Lý do khiến vợ Dương Khắc Linh chỉ ra mắt sản phẩm "nhỏ giọt"?

Ca khúc do ông xã Dương Khắc Linh sáng tác, phần hòa âm - phối khí do “phù thủy âm nhạc” Only C đảm nhận. Tuy vậy, người hâm mộ vẫn luôn thắc mắc: “Dường như Sara Lưu chỉ ra những sản phẩm nhỏ giọt chứ không có 1 dự án ‘dài hơi’?”.

Sara Lưu cho biết cô đến với nghệ thuật với một tâm trí rất nhẹ nhàng, nữ ca sĩ không muốn xuất hiện quá ồn ào và không muốn ra quá nhiều sản phẩm nếu mình chưa cảm thấy phù hợp và chưa sẵn sàng.

Thời gian qua, Sara Lưu cũng tập trung cho gia đình nhiều hơn và lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh.

Nội dung MV Đi Xuyên Thời Gian kể về câu chuyện 2 vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau, người chồng là một kỹ sư chế tạo robot. Sau khi biết mình không sống được bao lâu, anh đã chế tạo ra một con robot và được lưu giữ những kí ức của mình để sau này có thể chăm sóc cho người vợ sau này.

Cuối cùng khi người vợ về già, mất đi thì 2 người lại có thể ở bên cạnh nhau nhưng là trong hình dạng robot. Và đó cũng chính là ý nghĩa của bài hát.

Trong MV lần này của Sara Lưu là những cảnh quay của các diễn viên cũng rất bình thường. Bản thân Sara Lưu cũng không thích những MV của mình xuất hiện những cảnh quá đà vì điều đó không phù hợp với định hướng cũng như hình ảnh mà cô theo đuổi.

Hình ảnh Sara Lưu trong buổi họp báo.

Sara Lưu chia sẻ: "Hiện nay Sara và anh Linh đã biết cách sản xuất một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh từ kịch bản, quay dựng cho đến hậu kỳ tự mình tạo ra nên mọi thứ cũng khá dễ dàng và thuận lợi. Mình được tự do sáng tạo nên rất hài lòng về nội dung và diễn xuất trong MV".

Dương Khắc Linh cho biết thêm sau khi ra mắt MV Đi Xuyên Thời Gian, anh đã có kế hoạch bắt tay cùng DJ Mie thực hiện một bản remix rất sôi động cho ca khúc lần này.

Song song đó anh cũng đã có nhiều ý tưởng để thực hiện cho MV cho bản phối mới và sẽ ra mắt trong thời gian sớm nhất. Sau khi khép lại dự án Đi Xuyên Thời Gian, Sara Lưu cũng sẽ chuẩn bị ra mắt một mini album trong thời gian sắp tới để gửi tặng tới khán giả yêu âm nhạc cũng như những người hâm mộ.

