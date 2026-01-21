Lời nhắn xúc động của NSND Trung Anh, ca sĩ Hòa Minzy gửi tới U23 Việt Nam

Tối 20/1, U23 Việt Nam dừng hành trình tại bán kết VCK U23 châu Á 2026 với thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc tại sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Saudi Arabia. Dù vậy, đội tuyển vẫn còn cơ hội tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc.

Ngay sau trận đấu, làn sóng động viên ấm áp từ cộng đồng mạng và đặc biệt là các nghệ sĩ nổi tiếng đã dành cho những chiến binh áo đỏ.

BTV Ngọc Anh của VTV chia sẻ với VietNamNet sau trận đấu của U23 Việt Nam với U23 Trung Quốc: ''Hôm qua rất nhiều cổ động viên dù chúng ta thua nhưng vẫn xuống đường. Hy vọng các cầu thủ sẽ được thấy hình ảnh đó. Một trận thua đúng là buồn nhưng cho chúng ta nhiều bài học. Thua không phải là thất bại, chỉ có không dám đứng lên mới là thất bại. Trước mắt còn 1 trận cuối, hy vọng các cầu thủ sẽ gạt nỗi buồn và trở lại mạnh mẽ''.

Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc đăng hình quỳ gối cúi đầu kèm lời xin lỗi người hâm mộ. Ảnh: FBNV

Nhà báo Lại Văn Sâm là một trong những người đầu tiên lên tiếng động viên. "Các cháu U23 Việt Nam thân yêu của chúng ta cũng đừng buồn vì họ đã thực sự khỏe hơn, hay hơn chúng ta trong trận đấu đêm nay nhé! Chúng tôi luôn tự hào và yêu thương các cháu". Anh nhận định Trung Quốc đang sở hữu lứa cầu thủ đầy triển vọng và dự đoán Nhật Bản cần coi chừng ở trận chung kết.

Ca sĩ Hòa Minzy thể hiện sự cảm thông sâu sắc với tâm trạng các cầu thủ. "Một hành trình quá vất vả, các em đã mang lại cảm xúc tuyệt vời cho người hâm mộ! Còn 1 trận cuối tranh hạng 3 nữa, xin mọi người hãy khích lệ các cầu thủ. Các em ấy bây giờ đang là những người vừa mệt và vừa buồn nhất nên mong mọi người không gay gắt quá các em ấy đọc được lại buồn hơn. Việt Nam vô địch trong lòng Hoà" - nữ ca sĩ viết.

MC Thành Trung đăng tải hình ảnh mặc áo cờ đỏ sao vàng với tư thế mở rộng vòng tay đầy tự hào, thể hiện niềm tin mãnh liệt vào đội tuyển, nhìn nhận trận thua theo góc độ phát triển dài hạn.

Anh bày tỏ: "Thắng thua là chuyện thường trong thể thao. Các em, các cháu có thua trận này cũng dễ trưởng thành hơn. Lứa cầu thủ này cần sự động viên để lớn thật sự cho những chặng đường sắp tới! Mục tiêu thật sự là World Cup 2030".

MC Thành Trung. Ảnh: FBNV

NSND Trung Anh viết: "Sự khắc nghiệt của thể thao đỉnh cao chính là đây, thắng nhiều và chỉ một trận thua dường như mất đi tất cả! Nhưng có một điều không bao giờ mất được, đó là tình yêu của người hâm mộ dành cho các cháu. Yêu quý các cháu vô cùng".

Những thông điệp ấm áp từ các nghệ sĩ không chỉ an ủi tinh thần các cầu thủ trẻ đang chịu áp lực lớn mà còn lan tỏa năng lượng tích cực đến hàng triệu người hâm mộ trên khắp cả nước. Hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 chưa khép lại, các tuyển thủ trẻ vẫn còn trận tranh hạng 3 để tiếp tục chiến đấu vì màu cờ sắc áo.

NSND Trung Anh

Ảnh: Tư liệu