàn tán. VSTRA mong muốn tập trung thời gian này cho gia đình và dự định âm nhạc, không chia sẻ gì thêm về chuyện tình cảm ở thời điểm hiện tại.

Cả hai từng cùng nhau xuất hiện trên các sân khấu lớn.

Khán giả M.S viết: "Ban đầu mình cũng không thích 2 bạn trẻ này yêu nhau cho lắm. Chắc do mình thích nhạc của Obito và đã nghĩ theo kiểu rapper sẽ có một nàng thơ rất thơ của riêng mình và VSTRA lại hơi cá tính. Nhưng nghe nhạc thì lại thấy: 'Ôi 2 bạn này trẻ thế mà giỏi thật, tư duy âm nhạc hay thế hợp nhau thế?'. Rồi lúc nhóc Obito bênh vực bé kia vì body shaming nữa, mình đã thấy tình yêu ấy thật đẹp.Thế mà…".

Nhiều người nhắc về bài hát Hà Nội nằm trong album Đánh Đổi của nam rapper sinh năm 2001 và khẳng định không thể nghe lại bài hát này như lúc trước.

Trong bài hát này, Obito dùng nhiều từ ngữ miêu tả về người bạn gái cũ: "Em khiến anh nhìn sâu vào tâm hồn/ Là tiếng êm mặc kệ bên ngoài kia ồn/ Dẫn anh đi trong đêm, soi sáng bước anh đến/ Lung linh như ánh nến trước gió".

Việc cả hai dừng lại khiến mạng xã hội "dậy sóng" từ tối 19/5 đến tận thời điểm hiện tại.

Cách đây nhiều năm, khi VSTRA bị body-shaming trên mạng xã hội, nam rapper từng lên tiếng bảo vệ người yêu: "Đây là cô gái của tui, có ai có ý kiến gì không? I love her to death, she's beautiful inside and outside, i adore her, (Tôi yêu cô ấy đến chết, cô ấy xinh đẹp từ trong ra ngoài, tôi tôn thờ cô gái này - PV) cô gái này dạy tui thành đàn ông, dạy tui trưởng thành từ một thằng nông nổi và cứng đầu. Bả có những thứ mà không ai có được trên đời này, bả giỏi, bả xinh, bả chịu được những áp lực ở độ tuổi của bả, những áp lực mà hầu như ai cũng sợ đối mặt".

Obito là rapper sinh năm 2001, nổi bật với nhiều bản hit như Simple Love, Đánh Đổi, When You Look At Me,... Gần đây, rapper này nhận được nhiều sự chú ý với album đầu tay mang tên Đánh Đổi. VSTRA là một ca - nhạc sĩ nổi bật của giới indie, nhận được nhiều sự yêu thích với những ca khúc về tình yêu.

