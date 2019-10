Lý Liên Kiệt bị "gạch tên" vì hét giá cát-xê 13 triệu USD cho "Ma trận" 2 và 3?

Thứ Năm, ngày 31/10/2019 06:16 AM (GMT+7)

Mức giá ngôi sao võ thuật đưa ra được cho là quá cao khiến nhà sản xuất gạt tên anh ra khỏi dự án.

Mới đây, tờ QQ bất ngờ đăng tải bài viết với tựa đề: “Đạo diễn Ma trận trả 3 triệu, Lý Liên Kiệt hét giá 13 triệu đô la” gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc.

Lý Liên Kiệt từng ra giá 13 triệu đô cho 2 phần phim "Ma trận"?

Nguyên nhân khiến bài viết được dư luận quan tâm do phần 4 của Ma trận đã bắt đầu được triển khai từ tháng 8.2019 sau 16 năm gián đoạn và gây ra hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội.

Được biết, hai gương mặt diễn viên chủ chốt Keanu Reeves và Carrie-Anne Moss sẽ tiếp tục đảm nhận các vai diễn quen thuộc Neo và Trinity. Ngoài ra, các thông tin về vai diễn phụ và khách mời vẫn chưa được tiết lộ.

Theo QQ, ngôi sao võ thuật Trung Quốc – Lý Liên Kiệt từng được nhà sản xuất mời tham gia Ma trận 2 &3 là The Matrix Reloaded (2003) và The Matrix Revolutions (2004) với vai trò khách mời. Khi đó, nhà sản suất series Ma trận đưa ra mức là 3 triệu đô. Tuy nhiên, Lý Liên Kiệt lại yêu cầu cát-xê là 13 triệu đô la cho 2 phần phim.

Sau 16 năm "Ma trận 4" đang được thực hiện.

Quản lý của Lý Liên Kiệt - Steven Chasman xác nhận trên tờ Ew năm 2001 rằng, tiền đúng là vấn đề giữa họ và nhà sản xuất nhưng Chasman không nói cụ thể về con số. Thời điểm đó, đã có tin đồn Lý Liên Kiệt hét giá cát-xê 13 triệu đô nhưng ê-kíp Ma trận chỉ được được 3 triệu đô la Mỹ.

Do không thống nhất được vấn đề cát-xê, ngôi sao họ Lý đã rút khỏi dự án này. Sau đó, Trâu Triệu Long – một cao thủ võ thuật khác đã nhận lời đảm nhận vai Seraph trong hai phần phim Ma trận. Trước đó, Trâu đã có cơ hội hợp tác với ê-kíp Hollywood khi được mời làm biên đạo võ thuật cho Ma trận. Ba năm sau, anh chính thức nổi danh với vai diễn Seraph.

Sau khi Lý Liên Kiệt từ chối, ngôi sao võ thuật Trâu Triệu Long là người được chọn.

Trong một bài phỏng vấn năm 2018, Lý Liên Kiệt từng nói tới lý do từ chối đóng Ma trận của Hollywood. Ngôi sao phim Hoàng Phi Hồng cho biết, phía Mỹ muốn anh ghi hình trong 3 tháng nhưng sẽ phải ở với đoàn phim trong suốt 9 tháng. 6 tháng còn lại, họ muốn ghi hình toàn bộ các động tác võ thuật của anh cho một thư viện số. Sau khi công việc hoàn thành, toàn bộ bản quyền sẽ thuộc về họ.

Lý Liên Kiệt chia sẻ thêm, anh đã luyện tập vất vả suốt cả cuộc đời mới có được thành công. “Tôi cũng chỉ là một con người bình thường, sẽ đến lúc già đi và ốm yếu. Họ thì sẽ sở hữu bản quyền toàn bộ những động tác của tôi cho đến mãi mãi. Do vậy, tôi quyết định từ chối”, Lý Liên Kiệt chia sẻ.

Lý Liên Kiệt từng tiết lộ lý do từ chối đóng "Ma trận" trong bài phỏng vấn năm 2018. Tuy nhiên, anh không nhắc tới chuyện cát-xê.

Trước khi từ chối lời mời đóng Ma trận 2 &3, Lý Liên Kiệt đã tham gia nhiều phim của Hollywood như Lethal Weapon 4 (1998), Romeo Must Die (2000) hay The One (2001). Gần đây, anh còn nhận lời đảm nhận một vai diễn phụ trong Hoa Mộc Lan của Lưu Diệc Phi.

Hiện tại, phía Lý Liên Kiệt vẫn chưa lên tiếng về chuyện hét giá cát-xê 13 triệu đô la cho hai phần phim Ma trận.