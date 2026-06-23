'Ma xó' dừng chiếu sau lệnh hạn chế của Cục Điện ảnh

Theo số liệu phòng vé cập nhật sáng 22/6, bộ phim kinh dị Ma xó chạm mốc 145 tỷ đồng doanh thu sau hơn hai tuần ra rạp. Phim vào top 3 tác phẩm kinh dị Việt có doanh thu cao nhất mọi thời.

Phim Ma xó dán nhãn 18+.

Chiều cùng ngày, nhà sản xuất thông báo phim rút rạp từ ngày 23/6, dù đang có doanh thu ổn định.

Nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Thạch cho biết phim đạt được mức doanh thu ngoài kỳ vọng của ê-kíp. Dự án có những định hướng khác, nhà sản xuất quyết định dừng chiếu Ma xó tại các hệ thống rạp. Đây là quyết định được thống nhất từ cả đơn vị đồng sản xuất và phát hành.

"Tôi thấy việc đưa ra quyết định này là điều vui vẻ và đúng đắn", ông Nguyễn Ngọc Thạch nói.

Lựa chọn chất liệu truyền thuyết và những câu chuyện lưu truyền trong dân gian, Ma xó tiếp cận đề tài kinh dị từ góc nhìn đời sống, phản ánh những bi kịch gia đình, sự bế tắc, bất lực và tuyệt vọng của con người khi bị đẩy đến đường cùng.

Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Phan Bá Hỷ.

Nghệ sĩ Lê Khánh, Hạnh Thúy ở buổi ra mắt phim.

Trước đó vài ngày, Cục Điện ảnh có công văn gửi nhà sản xuất, đơn vị phổ biến và phát hành phim về việc sản xuất, phát hành và phổ biến phim ở Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến vấn đề phát hành phim kinh dị.

Qua theo dõi hoạt động sản xuất, phát hành và phổ biến phim thời gian gần đây, Cục Điện ảnh nhận thấy xu hướng gia tăng đáng kể các tác phẩm thuộc thể loại kinh dị, trong đó một số tác phẩm tập trung quá mức vào các yếu tố gây bạo lực, máu me hoặc các yếu tố mê tín, giật gân.

Trong khi đó, chất lượng nghệ thuật, ngôn ngữ điện ảnh chưa thực sự đầu tư tương xứng. Các giá trị nhân văn, thông điệp xã hội cần truyền tải chưa thể hiện rõ nét.

"Bên cạnh đó, nhiều phim nhập khẩu thuộc thể loại kinh dị đã phải chỉnh sửa nội dung để phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Một số trường hợp không đủ điều kiện để được phổ biến tại Việt Nam", văn bản nêu.

Công văn này được xem như định hướng thúc đẩy nhà làm phim nâng cao trách nhiệm xã hội và đa dạng hóa đề tài, nhằm tìm ra tác phẩm chất lượng, truyền tải giá trị nhân văn và khai thác bản sắc văn hóa Việt Nam văn minh.